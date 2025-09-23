Huawei lanza la décima edición de “Seeds for the Future” en México: una oportunidad para el talento joven en TIC





Huawei ha anunciado oficialmente la apertura de la convocatoria para la décima edición de su programa global “Seeds for the Future” en México. Esta iniciativa busca impulsar el talento joven en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), fortalecer la formación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y promover proyectos con impacto social en distintos sectores. La convocatoria está abierta del 15 de septiembre al 3 de octubre de 2025 a través del portal.

Contexto: la necesidad de talento en áreas STEM

En México, la presencia de profesionistas en áreas STEM aún es limitada en comparación con la demanda del mercado. Según datos de la OCDE, apenas el 26 % de los egresados universitarios eligen estas disciplinas y, aunque cuentan con una de las tasas de empleabilidad más altas del país, la oferta aún resulta insuficiente frente a las necesidades tecnológicas y de innovación.

Esta brecha entre la oferta y la demanda de talento en TIC representa una oportunidad para los jóvenes mexicanos interesados en desarrollar sus habilidades en estas áreas y contribuir al desarrollo tecnológico y social del país.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de último año y recién egresados de carreras vinculadas con las TIC. Los participantes deberán proponer soluciones tecnológicas que aporten al desarrollo de áreas clave como la salud, el medio ambiente, el Internet de las Cosas y el impacto social. Los requisitos para postular son los siguientes:

Ser ciudadano mexicano.

Ser estudiante del último año de carrera o haber finalizado sus estudios universitarios en un periodo no máximo a 12 meses a la fecha de la solicitud.

Ser estudiante de carreras de ciencias e ingenierías relacionadas a las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Ingeniería en Tecnologías Informáticas, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánico, Ingeniero de Mecatrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Comunicaciones, Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas y Computación), con promedio mínimo de 8.5.

No podrán participar estudiantes que hayan sido ya ganadores de la beca Seeds for the Future en años anteriores.

¿Cómo postularse?

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

Currículum Vitae en inglés.

Comprobante de dominio del idioma inglés a nivel intermedio (B2).

Carta de motivación.

Ficha conceptual del proyecto.

Video titulado “Mi video para Seeds for the Future México 2025”.

Los documentos deben subirse en formato PDF al portal seedsforthefuture.com.mx. Cada archivo debe identificarse de la siguiente manera:

1_CV_NOMBRE DEL POSTULANTE

2_Ingles_NOMBRE DEL POSTULANTE

3_CartaMotivacion_NOMBRE DEL POSTULANTE

4_FichaConceptual_NOMBRE DEL POSTULANTE

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Los 10 ganadores de esta convocatoria disfrutarán de:

Viaje con todos los gastos pagados, que incluye transporte, alojamiento y alimentación.

Beca completa otorgada por Huawei para cursar uno de sus programas formativos más avanzados.

Una tableta Huawei de última generación para cada uno de los seleccionados.

Además, los estudiantes podrán integrarse a la iniciativa global Tech4Good de Huawei, orientada a fortalecer el emprendimiento y diseñar soluciones tecnológicas con impacto social. En México, destacan proyectos como Tech4Nature, que protege la biodiversidad y animales en riesgo de extinción como el jaguar, o Proyecto Regresa, que aplica inteligencia artificial para apoyar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos.

Cronograma del programa

24 de septiembre : Webinar de asesoría para los postulantes.

: Webinar de asesoría para los postulantes. 30 de septiembre : Inicio de la etapa de entrevistas con los preseleccionados.

: Inicio de la etapa de entrevistas con los preseleccionados. 9 de octubre : Anuncio de los 10 ganadores.

: Anuncio de los 10 ganadores. 20 al 24 de octubre: Programa virtual “Seeds for the Future 2025”.

Este esfuerzo reafirma el compromiso de Huawei con el desarrollo de talento digital en México y su apuesta por formar a la próxima generación de líderes que transformarán la innovación tecnológica en una herramienta de cambio social y económico.

Conclusión

El programa “Seeds for the Future” representa una oportunidad única para los jóvenes mexicanos interesados en las TIC. Además de recibir formación avanzada en tecnologías emergentes, los participantes podrán desarrollar proyectos con impacto social y formar parte de una comunidad global de innovadores. Es una plataforma que no solo impulsa el desarrollo profesional, sino que también contribuye al desarrollo tecnológico y social del país.

Para más información y registro, visita el portal oficial: seedsforthefuture.com.mx.

