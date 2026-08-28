33 organizaciones integrarán ESOsfera para conectar emprendedores

Irrazonables, en alianza con Argidius Foundation, abre la convocatoria para seleccionar a quienes integrarán la generación fundadora de ESOsfera. Esta comunidad, que estará abierta de por vida y será gratuita, busca conectar durante los próximos años a 100 organizaciones de América Latina.

El crecimiento del emprendimiento en América Latina no depende solo de las startups. También lo hace de las organizaciones que las incuban, aceleran, conectan con inversión y crean las condiciones para que puedan crecer. El reto es que quienes construyen esos ecosistemas, como universidades, incubadoras, agencias de gobierno, venture builders, aceleradoras, hubs de innovación y organizaciones de impacto suelen hacerlo de manera aislada, con pocos espacios para compartir aprendizajes, crear alianzas entre países y fortalecerse entre pares. Eso está por cambiar.

Irrazonables anuncia el lanzamiento de ESOsfera, una comunidad creada para reunir a quienes están construyendo el futuro del emprendimiento en América Latina. Su visión es conectar durante los próximos años a 100 Organizaciones de Apoyo al Emprendimiento y construir una infraestructura regional de confianza, colaboración e inteligencia colectiva. La primera convocatoria seleccionará a 33 organizaciones, que formarán parte de la generación fundadora.

“Durante años, Latinoamérica ha invertido en fortalecer startups. La próxima década debe ser la de fortalecer y conectar a quienes hacen posibles esas startups. Las startups cambian industrias. Los ecosistemas cambian países. ESOsfera nace para reunir a las organizaciones que están construyendo ese futuro”, comenta Raúl de Anda, CEO de Irrazonables.

Las organizaciones seleccionadas vivirán una experiencia presencial de una semana junto a 25 corporativos, mentores, inversionistas y líderes internacionales. Entre ellos estarán perfiles como un ex CEO de Walmart, una ex vicepresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, el director de un fondo de inversión de 300 millones de dólares y una consejera de Facebook.

Será una semana para cuestionar la forma en que construimos ecosistemas, compartir las conversaciones que normalmente no se tienen, aprender de experiencias globales y crear relaciones capaces de abrir oportunidades.

Más que conferencias o capacitación, el Instituto ESOsfera será un espacio para construir alianzas y trabajar junto a quienes están moldeando el futuro del emprendimiento. Las organizaciones seleccionadas formarán parte de la comunidad de ESOsfera, con acceso gratuito y de por vida. Además accederán a oportunidades exclusivas para potenciar su impacto:

Lanzar retos públicos para su comunidad y acceder a hasta USD $5,000 en premios para impulsar soluciones a desafíos reales.

Participar en el Summit, un espacio anual para conectar con organizaciones líderes del ecosistema, construir alianzas y compartir aprendizajes.

Formar parte del primer y más grande Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Latinoamérica, una iniciativa que visibilizará y fortalecerá su trabajo, y las posicionará entre las organizaciones que están redefiniendo el emprendimiento en la región.

La convocatoria está dirigida a organizaciones con experiencia apoyando emprendedores y que hayan accedido, al menos una vez, a algún mecanismo de financiamiento; que sean capaces de generar un efecto multiplicador en sus territorios y estén dispuestas a compartir conocimiento, construir alianzas y colaborar con actores de toda América Latina.

Dentro de diez años será imposible contar la historia del emprendimiento latinoamericano sin hablar de las organizaciones que construyeron sus ecosistemas. ESOsfera quiere reunirlas desde el principio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto. Más información y postulaciones en: esosferalatam.com