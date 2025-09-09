La Virgen de Guadalupe ahora es marca registrada: lo que toda microempresa debe saber





La imagen de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos y culturales más importantes de México, ha sido registrada oficialmente como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta decisión de la Basílica de Guadalupe busca frenar la proliferación de productos no autorizados, especialmente aquellos importados desde China o vendidos en tianguis.

Para las microempresas mexicanas, esta medida representa tanto un desafío legal como una oportunidad para ofrecer productos auténticos y con respaldo oficial.

Contexto histórico y legal

Aunque la Virgen de Guadalupe es parte de la identidad nacional, su imagen no estaba protegida legalmente hasta hace poco. Esto permitió que algunos comerciantes extranjeros registraran su uso con fines comerciales. En 2002, el empresario chino Wu You Lin registró la imagen de la Virgen de Guadalupe ante el IMPI, lo que le permitió poseer los derechos sobre el uso comercial de la misma, imponiendo un control que alcanzó a incluir la prohibición de su uso en iglesias y congregaciones.

Sin embargo, en 2012, Wu You Lin renunció a ese derecho, dejando la imagen sin protección legal formal hasta la reciente solicitud de la Basílica en 2025.

Productos protegidos y oportunidades para microempresas

El registro de la imagen cubre una gran variedad de productos, muchos de los cuales son de interés para pequeños negocios y artesanos:

Alimentos y bebidas: café, miel, salsas, bebidas artesanales.

café, miel, salsas, bebidas artesanales. Ropa y accesorios: camisetas, bufandas, sombreros, bolsas.

camisetas, bufandas, sombreros, bolsas. Artesanías y artículos religiosos: velas, rosarios, medallas, figuras decorativas.

velas, rosarios, medallas, figuras decorativas. Papelería y souvenirs: tarjetas, libretas, calendarios.

Esto significa que microempresas locales pueden aprovechar la licencia para ofrecer productos auténticos, diferenciándose de los artículos pirata que circulan en mercados informales.

Qué deben considerar las microempresas

1. Evitar sanciones legales

El uso no autorizado de la imagen puede acarrear multas o el retiro de productos. Las microempresas que ya vendan artículos con la imagen deben revisar su inventario y asegurarse de contar con permisos legales antes de continuar.

2. Solicitar licencias de uso

Para usar la Virgen de Guadalupe en productos o publicidad, se requiere una licencia del IMPI. El proceso incluye:

Presentar una solicitud detallando el producto y su uso. Esperar la evaluación del IMPI, que verifica que no se afecte la imagen de la Basílica. Obtener la autorización oficial antes de comercializar los productos.

Las microempresas pueden buscar asesoría legal especializada, pero también apoyarse en organizaciones locales de emprendimiento que orienten sobre propiedad intelectual.

3. Educación y buenas prácticas

Este registro es una oportunidad para que los microempresarios aprendan sobre propiedad intelectual, la importancia de proteger sus productos y la relevancia de ofrecer artículos auténticos. También fomenta la creatividad para crear productos originales dentro del marco legal.

Cómo aprovechar la oportunidad

Las microempresas que quieran ofrecer productos con la imagen de la Virgen de Guadalupe pueden:

Diseñar productos artesanales o de edición limitada con licencia oficial.

con licencia oficial. Incorporar la Guadalupana en estrategias de marketing y branding , destacando la autenticidad.

, destacando la autenticidad. Vender en tiendas físicas y en línea, resaltando la legalidad y calidad de los productos.

Esto no solo protege la reputación del negocio, sino que también agrega valor percibido frente a los consumidores, quienes cada vez buscan productos auténticos y responsables.

Conclusión

El registro de la imagen de la Virgen de Guadalupe por parte del IMPI es un cambio relevante para microempresas, artesanos y pequeños emprendedores que buscan ofrecer productos culturales y religiosos. Aunque implica cumplir con permisos legales, también abre la posibilidad de diferenciarse en el mercado y comercializar productos oficiales con valor simbólico.

Para microempresas, informarse y actuar con base legal es clave para aprovechar esta oportunidad sin riesgos.

Para profundizar en cómo la protección de la propiedad intelectual puede fortalecer tu microempresa, te invitamos a leer el artículo “Propiedad intelectual: un factor estratégico para el desarrollo de México”. Este estudio destaca cómo la protección de patentes, marcas y diseños industriales no solo incentiva la innovación, sino que también contribuye al crecimiento económico y al bienestar social. Es una lectura esencial para comprender cómo los derechos de propiedad intelectual pueden ser una herramienta estratégica para tu negocio.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.