Mundial 2026: la derrama no es para todos (y las pymes que no se preparen lo van a resentir)

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A meses del evento deportivo más importante del mundo, México se prepara para recibir una oleada de visitantes que detonará el consumo en turismo, comercio y servicios. Sin embargo, hay una realidad incómoda que pocas pequeñas empresas están enfrentando con seriedad: vender más no depende de que llegue más gente, sino de estar listos para atenderla.

De acuerdo con estimaciones de consultoras internacionales como KPMG, la derrama económica asociada al Mundial 2026 podría superar los 3 mil millones de dólares en México. La cifra suena prometedora, pero también es engañosa. No todos los negocios participarán de ese crecimiento. De hecho, muchos podrían quedarse fuera.

“La oportunidad está sobre la mesa, pero también la brecha”, advierte Mario Romero, Managing Director de Impact Hub CDMX y vocero de Ola México. Y esa brecha tiene nombre: baja digitalización, falta de planeación y poca capacidad de adaptación a un consumidor global.

Un país de pymes… con retos estructurales

Para dimensionar el reto, basta ver el contexto. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de las unidades económicas, de acuerdo con el INEGI, y generan cerca del 70% del empleo formal. Sin embargo, su nivel de madurez operativa sigue siendo bajo.

Datos del propio INEGI y de la Secretaría de Economía muestran que:

Menos del 25% de las pymes cuentan con herramientas digitales avanzadas.

Una proporción significativa sigue operando con procesos manuales.

Solo una minoría tiene estrategias claras de atención al cliente o manejo de picos de demanda.

En ese contexto, un evento como el Mundial no solo es una oportunidad, sino una prueba de estrés.

Más clientes, menos capacidad

Eventos de gran escala elevan el estándar en todos los frentes: velocidad, servicio, experiencia, métodos de pago, idiomas y consistencia. Lo que en condiciones normales podría ser suficiente, durante un evento internacional simplemente no lo será.

“El riesgo no es que no lleguen clientes, sino no poder atenderlos bien”, explica Romero. Y eso se traduce en algo muy concreto: ventas perdidas.

Un restaurante que no puede procesar pedidos con rapidez, un hotel que no gestiona reservas en línea o una tienda que solo acepta efectivo se enfrentan a un mismo problema: fricción en la experiencia del cliente.

En un entorno altamente competitivo —donde el turista tiene múltiples opciones y poco tiempo— esa fricción se convierte en abandono.

El consumidor del Mundial no es el cliente habitual

Uno de los errores más comunes de las pequeñas empresas es asumir que su cliente será el mismo de siempre, solo que en mayor volumen. No es así.

El visitante internacional:

Prefiere pagos electrónicos y sin contacto.

Busca información en línea antes de comprar.

Valora la rapidez y la claridad en la comunicación.

Puede no hablar español.

Tiene expectativas de servicio más altas.

Esto obliga a replantear la operación. Desde menús bilingües hasta sistemas de pago digitales, pasando por presencia en plataformas como Google Maps o redes sociales activas, la preparación ya no es opcional.

La guía que busca cerrar la brecha

Ante este panorama, OLA México lanzó la “Guía de Negocios para el 2026”, un recurso gratuito disponible en su Academia, diseñado para ayudar a las empresas a pasar de la expectativa a la ejecución.

Más que un documento aspiracional, se trata de una hoja de ruta práctica enfocada en tres ejes clave:

1. Entender el mercado del fútbol

El Mundial no es solo un evento deportivo, es un fenómeno cultural y económico. La guía ofrece información sobre los perfiles de consumidores que llegarán a México: sus hábitos de consumo, preferencias culturales, idiomas y formas de pago.

Este punto es clave porque permite a las empresas anticiparse. No se trata de reaccionar cuando el cliente ya está en la puerta, sino de diseñar la experiencia desde antes.

2. Preparar el negocio para alta demanda

Aquí es donde muchas pymes fallan. La operación diaria suele estar diseñada para la normalidad, no para picos extremos.

La guía propone trabajar en:

Gestión de inventarios para evitar quiebres de stock.

Protocolos de atención al cliente en momentos de saturación.

Estrategias de precios dinámicos.

Optimización de tiempos de servicio.

La lógica es simple: si no puedes escalar tu operación, no puedes escalar tus ingresos.

3. Profesionalizar la operación

El tercer eje apunta a un cambio más estructural. Incorporar pagos electrónicos, herramientas digitales y fortalecer la presencia en línea ya no es una ventaja competitiva, es un requisito básico.

Las empresas que logren hacerlo no solo captarán más clientes durante el Mundial, sino que quedarán mejor posicionadas para el futuro.

De la oportunidad al riesgo reputacional

Hay otro ángulo que pocas veces se menciona: la reputación.

En la era digital, una mala experiencia no se queda en el punto de venta. Se convierte en una reseña negativa, en un comentario en redes sociales o en una calificación baja en plataformas de turismo.

Durante el Mundial, donde el volumen de visitantes será masivo, el impacto reputacional se multiplica.

Un negocio que no cumple puede perder no solo la venta del momento, sino futuras oportunidades. En cambio, una buena experiencia puede traducirse en recomendaciones, reseñas positivas y clientes recurrentes incluso después del evento.

Integrarse o quedarse fuera

Otro factor clave es la integración a cadenas de valor más amplias. Las pymes que logren vincularse con hoteles, agencias de viaje, plataformas digitales o proveedores más grandes tendrán mayores posibilidades de capturar valor.

Esto implica:

Establecer alianzas.

Cumplir estándares de calidad.

Tener procesos claros y confiables.

El Mundial no solo beneficia a quienes venden directamente al consumidor final, sino también a quienes forman parte del ecosistema.

El verdadero legado: más allá del evento

Uno de los errores estratégicos es ver el Mundial como un evento aislado. Si bien la derrama económica será temporal, las capacidades que se desarrollen pueden tener un impacto de largo plazo.

Digitalizar procesos, profesionalizar la operación y mejorar la experiencia del cliente son inversiones que trascienden el evento.

En un país donde la esperanza de vida promedio de una pyme ronda los 8.4 años, según el INEGI, fortalecer estas capacidades puede marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer.

La conclusión incómoda

“La derrama económica de los grandes eventos no llega sola; la aprovechan quienes están preparados para operar sin fallas”, concluye Romero. La frase resume el reto. No basta con abrir la cortina y esperar clientes. El entorno será más competitivo, más exigente y dinámico que nunca.

Las pymes mexicanas tienen frente a sí una oportunidad histórica, pero también una prueba contundente de su capacidad de adaptación.

Quien invierta hoy en conocer a su cliente, digitalizar procesos y fortalecer su propuesta tendrá más probabilidades de convertir la demanda en ingresos.

Quien no lo haga verá algo igual de claro: habrá gente, habrá consumo, pero las ventas no llegarán.

Y en ese escenario, el Mundial 2026 no será recordado como una oportunidad perdida… sino como una lección de negocio.