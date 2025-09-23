MTU: qué es, cómo te afecta como microempresa y por qué debes actuar ahora





A partir de octubre de 2025, todas las instituciones bancarias mexicanas estarán obligadas a incorporar en sus aplicaciones y plataformas digitales una nueva medida de seguridad: el Monto Transaccional del Usuario (MTU). Esta disposición, promovida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), representa una oportunidad —y un reto— especialmente para microempresas cuya operatividad financiera depende de las transferencias digitales, SPEI, CoDi y demás medios similares.

A continuación, te explico en qué consiste el MTU, cuál es su estado legal, cómo te va a afectar si eres microempresa, qué debes hacer ya, y algunos consejos para sacarle provecho sin que ahogue tu liquidez.

¿Qué es el MTU?

El MTU, o Monto Transaccional del Usuario, es un límite que cada cliente podrá establecer para los movimientos de salida en su banca en línea o aplicación móvil.

Aplica a operaciones como transferencias SPEI entre bancos, pagos de servicios e impuestos, pagos con tarjeta, operaciones con CoDi / DIMO, etc.

Puede configurarse como tope diario, semanal o mensual según las necesidades del usuario.

Si el usuario no lo configura antes del 30 de septiembre de 2025, el banco fijará automáticamente un límite predeterminado, que será de 1,500 UDIS (alrededor de $12,800 MXN , dependiendo del valor de la UDI al momento) por operación.

antes del 30 de septiembre de 2025, el banco fijará automáticamente un límite predeterminado, que será de (alrededor de , dependiendo del valor de la UDI al momento) por operación. Será obligatorio que todos los clientes digitales tengan MTU activo a partir del 1 de enero de 2026.

La norma que lo respalda es la Circular Única de Bancos de la CNBV, publicada en junio de 2024, la cual obliga a que cada cliente pueda fijar ese tope, independientemente de otras limitaciones que ya existan (por ejemplo, beneficiarios frecuentes).

¿Cuál es el contexto y el motivo de esta medida?

Para entender por qué la CNBV tomó esta medida, conviene ver algunos antecedentes:

En los últimos años ha habido un creciente número de fraudes, estafas y operaciones no autorizadas en banca digital, tanto contra personas físicas como negocios pequeños. La facilidad de operaciones en línea, si bien agiliza negocios, también abre puertas a abusos.

Además, las autoridades regulatorias mexicanas —CNBV, SAT, UIF— han fortalecido la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y protección al consumidor financiero. El MTU se une a este esfuerzo regulatorio.

Para las microempresas, muchas de las cuales operan con márgenes bajos, la seguridad financiera es clave. Un solo fraude o transferencia no autorizada puede representar pérdidas significativas.

¿Cómo te afecta como microempresa?

Para ti como microempresario, el MTU tendrá varios impactos concretos:

a) Control y seguridad

Tendrás un candado adicional: al definir el MTU podrás evitar que alguien utilice tu aplicación bancaria para hacer movimientos grandes sin tu autorización, ya sea en caso de robo de dispositivo, phishing o suplantación.

Reduce el riesgo de movimientos inesperados o de “sorpresa” que puedan comprometer tu flujo de caja.

b) Flexibilidad operativa

Si realizas pagos frecuentes hacia proveedores, nómina, compras de insumos o servicios, podrías requerir montos grandes ciertos días. Si tu MTU lo limitas demasiado, esas transacciones podrían no pasar, o requerir autenticaciones adicionales, lo que puede retrasar operaciones.

Es fundamental definir MTU acorde a tu actividad: montos diarios/semanales que correspondan a tus picos operativos, sin caer en extremos.

c) Riesgo si no actúas

Si no estableces el MTU antes del 30 de septiembre de 2025 , se te aplicará automáticamente el límite de 1,500 UDIS. Para muchas microempresas, ese monto podría ser insuficiente para algunas operaciones estratégicas.

, se te aplicará automáticamente el límite de 1,500 UDIS. Para muchas microempresas, ese monto podría ser insuficiente para algunas operaciones estratégicas. A partir del 1 de enero de 2026, la obligación de tener MTU configurado será universal. No hacerlo podría generar trabas en pagos y retrasos operativos.

Fechas clave que debes tener presentes

Fecha Qué sucede Junio 2024 Publicación de la Circular Única de Bancos que obliga a las instituciones a ofrecer MTU. 1 de octubre de 2025 Fecha en que los bancos deberán habilitar la opción de que los usuarios configuren su MTU. 30 de septiembre de 2025 Último día para configurar tu MTU voluntariamente. Si no, se te asignará un límite automático de 1,500 UDIS. 1 de enero de 2026 Obligatorio que todos los clientes tengan un MTU activo.

Qué hacer ya: pasos prácticos para microempresas

Para que el MTU no afecte negativamente tu operación, considera estos pasos:

Revisa tus hábitos de salida de dinero

Haz un historial de pagos que haces mensualmente: proveedores, nómina, servicios, impuestos. Estima el monto máximo que requieres en un día y en un mes para cubrir todos los compromisos. Define un MTU adecuado

No pongas un tope bajo para evitar riesgos, pero tampoco tan alto que pierdas el beneficio de protección. Podrías establecer un límite diario relativamente alto si tu flujo lo requiere, pero asegurarte que las operaciones mayores requieran autenticaciones adicionales. Configúralo lo antes posible

Antes del 30 de septiembre de 2025 instala tu MTU. Tu banco debe ofrecerte esa opción en su app o plataforma en línea. Verifica que ya esté disponible. Asegura que otros responsables de tu empresa (contabilidad, finanzas) estén informados

Si alguien más maneja tus cuentas bancarias o pagos, asegúrate de que sepan del cambio para evitar bloqueos inesperados. Monitorea las transacciones grandes o inusuales

Si alguna operación que haces con regularidad va o viene de montos altos, ajusta tu MTU o planea cómo solicitar autorización adicional con anticipación. Documenta todo

Guárdate capturas de pantalla, correos, confirmaciones de configuración del MTU. En caso de algún problema futuro (error del banco, disputa) te servirán como respaldo.

Oportunidades que puedes aprovechar

Aunque algunos vean el MTU únicamente como una carga, para microempresas puede traer beneficios:

Mejora la confianza con clientes y proveedores, al demostrar buen manejo de riesgos financieros.

Puede ayudarte a negociar mejores tarifas bancarias: al tener menor exposición a fraudes, los bancos pueden ver tu empresa como menor riesgo.

Incentiva mejores prácticas internas de finanzas: tener claridad sobre cuánto dinero sale y cuándo, ayuda a planificar mejor flujos y presupuestos.

Consideraciones y retos

No todo será tan sencillo. Algunos posibles retos:

No todos los bancos tendrán la misma interfaz o facilidad para configurar el MTU: algunas apps podrían tener procesos más complicados.

En días de alta necesidad financiera, si no ajustaste el MTU a tiempo, podrías enfrentarte a retrasos en pagos grandes.

Habrá autenticaciones adicionales cuando se sobrepase el MTU: más pasos, más demoras. Para microempresas que operan con plazos estrechos, eso puede implicar costos de oportunidad.

Para profundizar…

Para profundizar en cómo las microempresas pueden fortalecer sus procesos de seguridad y prevenir fraudes, te recomendamos leer la nota “Prevención de fraudes y relaciones comerciales, retos de las PyMEs”. En ella, se abordan los desafíos que enfrentan las PyMEs, como recursos limitados y la necesidad de implementar procesos efectivos de validación de identidad, esenciales para reducir riesgos y construir relaciones comerciales sólidas. Esta información es clave para entender cómo herramientas como el Monto Transaccional del Usuario (MTU) pueden integrarse en una estrategia de seguridad financiera más amplia.

Conclusión

El MTU es una medida que se implementa para fortalecer la seguridad en el sistema financiero digital mexicano, reducir pérdidas por fraudes, y dar mayor control a los usuarios sobre sus propios recursos. Para microempresas es una herramienta que, bien usada, puede convertirse en ventaja competitiva, siempre que se planifique con anticipación.

Si eres microempresario, no esperes al último día: revisa tus operaciones, define un MTU coherente con tus montos habituales, configura tu límite antes del plazo, y mantén comunicación interna en tu empresa para que todos sepan cómo operar bajo este nuevo esquema.

Con esta medida, la CNBV obliga a los bancos, pero el verdadero beneficio depende de que tú, como usuario/empresa, tomes las riendas.

