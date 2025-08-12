Impacta VC lanza la segunda edición de su programa Impacta Miami Softlanding Program para startups latinoamericanas





En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización se ha convertido en uno de los mayores retos y oportunidades para las startups latinoamericanas. Con la finalidad de facilitar esta transición, Impacta VC, un fondo de venture capital especializado en impacto social y medioambiental, ha anunciado la apertura de la segunda edición de su Impacta Miami Softlanding Program (#IMSP25). Este programa está diseñado para apoyar a 15 startups en su proceso de entrada al mercado estadounidense, utilizando a Miami como una puerta estratégica de acceso.

¿Qué es un programa de softlanding y por qué es clave para las startups?

El softlanding es un proceso que ayuda a las startups a establecerse en un nuevo mercado con un apoyo estructurado y guiado, minimizando riesgos y acelerando el aprendizaje. Para las startups latinoamericanas, conquistar el mercado de Estados Unidos representa una oportunidad clave, ya que se trata de la economía más grande del mundo y un referente en innovación y financiamiento.

Impacta VC, en colaboración con Project 97 —partner estratégico del fondo—, ofrece una inmersión intensiva en Miami que dura dos semanas, precedida por una fase preparatoria en línea. Esta fórmula permite a las startups no solo entender mejor el mercado, sino también conectar con actores clave como inversionistas, socios y clientes potenciales.

Detalles del Impacta Miami Softlanding Program 2025 (#IMSP25)

Postulaciones abiertas hasta el 15 de septiembre de 2025

Fase preparatoria online inicia el 29 de septiembre

Softlanding presencial en Miami del 27 de octubre al 10 de noviembre

Costo de postulación: USD 5,000 (con becas especiales para startups chilenas)

Cupo limitado a 15 startups latinoamericanas

Este programa es una oportunidad única para que empresas en etapas de escalamiento puedan recibir mentorías personalizadas, fortalecer su red de contactos en Estados Unidos y atraer capital norteamericano para sus rondas de financiamiento.

Resultados y éxito de la primera edición en 2024

Durante su primera edición en 2024, Impacta Miami Softlanding Program recibió cerca de 40 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 13 startups (12 de Chile y 1 de Colombia). Estas empresas acumulaban ventas por USD 6.3 millones durante el año y todas estaban abiertas o planeaban abrir rondas de inversión en el corto plazo, buscando inversionistas en Estados Unidos.

Catalina Taricco, COO y CMO de Impacta VC y directora del programa, destacó:

“La experiencia, resultados y feedback del 2024 fueron muy gratificantes, la necesidad de un softlanding para las startups que quieren expandirse es latente, lo que nos impulsa a realizar esta segunda edición con más motivación y pasión por generar un impacto en el desarrollo de estas empresas.”

Por su parte, Matías Barbero, venture partner de Impacta VC y fundador de Project 97, resaltó el valor de Miami como enlace natural entre Latinoamérica y Estados Unidos:

“Miami se consolidó como el puente natural entre LatAm y Estados Unidos, y 2024 demostró que las startups de la región están listas para competir a nivel global. Esta nueva edición busca capitalizar ese impulso, fortaleciendo el posicionamiento, la atracción de capital y las conexiones estratégicas, para que 2025 sea un año de escalamiento real para los founders.”

¿Por qué Miami es la puerta de entrada ideal para startups latinoamericanas?

Miami se ha convertido en el hub latinoamericano de Estados Unidos, con un ecosistema vibrante que combina capital de riesgo, talento y una cultura empresarial diversa. Además, la proximidad geográfica y cultural facilita la adaptación de los negocios latinos al mercado estadounidense. Por ello, programas como Impacta Miami Softlanding Program aprovechan esta ventaja para acelerar la inserción de startups en este competitivo entorno.

Cómo participar y qué deben tener las startups interesadas

Las startups que deseen participar deben aplicar a través de Impacta VC antes del 15 de septiembre. Se recomienda que las empresas:

Cuenten con un producto o servicio probado en el mercado local.

Tengan ventas activas o una estrategia clara de monetización.

Busquen activamente inversión en Estados Unidos.

Estén dispuestas a participar en un programa intensivo con preparación online y presencia en Miami.

Cabe destacar que el programa ofrece 10 becas especiales para startups chilenas, facilitando así su acceso.

Impacto en las microempresas y el ecosistema emprendedor latinoamericano

Para las micro y pequeñas empresas, la internacionalización suele ser un camino lleno de incertidumbre y barreras. Programas como el de Impacta VC ofrecen acompañamiento estructurado para que el proceso sea más eficiente y efectivo.

Según datos del INEGI sobre microempresas en México, estas representan el 95% del total de unidades económicas y generan un porcentaje significativo del empleo. Por ello, impulsar su escalamiento internacional impacta directamente en la generación de empleos y la innovación en la región.

Este softlanding no solo significa abrir nuevas fronteras comerciales, sino también acceder a capital, talento y tecnologías que fortalecen el ecosistema emprendedor.

Conclusión

El segundo Impacta Miami Softlanding Program representa una oportunidad valiosa para que startups latinoamericanas con visión global puedan acelerar su crecimiento y consolidarse en uno de los mercados más competitivos del mundo. La combinación de mentorías, conexiones estratégicas y la inmersión cultural en Miami pueden marcar la diferencia para aquellas empresas que buscan dar el salto internacional.

La invitación está abierta para que las startups se postulen y aprovechen esta plataforma de lanzamiento hacia el mercado estadounidense, fomentando así un ecosistema emprendedor latinoamericano más conectado, competitivo y sostenible.

