Tendencias impactan el desempeño de las PyMEs

Impacto de COVID-19 en las empresas

El Banco Mundial prevé que el crecimiento global se desacelerará al 4.1 % en 2022, como reflejo de los continuos brotes de COVID-19, la disminución del apoyo fiscal y las persistentes dificultades en las cadenas de suministro.

A más de dos años del inicio de la pandemia, COVID-19 es uno de los grandes desafíos que aún tienen las PyMEs, muchos modelos de negocios, así como en el mundo del emprendimiento, incluyen el financiamiento, la operación, los modelos de trabajo, las ventas y el servicio al cliente.

Hoy, las empresas tienen más información y han detectado las áreas que han sido más afectadas por la situación económica, de salud y laboral que ha generado la expansión del COVID-19. Asimismo, se empieza a tener un panorama más claro a mediano y largo plazos para poder llevar a cabo las acciones necesarias para regresar a la normalidad, a medida que la situación lo permita.

Cómo afrontar el cambio en la era post COVID-19

“Durante esta actual pandemia, las empresas han tenido que transformarse, han definido un nuevo modelo de trabajo para poder sobrevivir, han enfrentado cambios, muchos de ellos provocados por los temas de la contingencia sanitaria, por las restricciones económicas, etcétera. Algunas de estas transformaciones han sido obligadas, otras estaban rezagadas y tuvieron que enfrentar los cambios de una manera abrupta y acelerada, otras están convencidas al ajuste de sus necesidades y lo quieren incorporar, otras no están convencidas para redefinirse”, afirmó Carlos Ferrer, Director General de Sodexo.

A lo largo de la pandemia, Sodexo ha realizado estudios y encuestas a nivel global que le permitan recabar información de valor, para la toma de decisiones de sus clientes y, con el apoyo de la transformación digital, desarrollar soluciones ágiles e innovadoras. Con esto en mente, el estudio Sodexo Experience Next Research de Sodexo indicó que 82% de los ejecutivos consideran que una cultura empresarial que fomenta el trabajo flexible ha tomado mayor importancia entre sus colaboradores en el último año.

Por su parte la encuesta deSteelcase revela que, tras la pandemia, un 72% de las empresas implementará un modelo híbrido (unos días en la oficina y unos en casa o un tercer lugar).

De acuerdo una encuesta que realizó KPMG entre empresas mexicanas, 6 de cada 10 organizaciones está considerando mantener el teletrabajo tras la pandemia.

La encuesta reciente global Power to the people: the future of employee experience is now, revela que las expectativas de los empleados están cambiando y se enfocan hacia una vida laboral flexible.

·La encuesta realizada en alianza conHarris Interactive destaca que una cuarta parte de los empleados (24%) ahora clasifican las políticas de trabajo flexibles –horas, días y ubicación–, como su principal preocupación al considerar aplicar a un nuevo trabajo.

También, más de la mitad (52%) de los participantes considera que la flexibilidad se encuentra entre sus tres principales preocupaciones, más aún otros beneficios para empleados (51%), como seguros, cuidado de niños o comidas subsidiadas.

Para los empleadores, esta flexibilidad trae tanto desafíos como oportunidades:

Por un lado, requiere que las empresas escuchen, comprendan y respondan a las necesidades individuales de sus empleados

Por otro lado, ofrece a los empleadores la oportunidad de defender nuevas prácticas de diversidad, equidad e inclusión, y repensar cómo contratan e interactúan con su gente

La pandemia ha dado lugar a una segunda crisis: el bienestar y la salud mental de los empleados. Dos de cada tres empleadores dicen que mantener la moral de sus colaboradores ha sido un desafío durante la pandemia y el 79% de las empresas ha informado un aumento en las solicitudes de apoyo de salud mental de los empleados.

·De manera prometedora, la investigación de Sodexo y Harris Interactive encuentra que la proporción de empleados que calificarían su bienestar mental como un poco o mucho más bajo de lo normal está disminuyendo (del 17 % en octubre de 2020 al 15 % en junio de 2021).

Sodexo México tiene el programa Vivir Bien, que ayuda a las empresas a cumplir con la NOM-035 y hacer un diagnóstico sobre los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo.

Ayudamos a más de 20 empresas en el cumplimiento de la NOM-035

Los principales riesgos detectados fueron: Factores de riesgo de salud y emocionales.

Ofreciendo asesoría preventiva en las especialidades: emocionales, nutricional, médica y jurídica, nos enfocamos en mejorar la salud de los colaboradores

Pero el bienestar físico también está en declive: el 14 % de los empleados ahora califica su bienestar físico actual como ligeramente o mucho más bajo de lo normal, en comparación con solo el 11 % en octubre de 2020.

Agotamiento versus productividad

El estudio Power to the people: the future of employee experience is now también revela que la productividad puede estar en aumento a medida que las empresas cambian a un mayor trabajo remoto, pero también lo está el agotamiento de los empleados.

· Una investigación de Microsoft apunta que el 54% de los empleados se siente sobrecargado de trabajo, el 39% se siente agotado y uno de cada cinco cree que a su empleador no le importa el equilibrio entre la vida laboral y personal.

· Los empleadores pueden combatir el agotamiento ayudando a los empleados a crear límites entre el trabajo y el tiempo personal utilizando herramientas, equipos y capacitación digital, e incentivando y recompensando el trabajo independientemente de dónde ocurra.

La importancia de los beneficios

· Más de un tercio (38%) de los líderes empresariales dijeron que expandir los beneficios y recompensas de los empleados como seguros, cuidado de niños o comidas subsidiadas, tendrá el mayor impacto en el compromiso de sus empleados este año.

Se estima que en México solo el 47.5% de las empresas dan beneficios adicionales a los marcados por la ley.

El mercado mexicano de beneficios laborales –seguros, monederos electrónicos, entre otros—tiene un valor superior a los 904,000 millones de pesos.

Muchas empresas también están reconociendo que las prioridades de sus empleados están cambiando.

Por ejemplo, antes de la pandemia, Skyscanner ofrecía beneficios como comida gratis y futbolito; ahora, ofrece beneficios de bienestar para el personal, como el acceso a la aplicación Headspace y la libertad de tomarse un tiempo del día para concentrarse en sí mismos.

“A manera de ejemplo de alguna iniciativa de Sodexo fue recién comenzada la pandemia, en que lanzamos un cuestionario interno para conocer el sentir de la gente con relación al esquema del trabajo remoto, sus necesidades principales cómo se sentían a nivel personal en cuanto a sus emociones y sentimientos logramos un 97% de participación”, agregó Ferrer.

Algunos de los principales hallazgos de esta encuesta fueron:

Sólo el 38% reportó tener una silla confortable para trabajar en casa. 82% consideraría comprar una nueva

85% (280 personas) se siente bien o muy bien trabajando en casa

“Tranquilidad” (72%) y “motivación” (62%) fueron las 2 emociones más percibidas durante este periodo

90% (297 personas) se sentían bien o excelente al responder la encuesta

Tendencias impactan el desempeño de las PyMEs

“Nosotros cuando comenzamos la pandemia hicimos y lanzamos un cuestionario a todos nuestros colaboradores para entender un poco cómo se sentían y como estaban recibiendo no solamente las acciones que nosotros como equipo de liderazgo habíamos implementado para poder proteger la salud y bienestar de los colaboradores, sino para generar condiciones laborales que les ayudarán a poder seguir cumpliendo con sus obligaciones y se mantuvieran relacionados de la manera adecuada, no solamente con sus compañeros de trabajo, pero con la visión, con la misión, con los objetivos de la organización. Y en esa encuesta tuvimos una participación de casi 97% de todos nuestros colaboradores en México”, afirmó el director general.

+ 85% del personal recibió una silla ergonómica en su casa (100% de los solicitantes).

Se implementó un apoyo con nuestro producto TL Trabajo a aquellas personas de áreas específicas cuyas necesidades lo ameritaban.

Se implementó, a través del programa de bienestar Vivir Bien, una serie de webinars mensuales enfocados en diversos temas de Salud Mental. Hemos realizado más de 16 webinars entre 2020 y 2022 con un promedio de participación del 70%.

Implementó programas de capacitación aprovechando plataformas digitales como Ubits (97% de adopción y más de 5000 cursos entre 2020 y 2021).

Se robusteció la oferta de beneficios y promociones corporativas a través de nuestra app para que cada persona la utilice de acuerdo a sus necesidades e intereses.

Se fortaleció la difusión de nuestro Portal Vivir Bien con contenido enfocado en la salud y el bienestar de la gente.

Realizaron actividades virtuales de integración como nuestro Brindis de Fin de Año, que tuvo un 96% de participación.

Apoyaron al personal con una opción para contratar un Seguro Médico por Covid-19, además de la ampliación del que tenemos actualmente para brindar cobertura ante ello.

Contó con todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de quien acuda a nuestras oficinas.

Conclusiones

El nuevo estilo de liderazgo. Para garantizar el éxito de las compañías futuras, no solamente como se visualiza la nueva realidad, sino cómo líderes se involucran con los colaboradores dentro de las decisiones de la organización para que se sientan más comprometidos, para que estén más informados para que tengan empoderamiento, para que tengan un mayor nivel de delegación, para que puedan tomar decisiones de manera oportuna; para que los clientes tengan soluciones oportunas, para que sean más innovadores, para que propongan y sean más propositivos.

“Es transformar las culturas en las organizaciones donde los líderes generen un empoderamiento para que los colaboradores tomen las decisiones de manera adecuada, obviamente para eso hay que hacer un proceso de entrenamiento, hay que evaluar cuáles son las habilidades y los conocimientos, etc. respetando las barreras y liderando con ejemplo, yo creo que son temas fundamentales”, aseveró Carlos Ferrer.

“Hemos encontrado en las encuestas, en especial con los líderes quienes les encanta estar enviando correos a las 10 o 11 de la noche, pero a ellos les molesta y les incomoda que les envié correos en sus fines de semana. Entonces, el respeto del tiempo para que puedan ejecutar su trabajo de manera adecuada con las herramientas necesarias. Además, los colaboradores necesitan un liderazgo que los motive, que nos los ayude a recorrer este camino de una manera excelencia”, advirtió el director.

Redefinir el rol del colaborador. El rol colaborador tiene que ser más activo en donde sienta más el propósito, de donde pueda realizarse su desarrollo en su plan de carrera personal y profesional.

“Tenemos que generar nuevas formas de construir vínculos sociales, intelectuales, emocionales y profesionales en un mundo virtual medio presencial. Va a ser difícil, pero ahí tenemos que focalizarnos, porque la productividad en el largo plazo se entra a muchísimo la confianza y la credibilidad y en el vínculo que se desarrollará en los equipos de trabajo”, finalizó el director de Sodexo.

Las nuevas necesidades para mejorar la calidad de vida. Las necesidades de los millenials y centennials serán otras y cómo los líderes los apoyan en la forma en que las personas hagan mayor compromiso con las organizaciones.

Laura Cruz

RECOMENDAMOS La innovación está transformando las empresas emergentes

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar