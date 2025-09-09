Lluvias y calor disparan la demanda de refacciones en talleres automotrices: una oportunidad para microempresas





En México, el clima no solo marca las estaciones del año, sino que también influye directamente en la economía de las microempresas, especialmente en el sector automotriz. Recientemente, las intensas lluvias en el centro del país y las altas temperaturas en el norte han provocado un aumento del 15% en la demanda de refacciones automotrices, según datos de la Asociación Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa).

📈 ¿Por qué el clima impacta en la demanda de refacciones?

Las condiciones climáticas extremas afectan diversos componentes de los vehículos. Las lluvias intensas pueden dañar sistemas de suspensión y frenos, mientras que el calor extremo afecta el sistema de enfriamiento y las llantas. Esto lleva a los conductores a optar por reparaciones en lugar de adquirir un vehículo nuevo, generando un flujo constante de clientes en los talleres automotrices.

🔧 Componentes más demandados

Entre las refacciones más solicitadas se encuentran:

Llantas : especialmente en regiones donde las lluvias han provocado inundaciones, dañando las llantas existentes.

: especialmente en regiones donde las lluvias han provocado inundaciones, dañando las llantas existentes. Suspensión : el mal estado de las calles y las lluvias pueden afectar este sistema, requiriendo reemplazo o reparación.

: el mal estado de las calles y las lluvias pueden afectar este sistema, requiriendo reemplazo o reparación. Sistema de enfriamiento: el calor extremo puede causar fallas en el radiador y otros componentes del sistema de enfriamiento.

Estas reparaciones tienen un costo promedio de 6,000 MXN por vehículo, lo que representa una oportunidad significativa para las microempresas del sector.

🛠️ Estrategias para aprovechar la demanda

Para las microempresas, especialmente los talleres automotrices, es crucial adaptarse a estas fluctuaciones en la demanda. Algunas estrategias incluyen:

Mantener un inventario adecuado : asegurarse de contar con las refacciones más demandadas para evitar pérdidas por falta de stock.

: asegurarse de contar con las refacciones más demandadas para evitar pérdidas por falta de stock. Establecer alianzas con aseguradoras : muchos clientes recurren a sus seguros para cubrir reparaciones, por lo que tener convenios con aseguradoras puede garantizar un flujo constante de trabajo.

: muchos clientes recurren a sus seguros para cubrir reparaciones, por lo que tener convenios con aseguradoras puede garantizar un flujo constante de trabajo. Capacitar al personal: un equipo bien capacitado puede realizar reparaciones de manera más eficiente, aumentando la satisfacción del cliente y la rotación de vehículos en el taller.

🌐 Digitalización y comercio electrónico

Aunque el mercado de autopartes en línea en México representa solo el 25% del total de las ventas del sector, la tendencia está cambiando. En 2024, el 47% de los compradores adquirieron autopartes exclusivamente en línea, según datos de eBay. Esto representa una oportunidad para que las microempresas amplíen su alcance y ofrezcan sus productos y servicios a través de plataformas digitales.

📊 Proyecciones del mercado

Se proyecta que el mercado de posventa de autopartes en México crezca a una tasa compuesta anual del 4.70% entre 2025 y 2033. Este crecimiento representa una oportunidad significativa para las microempresas que logren adaptarse a las tendencias del mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.

📝 Conclusión

Las condiciones climáticas extremas en México han generado un aumento en la demanda de refacciones automotrices, especialmente en componentes como llantas, suspensión y sistema de enfriamiento. Para las microempresas del sector, esta es una oportunidad para incrementar sus ingresos y fortalecer su presencia en el mercado. Adaptarse a las tendencias digitales y establecer alianzas estratégicas son pasos clave para aprovechar este crecimiento.

Para profundizar en cómo la digitalización está transformando el sector de las refacciones automotrices en México, te invitamos a leer la siguiente nota 👉 Meru lanza el primer marketplace de autopartes que ya beneficia a más de 7 mil refaccionarias mexicanas

Esta plataforma ofrece a las refaccionarias la oportunidad de digitalizar su inventario, acceder a una amplia base de clientes y mejorar su competitividad en el mercado. Con más de 7,000 usuarios activos, Meru está impulsando la industria local y fortaleciendo la cadena de suministro de autopartes en México.

