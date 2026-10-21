Sello Mayor llega a México

Con el objetivo de sensibilizar al sector empresarial frente al acelerado cambio demográfico y el envejecimiento de la población en América Latina, Sello Mayor inicia formalmente sus operaciones en México. La organización presenta una certificación única en la región que evalúa y reconoce a las empresas comprometidas con brindar una atención digna, adaptada e inclusiva tanto a sus clientes como a sus colaboradores mayores de 50 años (generación Silver).

Octavio Vergara, líder de Sello Mayor, detalló los alcances de esta iniciativa que nació en Chile en 2024 y que actualmente se prepara para dar el salto también a mercados europeos como España.

“Construimos una metodología robusta y única en América Latina, basada en estándares de normas ISO internacionales y más de mil indicadores. Nuestro objetivo es que las empresas puedan mirarse a fondo, identifiquen sus brechas y establezcan una línea de base para mejorar de forma continua su relación con la longevidad”, destacó Vergara.

La evaluación de Sello Mayor abarca una auditoría de 360 grados dentro de las organizaciones, enfocada en tres ejes clave:

Atención al Cliente y Canales: Evaluación de puntos de venta físicos, plataformas web, aplicaciones digitales y centros de atención telefónica para garantizar la adaptabilidad y accesibilidad del usuario mayor.

Gestión del Talento Interno: Análisis de la diversidad generacional en la plantilla laboral para erradicar el edadismo o discriminación por edad —fenómeno que representa hasta el 60% de los casos de discriminación laboral en la región—, promoviendo el desarrollo de carrera para el talento senior.

Estrategia de Comunicación y Productos: Revisión del diseño de productos, servicios y mensajes publicitarios para evitar estereotipos y conectar efectivamente con las necesidades reales del segmento.

Durante su primer año de implementación en Chile, Sello Mayor ha certificado a corporativos de gran escala en sectores clave como la banca, telecomunicaciones, seguros, salud e instituciones educativas.

Sector Financiero: Es una de las industrias con mayor avance. En alianzas gremiales con los principales bancos, se ha logrado acelerar el diseño de productos específicos para el segmento de más de 50 años, representativo de hasta el 75% de su cartera de clientes.

Sector Salud: Destaca la implementación de soluciones innovadoras, como call centers atendidos por adultos mayores para asistir a personas de la misma cohorte, logrando un Net Promoter Score (NPS) cercano al 93% y reduciendo significativamente el ausentismo en citas médicas.

Compañías de Seguros: Transición hacia productos de asistencia orientados al “envejecimiento activo” y no solo a la cobertura de cuidados o enfermedades.

Sello Mayor opera bajo un riguroso marco de independencia ética: la organización realiza el diagnóstico y detecta las áreas de oportunidad, pero no funge como proveedora de las soluciones ni realiza consultorías de implementación.

Para obtener el distintivo, los directorios de las empresas deben firmar un compromiso anual de mejora continua sobre las brechas detectadas. Al finalizar cada periodo de 12 meses, la organización vuelve a evaluar el cumplimiento de las metas planteadas.

Además de la certificación en longevidad, la firma otorga sellos especializados en inclusión de personas con discapacidad y evaluaciones de espacios físicos amigables en centros comerciales y establecimientos de atención al público.

En su llegada a México, Sello Mayor enfocaría sus esfuerzos prioritariamente en el segmento de medianas y grandes empresas, proyectando a futuro esquemas de acompañamiento y concientización para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y comercios locales.

Con esta apertura, Sello Mayor busca posicionarse como el aliado estratégico clave para que el empresariado mexicano convierta el reto demográfico de la longevidad en una oportunidad de innovación, inclusión y responsabilidad social.