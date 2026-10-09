Racionales y estratégicos los compradores en El BUEN FIN 2026

La edición 2026 de EL BUEN FIN, que se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, cuenta con una intención de compra: casi ocho de cada 10 potenciales consumidores planean comprar algo durante la campaña, de acuerdo con el estudio Pulso: EL BUEN FIN 2026, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), a través del panel online Qué Piensas de QuestionPro.

75 % de quienes manifiestan interés en comprar durante EL BUEN FIN 2026 ya lo han hecho en ediciones anteriores, lo que revela una alta fidelidad, mientras que 25 % declara que sería su primera compra durante el evento.

En general, el perfil del comprador de este año se caracteriza por tener una edad promedio de 38.5 años, con una presencia ligeramente cargada al segmento femenino, con una tendencia creciente en el sureste del país.

Destaca un perfil racional, ya que cuatro de cada 10 interesados condicionan su compra a detectar una verdadera oportunidad y un 35% revisa múltiples opciones antes de decidirse. Un 50% se puede catalogar como comprador estratégico: ya tiene productos en mente, evalúa opciones, precios y beneficios.

Como parte de esta actitud de planeación, casi siete de cada 10 interesados comienzan su búsqueda con más de una semana de anticipación. Esto ocurre entre una y tres semanas previas al periodo crítico de consideración. La exploración se centra en verificar descuentos y stock, y en comparar precios. Sin embargo, pese a tener una idea de lo que buscan adquirir, seis de cada 10 compradores potenciales están dispuestos a explorar marcas nuevas.

En promedio, a las personas les interesan cinco categorías de compra, y las más populares son Moda, Electrónicos, Belleza y Cuidado personal, Electrodomésticos y Celulares, que serán adquiridas fundamentalmente de manera omnicanal, ya que 62 % asegura que hará sus compras combinando los canales físicos y digitales. En promedio, los consumidores tienen interés en cinco categorías de compra: Moda, Electrónicos, Belleza y Cuidado personal, Electrodomésticos y Celulares. Por otro lado, predomina la experiencia omnicanal durante El Buen Fin 2026, ya que 62 % de las personas planea realizar sus compras combinando canales físicos y digitales.

Para quienes se inclinan por comprar en el canal online, los principales incentivos se concentran en encontrar mejores promociones y descuentos que en la tienda física, así como en la posibilidad de comparar fácilmente. De igual forma, otros factores que determinan el interés en la campaña en general son los métodos de pago seguros y confiables, así como la garantía de entrega o de reposición en caso de pérdida.

Las expectativas sobre la entrega también son altas: 70 % espera recibir su compra en menos de una semana, mientras que tres de cada 10 esperan el envío el mismo día o al día siguiente.

En 2025, El BUEN FIN alcanzó ventas totales por $219 mil millones de pesos, un crecimiento de 26.6 % respecto a 2024. Las ventas online sumaron 49.5 mil millones de pesos, lo que representa 21 % del total.

Estas cifras nos hablan de una campaña que se ha convertido en un pilar relevante de la economía omnicanal durante el cierre del año en México, en el que cada vez es más claro que el precio y el surtido son condiciones de entrada, pero es la experiencia sin fricciones entre los canales físico y digital lo que permite la conversión final.

Asimismo, el ecosistema digital se ha consolidado como la principal vitrina de consulta: el tráfico a sitios web de eCommerce generó 307.1 millones de visitas y un promedio de 5.5 páginas por sesión en 2025, lo que constituye una clara muestra de búsquedas activas, en las que los usuarios comparan y exploran productos.

En 2025, la satisfacción general alcanzó su punto más alto en tres años: 92 % declaró que la campaña cumplió o superó sus expectativas. Por su parte, el entorno publicitario reflejó una alta densidad competitiva con más de 900 mil anuncios y 1,300 millones de impactos (66 % concentrados en redes sociales), 151.6 millones de impactos en escucha social y un crecimiento del 38 % en Retail Media, liderado por Alimentos, anuncios de retailers, Higiene y Belleza, Electrónica y Hogar.

El reporte Pulso: El Buen Fin 2026 incluye una hoja de ruta con recomendaciones en tres frentes para los comercios:

Infraestructura y operación: pruebas de carga en servidores, inventario omnicanal sincronizado en tiempo real para evitar quiebres de stock y un checkout seguro con carteras digitales que reduzca el abandono del carrito de compra.

Estrategia comercial: fichas de producto con imágenes HD, descripciones técnicas y reseñas, además de inversión anticipada en Retail Media en los principales marketplaces y campañas de consideración activas entre una y tres semanas antes del evento.

Experiencia y retención: garantías y políticas de postventa claras, reembolsos transparentes y fechas de entrega visibles por código postal, con entrega en menos de siete días.

Finalmente, el estudio señala cuatro factores clave: la omnicanalidad como elemento determinante, la apertura de los consumidores a probar nuevas marcas, una investigación previa a la compra, que se inicia al menos una semana antes, y la garantía como condición para que un descuento resulte realmente atractivo.