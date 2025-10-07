TikTok + another impulsan el talento creativo en LATAM con su Programa de Creadores: oportunidad para microempresas





En un mundo donde las redes sociales redefinen la forma en que las marcas conectan con sus audiencias, TikTok se ha convertido en un espacio donde la creatividad florece y la autenticidad marca la diferencia. En ese contexto, la plataforma ha lanzado el Programa de Creadores LATAM, en colaboración con la agencia another, con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo de la región a través de formación especializada, soporte técnico y oportunidades de colaboración para nuevos talentos.

Esta alianza, que abarca a más de diez países de América Latina, busca profesionalizar a los creadores, fomentar la colaboración entre ellos y convertir a la región en un hub global de innovación cultural y digital. Pero más allá de los creadores, esta iniciativa abre también un espacio valioso para que las microempresas encuentren aliados estratégicos en el mundo del contenido digital.

Un impulso al talento creativo latinoamericano

Según explicó Judith Gómez Machado, Líder de Alianzas Estratégicas con Creadores para Latinoamérica en TikTok, el programa “celebra la autenticidad y amplía los espacios de expresión para que la región siga transformando la manera en que se conecta con otras personas a lo largo del planeta”.

Por su parte, Jimena Gómez Alarcón, Sr. VP Creativo y Digital de another, destacó que el proyecto representa “una oportunidad para que el talento de la región asuma un papel protagónico en la cultura digital global, fortaleciendo una comunidad más profesional y con mayor proyección internacional”.

La alianza con another, agencia reconocida por su liderazgo en comunicación y marketing de influencia en Latinoamérica, consolida un modelo integral 360° que va desde la estrategia hasta la ejecución de proyectos digitales, acompañando a los creadores con herramientas, mentorías y experiencias exclusivas que potencian su crecimiento dentro y fuera de la plataforma.

Profesionalización, colaboración y crecimiento conjunto

El Programa de Creadores de TikTok reúne a un grupo selecto de talentos en la región con la misión de fortalecer sus habilidades y profesionalizar su contenido. Incluye capacitaciones en storytelling, producción audiovisual, análisis de métricas y posicionamiento digital, así como experiencias de colaboración y mentorías con expertos de la industria.

“Cada creador enfrenta retos cotidianos: desde planear una idea hasta encontrar la mejor forma de conectar con su audiencia. Lo valioso de esta alianza entre TikTok y another es que reconoce ese esfuerzo y lo transforma en oportunidades concretas, con formación clave, recursos útiles y experiencias que legitiman su camino profesional dentro de la industria digital”, explicó Eduardo Núñez, Influencer Marketing Director de another.

El acompañamiento de la agencia, además, permitirá que el programa funcione como una red de aprendizaje y colaboración en toda Latinoamérica, donde los creadores puedan compartir experiencias, generar sinergias y consolidar su presencia como narradores de historias locales con impacto global.

¿Por qué esta iniciativa es relevante para las microempresas?

Aunque a simple vista podría parecer un programa enfocado exclusivamente en creadores de contenido, la realidad es que este tipo de iniciativas tienen un impacto directo en las microempresas y emprendimientos locales. Estas son algunas razones:

Colaboraciones más profesionales y efectivas

Los creadores que formen parte del programa tendrán una visión más estratégica de su contenido y sabrán cómo trabajar con marcas. Para las microempresas, esto se traduce en colaboraciones más claras, auténticas y efectivas. Mayor calidad en el contenido promocional

La capacitación ofrecida por TikTok y another ayudará a que los creadores produzcan materiales más profesionales, lo que también beneficia a las pequeñas marcas que busquen asociarse con ellos para promocionar productos o servicios. Acceso a nuevas audiencias

Las microempresas que colaboren con creadores capacitados podrán conectar con comunidades específicas, ganar visibilidad regional e incluso expandirse a nuevos mercados en Latinoamérica. Economía digital y nuevas formas de monetización

Los creadores formados en este tipo de programas tienden a diversificar sus ingresos a través de patrocinios, ventas afiliadas o productos propios. Las microempresas pueden participar de esos ecosistemas como aliados estratégicos o proveedores. Impulso a la innovación local

La creatividad regional es una de las grandes fortalezas de Latinoamérica. Aprovecharla mediante este tipo de programas significa que las microempresas pueden construir mensajes culturales cercanos, relevantes y con mayor impacto emocional en su audiencia.

Latinoamérica: epicentro de la creatividad digital

El ecosistema creativo latinoamericano atraviesa una etapa de madurez. Según cifras de Statista, México, Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios activos de TikTok en la región, con un crecimiento sostenido año con año. Además, estudios de Influencer Marketing Hub revelan que el marketing de influencia en LATAM creció más de 25% en 2024, impulsado por el auge de los contenidos auténticos y colaborativos.

Este contexto convierte a programas como el de TikTok y another en plataformas estratégicas para conectar creatividad, negocio y comunidad. No solo ayudan a formar creadores, sino que también abren nuevas oportunidades para las empresas que desean integrarse al universo digital con una narrativa coherente y bien planificada.

Cómo pueden aprovecharlo las microempresas

Si diriges una microempresa o emprendimiento, aquí te compartimos acciones concretas para vincularte con la economía de creadores:

Identifica creadores locales alineados a tu marca. No busques solo grandes nombres: los microinfluencers (con entre 10 mil y 50 mil seguidores) suelen generar mejor conexión y tasas de interacción más altas.

No busques solo grandes nombres: los microinfluencers (con entre 10 mil y 50 mil seguidores) suelen generar mejor conexión y tasas de interacción más altas. Construye relaciones de largo plazo. En lugar de colaboraciones esporádicas, plantea campañas a mediano plazo que fortalezcan la afinidad y credibilidad.

En lugar de colaboraciones esporádicas, plantea campañas a mediano plazo que fortalezcan la afinidad y credibilidad. Capacítate en comunicación digital. Aprovecha cursos gratuitos o de bajo costo sobre estrategia digital, storytelling o video marketing.

Aprovecha cursos gratuitos o de bajo costo sobre estrategia digital, storytelling o video marketing. Cuida la autenticidad. Los usuarios valoran los contenidos genuinos. Evita discursos forzados o mensajes demasiado publicitarios.

Los usuarios valoran los contenidos genuinos. Evita discursos forzados o mensajes demasiado publicitarios. Mide resultados. Establece indicadores claros: alcance, engagement, conversiones o crecimiento de comunidad.

Establece indicadores claros: alcance, engagement, conversiones o crecimiento de comunidad. Aplica SEO y SEM a tus contenidos. Usa palabras clave relevantes como “marketing de influencers para pymes”, “creadores digitales en LATAM” o “estrategias de TikTok para negocios” para mejorar tu visibilidad.

Desafíos y claves para no quedarse atrás

Si bien las oportunidades son enormes, también existen retos que las microempresas deben considerar al adentrarse en este universo digital:

Reto Cómo enfrentarlo Saturación de contenido Diferénciate a través de historias auténticas, centradas en la comunidad o propósito de tu marca. Falta de presupuesto Aprovecha herramientas gratuitas, programas de formación y colabora con creadores emergentes. Medición de impacto Usa métricas simples: visualizaciones, clics, interacciones y conversiones. Evalúa lo que funciona y ajusta. Adaptación cultural Personaliza los mensajes según el país o región. La empatía local aumenta la eficacia del contenido.

Influencer marketing con estrategia: una visión necesaria

El crecimiento del marketing de influencers ha sido explosivo, pero no siempre estratégico. Por eso, antes de lanzarte a colaborar con creadores, vale la pena entender cómo construir una estrategia sólida que conecte con objetivos de negocio reales.

Te recomendamos leer la nota “Marketing de influencers: ¿dónde quedó la estrategia?”, donde se explica cómo planificar campañas efectivas con creadores, evitar errores comunes y aprovechar de manera consciente este tipo de herramientas para impulsar tu marca.

Mirando hacia adelante

Con el respaldo de TikTok y another, el Programa de Creadores LATAM representa mucho más que una oportunidad para los influencers: es un modelo de crecimiento compartido entre la creatividad individual y el emprendimiento colectivo.

En una región donde las microempresas generan más del 90% de los empleos, integrar estrategias de contenido, colaboración y marketing digital puede marcar la diferencia entre sobrevivir o consolidarse en el mercado.

La creatividad ya no es solo inspiración, sino también una herramienta estratégica. Y hoy, Latinoamérica tiene la oportunidad de convertir su diversidad y talento en una ventaja competitiva global.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



