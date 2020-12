Cómo una startup puede levantar capital en la pandemia

La pandemia ha traído diversos desafíos tanto para startups como para los fondos de inversión de venture capital (VC). Inicialmente porque las reuniones que se llevaban a cabo entre emprendedores e inversionistas, clave en el proceso de levantamiento de capital, son casi imposibles, por lo que se limitan a las oportunidades que sucedan en los medios digitales

Según datos de la CEPAL, al menos en México no sobrevivirán 500,000 empresas formales a causa de la COVID-19, lo que representa la pérdida de 1 millón 573 mil empleos, por lo que el escenario para levantar capital en México y en el mundo cambió radicalmente para las startups.

Si la startup tiene suerte, tendrá la oportunidad de interactuar con el inversionista en el momento y resolver cabos sueltos o dudas del inversionista, pero si no (debido a que la dinámica del evento no lo permite), deberá conformarse en presentar un pitch y esperar a que, en caso de que al VC le haya impactado lo que presentó en ese breve espacio de tiempo, lo contacte posteriormente. En muchos casos, la startup desconoce quienes lo están presenciando, los tiempos no dan oportunidad de hacer un networking como en la pre pandemia, mucho más cálido.

No olvidemos que este tipo de reuniones fomentaban dichos encuentros con mayor facilidad, a diferencia de buscar inversionistas one by one; esto se complica aún más cuando la startup no conoce la industria.

Comportamiento de la industria de venture capital en la pandemia

Si bien ha mermado el crecimiento del venture capital respecto al 2019, “en lo que va del año, se ha registrado una caída de un tercio en el valor de la inversión de capital de riesgo en emprendimientos mexicanos según Transactional Track Record (TTR)”.

Los fondos han respondido a plantear estrategias que contrarresten los efectos de la COVID-19. Al parecer sólo se ha modificado el resultado de las inversiones realizadas en el mercado mexicano, ya que hay un mayor número de empresas que reciben financiamiento, aunque los montos han sido menores durante 2020.

“Entre enero y septiembre se invirtieron más de 500 millones de dólares en el ecosistema de emprendimiento de México, lo que supone una reducción de 34.5% respecto al mismo periodo del año anterior; pero en el número de transacciones, el resultado ha sido diferente, ya que crecieron 16% hasta llegar a 72 (el estudio no alcanzó a considerar el levantamiento de Kavak).

Por ello, G2 Consultores, firma consultora especialista en startups y en estrategias de levantamiento de capital, recomienda atender dos elementos clave: “el primero es analizar los elementos que debes destacar en tu pitch deck que a los inversionistas les permitirán entender que tienes un análisis perfecto para el impulso de tu compañía en esta época, concreto dada la naturaleza de las presentaciones.

El segundo es que si no tienes idea de a qué inversionistas acercarte, dónde localizarlos, cómo presentarles tu proyecto, o qué elementos destacar, no garantices un fracaso rotundo por adelantado. Acompáñate de un experto.

Levantar capital no es tarea sencilla, de acuerdo con G2 Consultores, no levantas en el primer intento, por lo que la firma recomienda realizar una correcta planificación, con tiempo de anticipación, con las personas correctas, antes de que se te acabe el dinero.

