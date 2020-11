La Fintech se convierte el aliado de las PyMEs en materia de facturación

Dentro de las actividades de INCmty 2020, en la octava edición, en su Emerging Technologies Summit, se presentó la conferencia “Fintech y la transformación digital” a cargo de Gonzalo Alonso, CEO y Cofounder Cuentas OK, la fintech que brinda tecnología segura para que la empresa cumpla compromisos financieros y regulaciones fiscales.

El efecto del SAT sobre las PyMEs y los empresarios

“El SAT tiene un gran reto porque tiene que asimilar una complejidad de información que tiene unos efectos sobre sobre las PyMEs con seguridad regulatoria y marco jurídico. En México, las PyMEs invierten y dedican 5 días a la semana las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a través de las facturas electrónicas al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Entonces, las capacidades de tiempo de las PyMEs está mal usada por qué deberían estar concentrados en el servicio al cliente, al servicio o producto, a la venta y no encuadrar una tabla de excel”, afirmó Gonzalo Alonso.

“Nosotros podemos proveer tecnología a esta capa de organizaciones, les ayudamos a automatizar algunos de estos procesos, a validar digitalmente y a acelerar tiempo y capacidad de los procesos. Les damos de una forma más fácil y digerida de usar, más accesible a una organización, ¿qué haría en ese tiempo que le estamos regresando por su producto y por sus clientes?, agregó Alonso.

Entonces, cuando el SAT no los puede proveer de estas herramientas por capacidad no porque no quiera, surgen las Fintech para ofrecer estos servicios facilitados de manera digital para que estos procesos que son engorrosos o de alta fricción. “Lo que tratamos de hacer es identificarlos y podemos hacer que el usuario con un clic, baje todas sus facturas de manera digitalizada para quitarle un peso al usuario”, aseguró el experto.

Cuentas OK es una plataforma automática donde se les pide los datos fiscales de manera segura y protocolaria para automatizar la bajada y subida de facturas, la validación de facturas, cuadra las cuentas por cobrar y ayuda con pago de tus facturas. Hacen una solución para que el consumidor lo pueda hacer en un solo clic, automatizando sus procesos a precio anual muy accesible.

“Lo que te regresamos es seguridad, tranquilidad y tiempo para que lo reinviertas en tu compañía y le saques el mejor provecho, le dediques tiempo a tu producto o servicio y a tus clientes y evites error humano”, aseguró el experto.

“En la conferencia de hoy, enseñe un video del país de Estonia en donde en 5 minutos pagas tus impuestos a través de una plataforma digital y el 95% de los estonianos pagan sus impuestos y prueba que, si logras hacer una plataforma justa, fácil de usar y de acceso democrático, la gente paga sus impuestos”, dijo Alonso.

La transformación digital en las PyMEs

“Si haces transformación digital no garantizo tu éxito, pero si no la haces si garantizo tu fracaso y esto lo vemos en los estudios como un común denominador en las industrias. El líder de la industria que decide declarar poco relevante la transformación, acaba haciendo o transformado a la fuerza o eliminado del ecosistema empresarial”, advirtió Gonzalo.

González aseguró que la transformación digital es de humanos, no es de tecnología, porque la tenemos, pero los seres humanos no estamos dispuestos a cambiar. Hoy las Fintech pueden proveer muchas herramientas complementarias y con costos de entradas pequeños y pueden incrementar su productividad.

La seguridad que ofrece Cuentas Ok para sus clientes

La Fintech cuenta con “grado bancario” que se traduce a la seguridad que obedece todas las recomendaciones de seguridad que observa el SAT y el Banco de México. “En conjunto nos da un sistema digital en la nube que tiene la misma seguridad que tiene un banco y también contamos con los RPA (Robotic Process Automation)”.

Los retos de las PyMEs en el 2021

Gonzalo Alonso concluyó que para las PyMEs y las startup este año fue regalado comparado con el próximo año, se encontrará un ambiente hostil de negocios, falta de liquidez, desempleo, el ecosistema no genera el crecimiento ni la innovación; su sugerencia fue que se tiene que trabajar para subsanar retos económicos, ser prudentes y empáticos, prudentes con el respaldo de la tecnología.

En su conferencia, el CEO de Cuentas Ok habló de cómo y dónde se mueve la sociedad para crear una empresa exitosa porque es el futuro qué busca revolucionar el mercado de la facturación y la banca electrónica en México, cómo estás cumple sus principios de transformación digital y su relevancia en Latinoamericana y en especial en México. Asimismo, se expuso cómo los procesos de transformación digital pueden democratizar procesos de pago y cobro para acelerar experiencias al consumidor del futuro de las transacciones vs el dinero efectivo como motor de cambio y movimiento para América.

Laura Cruz

