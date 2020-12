Ten presente tus previsiones financieras 2021

El 2020 cambió el panorama para el mundo entero. Para las startups, por ejemplo, significó una gran lección en cuanto a su negocio, las hizo replantear sus objetivos, las necesidades de sus mercados y sus finanzas, ya que el flujo de efectivo se detuvo para muchos.

Mientras el panorama siga incierto, deberás ser cauteloso a la hora de trazar previsiones financieras para el próximo año, de acuerdo con G2 Consultores, firma especializada en startups.

Un estudio realizado por CB Insights de 2020 revela que las dos razones más importantes por las que fracasan las compañías son:

No atender a las necesidades del mercado

Quedarse sin efectivo como los motivos más habituales

Si aunado a ello consideramos que 2021 no será -por lo menos hasta que no tengamos certeza- un año menos complicado que éste, hoy más que nunca deberás estar preparado para contar con una buena planeación financiera.

Las previsiones financieras permiten tener una prospección recomendablemente de tres años (ya que el panorama de las startups cambia constantemente) de la salud financiera de tu compañía, por lo que no deberías caer en el error de no enfocarte en este análisis y, en caso de no contar con alguien en tu equipo que tenga este perfil financiero, deberías acercarte a un experto.

Para llevar a cabo tus previsiones financieras deberás tomar en cuenta: la previsión de ingresos y los costos de producción; presupuesto para todos los gastos como salarios, gastos operativos, gastos de activos fijos y revisar tus números con tu equipo e inversionistas.

Para hacer pronósticos puedes hacerlo de arriba hacia abajo o a la inversa; es decir:

Un enfoque de arriba hacia abajo se hace desde los niveles superiores, en este caso por los fundadores de las compañías, el CEO, el CFO en caso de que tu estructura y crecimiento te permita contar con alguno. A partir de aquí se proponen los objetivos y las decisiones se bajan al equipo. De esta forma, tienes la responsabilidad de comunicar a tu compañía cuáles serán los KPI’s de específicos en cuanto a ingresos o gastos que deberán lograr. Por el contrario, de abajo hacia arriba y en este caso ya cuentas con un equipo más grande y con procesos establecidos, tendrás la opción de comenzar por la planificación en cada área, de tal forma que los líderes de equipo establecen las metas, métricas y planes para este siguiente año.

Deberás saber que no hay un enfoque correcto, todo depende de las necesidades de tu compañía, de la etapa en la que te encuentres y de la forma en la que prefieras gestionarlo. En el caso de las startups, por lo general se utiliza un método híbrido donde se involucran todos.

G2 Consultores recomienda que previo a ello, tengas sesiones de trabajo con tu equipo y planten las metas que quieren alcanzar el próximo año, prevean todos los factores que les harán analizar el análisis futuro de su compañía, sobre todo en una situación tan incierta como la que acontece. Y no olvides de usar los 3 documentos por excelencia:

El estado de resultados

Tu cash flow

Tener el balance general

Si este año fue una situación complicada para tu compañía por la falta de previsión financiera, aunado a la difícil situación provocada por la pandemia, aprende de esta situación y traza una mejor estrategia. Si eres un founder, CFO, o estás relacionado con este análisis financiero, recuerda establecer objetivos, define una visión de a dónde quieres llegar, alinea a tu equipo y ejecuta.

La elaboración de previsiones financieras no es una tarea nada sencilla y si requieres un experto en el tema, sobre todo cuando se trata de startups, plantea cuáles son las mejores opciones para no poner en riesgo a tu compañía.

