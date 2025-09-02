Regreso a clases 2025: ventas en línea de material escolar para PyMEs crecen 230%





Tiendanube, reveló que las ventas de material escolar entre las PyMEs registraron picos importantes durante agosto. Entender estos patrones permite a emprendedores optimizar campañas, logística y medios de pago para maximizar ingresos en esta temporada clave.

1. Contexto del regreso a clases en México y desempeño de e-commerce

El 1 de septiembre marca el inicio oficial del ciclo escolar básico en México. Este evento anual genera un repunte en la demanda, especialmente durante las semanas previas, lo que hace del regreso a clases una temporada estratégica para tiendas en línea.

De hecho, según el informe NubeCommerce México 2025 de Tiendanube, el comercio electrónico nacional creció un 71 % en facturación promedio anual, y se proyecta un crecimiento del 8 % adicional para 2025.

Adicionalmente, cifras de Tiendanube y AMVO muestran que el e-commerce en México alcanzó los 789.7 mil millones de pesos en 2024, representando un crecimiento anual del 20 %, y con ya 170 000 tiendas activas en LATAM, muchas de ellas en México.

2. Análisis de comportamiento de compra en agosto

A. Primeras dos semanas vs. últimas dos

Ventas: Hubo un incremento del 50 % en ventas de material escolar durante las últimas dos semanas de agosto versus las primeras dos.

Hubo un incremento del en ventas de material escolar durante las versus las primeras dos. Facturación: Las primeras dos semanas del mes generaron 27 % más facturación que la segunda quincena, señalando que aunque el volumen era menor, los tickets fueron más elevados.

Las primeras dos semanas del mes generaron que la segunda quincena, señalando que aunque el volumen era menor, los tickets fueron más elevados. Compra promedio: Osciló entre $1 300 y $1 600 pesos en las dos semanas previas al regreso. En contraste, durante la primera semana de agosto, el gasto promedio fue $3 500 pesos, indicando que los compradores anticipados hicieron pedidos más grandes.

B. Picos de demanda en última semana de agosto

Los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto registraron un aumento del 98 % en ventas comparado con el lunes y martes de esa misma semana.

de agosto registraron un aumento del en ventas comparado con el lunes y martes de esa misma semana. Posiblemente, esto refleja una tendencia de compra “justo a tiempo”: los clientes adquirieron material a mitad de semana para recibirlo durante el fin de semana, justo antes del inicio de clases.

Aunque las transacciones bajaron un 20 % viernes y sábado, se registró una recuperación del 10 % el domingo 31.

3. Comparativo anual: regreso a clases 2025 vs. 2024

Las transacciones durante este periodo crecieron 130 % respecto al mismo periodo del año pasado .

. La facturación aumentó 230 % interanual, reflejando no solo más ventas, sino también mayores montos por venta.

4. Evolución en métodos de pago

El medio más utilizado en esta temporada fue la tarjeta de crédito , con el 31 % de las transacciones , esto es 10 pp más que en 2024 .

, con el , esto es . La tarjeta de débito, que era líder en 2024 con 27 %, bajó al 23 %.

El director de PyMEs de Tiendanube México, Luis Gómez, destacó:

“Los usuarios se están habituando a comprar con entregas prácticamente al día siguiente (…) será clave contar con la paquetería adecuada (…) y ofrecer múltiples medios de pago, ya que el uso de crédito está dejando cada vez más atrás a la tarjeta de débito y al efectivo”.

5. Claves para PyMEs: patrones de consumo y recomendaciones estratégicas

Momento del mes Comportamiento del cliente Implicaciones para la PyME Inicio del mes Pocos clientes, pero con tickets grandes Enfocar en estrategias premium, kits o promociones para compradores anticipados Finales de agosto Mayor volumen con descarga moderada Prepararse para entregas rápidas y multiplicar el alcance Miércoles y jueves Máxima concentración de ventas Tener stock, logística y envíos listos para media semana Fin de semana Ligera caída, luego repunte el domingo Sostener estímulos digitales para cerrar el fin de semana Medios de pago Aumento en tarjetas de crédito Priorizar pagos vía crédito, ofrecer financiamiento o cuotas flexibles

Recomendaciones detalladas:

Optimiza la logística: colabora con servicios de paquetería que permitan entregas viernes–domingo; tener “Envío Nube” configurado puede ayudar. Comunicación clara y atractiva: enfatiza plazos de entrega y opciones de pago (especialmente crédito). Campañas segmentadas: diferenciar mensajes entre compradores anticipados (inicio de mes) y de última hora (última semana). Promociones para crédito: ofrece beneficios exclusivos, como envío gratis o descuentos si pagan con tarjeta de crédito. Refuerza SEO y SEM con términos clave: “material escolar online”, “regreso a clases envío rápido”, “pago con tarjeta de crédito”, asegurando visibilidad previa y durante el pico de demanda.

Este caso demuestra cómo fechas clave como el Hot Sale y el regreso a clases representan temporadas estratégicas para los pequeños y medianos negocios, que pueden capitalizar la digitalización para crecer sus ventas.

Conclusión: mayor facturación y máxima oportunidad para PyMEs

El regreso a clases 2025 es más que una fecha escolar: es una ventana de oportunidad para PyMEs en Tiendanube. Aunque el comportamiento de compra es bimodal —con grandes tickets anticipados y alto volumen en la última semana—, entender estos patrones, optimizar logística, y adaptarse a los métodos de pago emergentes (como el crédito) es la diferenciación clave.

La digitalización de tiendas y el soporte de plataformas como Tiendanube, que invierte en envíos, pagos y marketing, se convierte en el motor del crecimiento para microempresarios en México.

