Autoempleo en México 2026: en qué están emprendiendo los mexicanos y qué oportunidades reales hay para las PyMEs

El mercado laboral mexicano arrancó 2026 con señales encontradas. Por un lado, hay cifras que invitan al optimismo: en febrero se generaron 594,288 empleos, lo que permitió reducir la tasa de desocupación de 2.7% a 2.5%, de acuerdo con el INEGI.

Pero al mirar con lupa, el dato cambia de tono. Más de la mitad de esos nuevos empleos —57 de cada 100— corresponden a trabajo por cuenta propia. En total, ya son 13.7 millones de personas en autoempleo, el nivel más alto desde 2005.

Y aquí es donde vale la pena detenerse, porque este dato no solo habla del empleo… habla directamente del presente y futuro del emprendimiento en México.

El crecimiento del autoempleo no es casual

El aumento del trabajo independiente no es nuevo, pero sí se ha acelerado. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el autoempleo en México se concentra principalmente en sectores de baja barrera de entrada, donde iniciar es más rápido, pero también más competido.

¿En qué se están autoempleando los mexicanos?

1. Comercio al por menor (tienditas, reventa y e-commerce)

El comercio sigue siendo el principal refugio del autoempleo. Desde tiendas de abarrotes hasta venta por catálogo o reventa en marketplaces, este sector concentra una gran parte de los trabajadores independientes.

Representa cerca del 30% del autoempleo en México .

. Incluye venta en redes sociales, marketplaces y comercio informal.

Crece impulsado por plataformas digitales y pagos electrónicos.

Aquí entran desde quienes venden productos por WhatsApp hasta quienes ya operan tiendas en línea con mayor estructura.

2. Servicios personales y oficios

Otro segmento fuerte es el de servicios:

estética y belleza,

reparaciones,

mantenimiento,

servicios domésticos,

preparación de alimentos.

Este rubro representa alrededor del 20% del autoempleo, y tiene una característica clave: depende directamente del ingreso diario.

En este sector, el reto no es solo conseguir clientes, sino mantener flujo constante.

3. Alimentos y bebidas (desde casa o pequeños locales)

La preparación y venta de comida es uno de los caminos más comunes para autoemplearse:

cocinas económicas,

venta de antojitos,

repostería desde casa,

dark kitchens.

Se estima que cerca del 12% de los trabajadores por cuenta propia están en este giro.

Es un sector dinámico, pero con alta rotación y competencia intensa.

4. Transporte y plataformas digitales

El crecimiento de la economía de plataformas también ha impulsado el autoempleo:

conductores de apps,

repartidores,

mensajería independiente.

Este segmento ha crecido de forma sostenida en los últimos años y representa cerca del 10% del autoempleo urbano.

La ventaja es la flexibilidad; el reto, la falta de prestaciones y la dependencia de algoritmos.

5. Servicios profesionales independientes

Aunque en menor proporción, también hay crecimiento en el freelancing especializado:

diseño,

marketing digital,

programación,

consultoría.

Este segmento representa alrededor del 5% al 8%, pero es el que tiene mayor potencial de escalabilidad.

Aquí es donde el emprendimiento empieza a parecer más empresa que autoempleo.

El problema no es emprender… es cómo se emprende

A simple vista, podría parecer que México vive un boom emprendedor. Pero la realidad es más matizada.

El dato clave: el empleo formal creció en más de 300,000 plazas en febrero, pero no logró compensar la pérdida de 450,000 empleos formales en enero. El saldo del primer bimestre sigue siendo negativo.

Esto sugiere que una parte importante del autoempleo no nace por oportunidad, sino por necesidad.

Y eso cambia todo.

Porque no es lo mismo emprender con un plan de negocio que hacerlo para salir del paso.

¿Qué significa esto para las PyMEs?

Para las pequeñas y medianas empresas, este contexto abre varios frentes:

1. Más competencia en lo básico

Sectores como comercio, alimentos y servicios están más saturados que nunca. Entrar sin diferenciación hoy es mucho más complicado que hace unos años.

2. Talento disponible… pero con otra mentalidad

Muchas personas que hoy están autoempleadas no descartan regresar a un empleo formal, pero buscan:

mayor flexibilidad,

ingresos competitivos,

mejores condiciones laborales.

Esto obliga a las PyMEs a replantear su propuesta como empleadores.

3. Oportunidad de formalización

Aquí hay una de las mayores áreas de oportunidad: muchos negocios nacen en la informalidad, pero no todos tienen que quedarse ahí.

Formalizarse puede marcar la diferencia entre sobrevivir o crecer.

El nuevo perfil del emprendedor en México

El emprendedor actual en México es distinto al de hace 10 años:

Es más digital.

Empieza con menos capital.

Usa redes sociales como principal canal de venta.

Aprende sobre la marcha.

Pero también enfrenta más incertidumbre.

Porque aunque hay más herramientas, también hay más competencia y menos margen de error.

Claves para competir en un entorno saturado

En este escenario, hay tres factores que están marcando la diferencia entre los negocios que sobreviven y los que desaparecen:

Diferenciación clara

Ya no basta con “vender lo mismo”. Hoy importa:

cómo lo vendes,

a quién le vendes,

qué experiencia ofreces.

Digitalización real

No se trata solo de tener redes sociales, sino de usarlas estratégicamente:

ventas,

atención al cliente,

posicionamiento.

Control financiero

Muchos emprendimientos fracasan no por falta de ventas, sino por mala administración.

Tener claridad en costos, márgenes y flujo de efectivo es clave.

¿Hacia dónde va el autoempleo en México?

Todo apunta a que el autoempleo seguirá creciendo, impulsado por:

la digitalización,

la flexibilidad laboral,

y la necesidad económica.

Pero el gran reto será transformar ese autoempleo en negocios sostenibles.

Porque no todos los que hoy trabajan por su cuenta están construyendo una empresa.

Muchos están, simplemente, generando ingresos al día.

La oportunidad detrás del dato

El crecimiento del autoempleo no es una mala noticia por sí misma. De hecho, puede ser una palanca importante para el desarrollo económico.

Pero para que eso suceda, se necesita:

más capacitación,

acceso a financiamiento,

incentivos para la formalización,

y una visión empresarial desde el inicio.

En pocas palabras

Sí, México está generando empleo.

Sí, más personas están emprendiendo.

Pero no todo el emprendimiento es igual.

Hoy, el verdadero reto no es empezar… es construir algo que dure.

Porque cuando el autoempleo alcanza máximos históricos, la pregunta no es cuántos están emprendiendo, sino cuántos realmente están construyendo empresa.

Y ahí es donde las PyMEs tienen mucho que decir.