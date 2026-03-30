Amazon Conecta 2026: el impulso estratégico que las PyMEs mexicanas necesitan para competir en la economía digital





En un momento decisivo para el ecosistema emprendedor en México, donde la digitalización ya no es una opción sino una condición para competir, Amazon reunió a más de 1,200 emprendedores y vendedores en una nueva edición de Amazon Conecta, su evento insignia enfocado en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Este encuentro no solo reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo del comercio electrónico en el país, sino que también pone sobre la mesa una realidad contundente: las empresas que no se integren al entorno digital están perdiendo oportunidades clave de crecimiento.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, en México existen alrededor de 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales generan más del 70% del empleo nacional. Sin embargo, una proporción significativa de estas unidades económicas aún no ha dado el salto hacia la digitalización. Este rezago representa un área de oportunidad crítica, especialmente si se considera que las empresas que adoptan herramientas digitales pueden incrementar sus ventas hasta en un 30% y duplicar su capacidad de exportación.

En este contexto, Amazon Conecta 2026 se posiciona como un catalizador de transformación para el sector emprendedor, al ofrecer un espacio integral donde convergen conocimiento práctico, herramientas tecnológicas y oportunidades reales de negocio.

Formación estratégica para cada etapa del negocio

Uno de los principales diferenciadores de Amazon Conecta fue su enfoque integral en la capacitación. A lo largo de más de 35 sesiones especializadas, los asistentes tuvieron acceso a contenidos diseñados para fortalecer cada fase del negocio, desde la creación de páginas de producto hasta la implementación de estrategias avanzadas de pricing, promociones y publicidad digital.

Este enfoque responde a una necesidad concreta del ecosistema PyME en México: la profesionalización. Muchas empresas nacen con una gran idea o producto, pero carecen de las herramientas necesarias para escalar de forma sostenible. La falta de conocimiento en áreas como marketing digital, logística o análisis de datos suele ser una barrera para el crecimiento.

Amazon, consciente de esta brecha, ha desarrollado un modelo de acompañamiento que no solo facilita el acceso a su marketplace, sino que también educa a los vendedores para que maximicen su potencial dentro de la plataforma.

Expansión global y diversificación de ingresos

Uno de los temas centrales del evento fue la internacionalización, a través del programa Amazon Global Selling. Esta iniciativa permite que empresas mexicanas accedan a mercados internacionales sin la necesidad de establecer presencia física en otros países, reduciendo significativamente los costos y la complejidad operativa.

Para las PyMEs mexicanas, esta posibilidad representa un cambio de paradigma. Tradicionalmente, exportar implicaba procesos burocráticos complejos, inversión en infraestructura y conocimiento especializado. Hoy, gracias a plataformas digitales, una empresa puede vender sus productos en Estados Unidos, Europa o Asia con una estrategia bien estructurada y el acompañamiento adecuado.

La internacionalización no solo diversifica los ingresos, sino que también fortalece la resiliencia del negocio ante fluctuaciones económicas locales.

El crecimiento del segmento B2B

Otro de los ejes relevantes fue el fortalecimiento del segmento empresarial mediante Amazon Business, una solución diseñada para atender las necesidades de compra de empresas. Este canal permite a las PyMEs acceder a millones de productos, precios competitivos y herramientas de gestión que optimizan sus procesos de adquisición.

El mercado B2B en México ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la digitalización de procesos corporativos. Para los emprendedores, participar en este segmento representa una oportunidad de incrementar el ticket promedio y establecer relaciones comerciales de largo plazo.

Logística como ventaja competitiva

Uno de los mayores retos para las PyMEs en comercio electrónico es la logística. La gestión de inventarios, envíos, devoluciones y atención al cliente puede convertirse en un cuello de botella que limite el crecimiento.

En este sentido, el programa Fulfillment by Amazon (FBA) fue uno de los protagonistas de Amazon Conecta 2026. Esta solución permite a los vendedores delegar toda la operación logística a Amazon, lo que no solo estandariza la experiencia del cliente, sino que también libera tiempo para que los emprendedores se concentren en la estrategia y el crecimiento del negocio.

Además, en el marco del evento, Amazon anunció una de las reducciones de comisiones más significativas en su historia en México. Destaca la disminución promedio del 51% en tarifas de FBA para productos con un precio menor a $299 MXN, así como comisiones desde $6 MXN por unidad en categorías esenciales como alimentos, salud y cuidado personal.

Estas medidas buscan reducir las barreras de entrada y democratizar el acceso al comercio electrónico, permitiendo que más emprendedores puedan iniciar o escalar sus negocios.

Publicidad digital y visibilidad

En un entorno donde la competencia es cada vez más intensa, la visibilidad se convierte en un factor clave. Durante el evento, se destacó el uso de Amazon Ads como una herramienta fundamental para aumentar la conversión de productos.

El marketing dentro de marketplaces ha evolucionado rápidamente. Ya no basta con tener un buen producto; es necesario invertir en estrategias de posicionamiento que permitan destacar frente a miles de competidores. Amazon Ads ofrece soluciones basadas en datos que permiten segmentar audiencias, optimizar campañas y medir resultados en tiempo real.

Inteligencia artificial al servicio del emprendedor

La tecnología fue otro de los grandes protagonistas de Amazon Conecta 2026, particularmente el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa. Herramientas como Seller Assistant y Creative Studio están diseñadas para reducir la carga de trabajo de los vendedores y optimizar procesos clave como la creación de contenido, la gestión de inventarios y la atención al cliente.

La incorporación de IA en el comercio electrónico no solo mejora la productividad, sino que también nivela el terreno de juego. Hoy, una PyME puede acceder a tecnologías que antes estaban reservadas para grandes corporativos, lo que incrementa su capacidad de competir.

Prepararse para los picos de demanda

Uno de los mensajes más relevantes del evento fue la importancia de anticiparse a los momentos de alto consumo. En particular, se destacó la temporada de futbol como un periodo que podría detonar una demanda sin precedentes en diversas categorías.

Las sesiones ofrecieron recomendaciones prácticas para capitalizar estos picos, entre ellas:

Optimizar listados para mejorar la conversión

Implementar promociones estratégicas

Asegurar entregas eficientes mediante soluciones logísticas

Este enfoque subraya la relevancia de entender el contexto cultural y comercial para diseñar estrategias que maximicen las ventas.

Cerrar la brecha digital: el gran reto

A pesar de los avances, el principal desafío sigue siendo la inclusión digital. Millones de PyMEs en México aún operan fuera del entorno digital, lo que limita su crecimiento y competitividad.

Fernando Díaz Barrero, Director General de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, lo resumió claramente: “Impulsar la digitalización es fundamental para fortalecer la competitividad del país”.

Eventos como Amazon Conecta juegan un papel clave en este proceso, al acercar herramientas, conocimiento y oportunidades a los emprendedores.

Un aliado estratégico para el crecimiento

Amazon Conecta 2026 no es solo un evento; es una plataforma de impulso para el ecosistema emprendedor. Al reunir capacitación, tecnología y oportunidades en un solo espacio, se consolida como un aliado estratégico para las PyMEs mexicanas.

El mensaje es claro: el futuro del emprendimiento en México está en la digitalización, la innovación y la capacidad de adaptarse a un entorno en constante evolución. Aquellas empresas que logren integrar estos elementos no solo sobrevivirán, sino que liderarán el mercado en los próximos años.

En un país donde las PyMEs son el motor de la economía, iniciativas como esta no solo benefician a los emprendedores, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social de México.