Canasta básica al alza en México: presión inflacionaria y el reto operativo para las pequeñas empresas en 2026





La inflación alimentaria vuelve a encender focos rojos en el ecosistema de las pequeñas empresas. El reciente reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) confirma una tendencia que no sólo impacta el consumo de los hogares, sino también la operación, rentabilidad y sostenibilidad de miles de negocios en México.

El incremento de 1.11% en la Canasta Básica Alimentaria entre febrero y marzo refleja una presión sostenida en los precios de productos clave. Este fenómeno, enmarcado en un contexto nacional e internacional complejo, obliga a las pequeñas empresas a replantear estrategias de costos, inventario y comercialización para sobrevivir en un entorno inflacionario.

Inflación alimentaria: un golpe directo al consumo

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) en México registró un precio promedio de $2,085.33, con un incremento mensual de $22.91, equivalente a una variación de 1.11%, de acuerdo con el más reciente estudio de la ANPEC.

El análisis —realizado en los 32 estados del país con más de 200 puntos de venta y distintos niveles de consumo— revela una tendencia clara: el encarecimiento sostenido de alimentos básicos sigue erosionando el poder adquisitivo de los hogares.

Entre las entidades con mayores aumentos destacan:

Campeche: 15.58%

Durango: 6.06%

Tamaulipas: 5.92%

Quintana Roo: 4.63%

Coahuila: 4.15%

Mientras que los estados con la canasta más cara son:

Estado de México: $2,353.00

Nayarit: $2,319.00

Tabasco: $2,307.00

Colima: $2,301.00

Durango: $2,293.00

Este comportamiento no es menor si se considera que el consumo interno —principal motor de la economía mexicana— depende en gran medida de la estabilidad en los precios de alimentos.

Productos clave: aumentos que impactan la cadena comercial

El alza en productos estratégicos evidencia presiones específicas en la cadena agroalimentaria:

Jitomate: +60.33%

Limón: +20.14%

Tomate verde: +10.22%

Pollo entero: +4.44%

Papa: +4.07%

Para las pequeñas empresas —particularmente tiendas de abarrotes, fondas, restaurantes y comercios de proximidad— estos incrementos representan un dilema operativo: absorber costos o trasladarlos al consumidor.

En ambos casos, el margen de maniobra es limitado.

El impacto en los hogares: menos consumo, más presión para las PyMEs

De acuerdo con cifras del INEGI, el gasto promedio mensual en alimentos por persona en zonas urbanas es de $2,516.00. Bajo esta referencia, una familia promedio de cuatro integrantes requiere más de $10,000 mensuales sólo para cubrir su alimentación básica.

El problema es estructural: el salario mínimo mensual ronda los $9,582.47, lo que significa que millones de hogares no alcanzan a cubrir ni siquiera este rubro esencial.

Para las pequeñas empresas, esto se traduce en:

Menor frecuencia de compra

Reducción en el ticket promedio

Sustitución de productos por opciones más económicas

Caída en ventas de artículos no esenciales

En otras palabras, el consumidor ajusta su gasto, y las PyMEs resienten directamente ese ajuste.

Contexto global: factores que agravan la inflación

El entorno internacional añade una capa adicional de complejidad. Actualmente, más de 673 millones de personas viven en situación de hambre en el mundo, según organismos internacionales.

A esto se suman factores estructurales:

1. Cambio climático

Sequías, huracanes, plagas y desertificación están alterando los ciclos agrícolas, reduciendo la oferta y elevando los precios.

2. Disrupciones en cadenas de suministro

Pandemias recientes y tensiones logísticas han encarecido insumos clave, desde fertilizantes hasta combustibles.

3. Conflictos geopolíticos

Las guerras en Europa del Este y Medio Oriente están impactando el precio del petróleo y los granos, lo que repercute directamente en el costo de producción y transporte de alimentos.

4. Desigualdad económica

Una distribución inequitativa de la riqueza amplifica los efectos de la inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

Inflación: el enemigo silencioso de las pequeñas empresas

Para las pequeñas empresas, la inflación no es sólo un indicador macroeconómico: es un factor que redefine su operación diaria.

Principales afectaciones:

1. Reducción de márgenes

El incremento en costos de insumos reduce la rentabilidad, especialmente en negocios con baja capacidad de negociación.

2. Problemas de inventario

La volatilidad de precios dificulta la planeación de compras y genera riesgos de sobreinventario o desabasto.

3. Ajustes en precios

Subir precios puede ahuyentar clientes; no hacerlo, compromete la viabilidad del negocio.

4. Presión en flujo de efectivo

El aumento de costos obliga a destinar más capital a la operación diaria.

Estrategias clave para enfrentar el entorno inflacionario

Ante este panorama, las pequeñas empresas deben adoptar una visión estratégica y flexible. Algunas acciones recomendadas incluyen:

Optimización del portafolio de productos

Priorizar productos de alta rotación y margen, eliminando aquellos con bajo desempeño.

Compras inteligentes

Negociar con proveedores, buscar compras consolidadas o explorar nuevos canales de suministro.

Ajustes graduales de precios

Evitar incrementos abruptos y comunicar claramente al cliente las razones de los ajustes.

Diversificación de ingresos

Incorporar nuevos productos o servicios que respondan a las necesidades actuales del consumidor.

Digitalización

El uso de herramientas digitales permite mejorar la gestión de inventarios, ventas y relación con clientes.

Perspectivas para 2026: presión sostenida en alimentos

De acuerdo con la ANPEC, el escenario hacia 2026 apunta a un incremento adicional en los precios de alimentos que podría alcanzar hasta 40%, impulsado por el encarecimiento del petróleo y las complicaciones en las cadenas de suministro.

Esto implica que la inflación seguirá siendo un factor crítico para:

La estabilidad económica de los hogares

La operación de las pequeñas empresas

El crecimiento del mercado interno

El papel de las políticas públicas

En este contexto, resulta clave el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a:

Garantizar el acceso a alimentos suficientes y de calidad

Apoyar a las pequeñas empresas con financiamiento y capacitación

Impulsar la producción nacional

Reducir la dependencia de importaciones

México cuenta con más de 35 millones de hogares, cuya estabilidad depende, en gran medida, de la capacidad del sistema económico para asegurar condiciones básicas de bienestar.

Conclusión: adaptación como única constante

El incremento en la canasta básica no es un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica estructural que combina factores nacionales e internacionales.

Para las pequeñas empresas, el reto no es menor: operar en un entorno donde los costos suben, el consumo se contrae y la incertidumbre persiste.

Sin embargo, también representa una oportunidad para evolucionar:

Ser más eficientes

Entender mejor al consumidor

Innovar en modelos de negocio

En un mercado cada vez más desafiante, la capacidad de adaptación será el principal diferenciador entre las empresas que sobreviven y aquellas que logran crecer.

Porque, al final del día, en el ecosistema de las PyMEs mexicanas, resistir no es suficiente: hay que reinventarse.