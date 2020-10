La inteligencia artificial de OrCam MyEye 2.0, el aliado de la ceguera

“Mi vida dio un giro radical al perder la vista, nunca me imaginé que sería una oportunidad para destacar en el deporte mexicano. Mi primera carrera fue a los cuatro meses de entrenamiento y gané todas las pruebas de mi categoría y clasificación; a partir de ese momento decidí que el atletismo sería una profesión para mí, que además me permitiría representar a mi país en diferentes lugares del mundo.”

Así comienza la vida deportiva del deportista paralímpico Alejandro Pacheco quien perdió la vista a los 19 años de edad, debido a los excesos en el consumo de alcohol y drogas; tras una intoxicación neurocerebral su visión se vio afectada a causa de la atrofia del nervio óptico en ambos ojos

Desde entonces, Alejandro acudió a la Escuela Nacional de Ciego para aprender y desarrollar habilidades que le permitieran ser autosuficiente. Sin embargo, no contaba con los recursos necesarios para solventar sus gastos, así que por las tardes cantaba en el metro de la Ciudad de México para ganar un poco de dinero.

En México se estima que existen dos millones, 237 mil personas con deficiencia visual y más de 415 mil 800 con ceguera, de acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. .

Al cumplir 22 años, el joven fue invitado a formar parte de un equipo de atletismo para personas ciegas, primero como una actividad que le ayudaría a su rehabilitación, pero rápidamente demostró su habilidad deportiva.

En el marco del Día Mundial de la Visión, Alejandro es usuario del dispositivo OrCam MyEye 2.0, creado por la startup israelí OrCam Technologies que demuestra que la tecnología ha avanzado al punto de brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad visual. “El objetivo es emular a un asistente humano para ayudar a los ciegos y discapacitados visuales”, en palabras del profesor Amnon Shashua, cofundador y Co-CEO de OrCam.

OrCam MyEye es un dispositivo portátil fácil de usar que brinda mayor independencia a las personas que lo requieren, ya que a través de inteligencia artificial tiene la capacidad de leer cualquier texto impreso o digital en tiempo real y sin conexión a internet, lo cual facilita el acceso a la información de manera autónoma, brindando una nueva lectura inteligente al usuario a través de simples comandos de voz que describen lo que la persona tiene enfrente.

A nivel mundial, OrCam MyEye está disponible en 25 idiomas y en 50 países, y fue elegido en 2019 por la revista TIME como Best Invention

Alejandro Pacheco ha demostrado que una discapacidad no es una limitación; actualmente cuenta con más de 40 medallas nacionales y ocho internacionales, el último reconocimiento fue la medalla de bronce en la prueba de 1.500 metros en la categoría T11 (Ciegos y Débiles Visuales), en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Se encuentra en la tercera posición como mejor corredor en los 1.500 planos, mientras que en la prueba de 5.000 metros es el cuarto lugar, ambos a nivel Latinoamérica. Su siguiente meta es representar a México en las olimpiadas de Tokio 2021, a donde viajará en compañía de su nuevo aliado, OrCam MyEye 2.0

“Como usuario de OrCam MyEye 2.0, me siento más seguro e independiente; el dispositivo me permite leer libros, correos electrónicos o mensajes en mi teléfono. También me ayuda a detectar los rostros de las personas, puedo identificar colores e incluso dinero”, concluye el deportista mexicano.

