BBVA México y ANPEC: Impulso a la inclusión financiera del pequeño comercio mexicano





En un contexto económico desafiante, donde las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan obstáculos significativos para acceder a servicios financieros y adaptarse a la digitalización, BBVA México ha establecido una alianza estratégica con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Esta colaboración busca reducir las comisiones por pagos con tarjeta y ofrecer capacitación digital a los comercios tradicionales, promoviendo así la inclusión financiera y el fortalecimiento del consumo local.

Una Comisión Reducida para Impulsar la Digitalización

Tradicionalmente, las comisiones por aceptar pagos con tarjeta en México oscilan entre el 4% y el 5%. Sin embargo, BBVA México ha establecido una tarifa significativamente más baja del 0.85% para los afiliados de ANPEC. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los pequeños comerciantes y fomentar la adopción de pagos digitales, facilitando su transición hacia la digitalización y mejorando su competitividad en el mercado.

Capacitación Digital a Través de la “Escuela ANPEC”

Además de la reducción de comisiones, BBVA México se compromete a ofrecer becas para la capacitación y certificación de los comerciantes a través de la “Escuela ANPEC”. Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones operativas de los pequeños comercios, permitiéndoles acceder al uso de nuevas tecnologías, optimizar la gestión y organización de sus puntos de venta, y brindar un mejor servicio a las familias mexicanas.

Fortalecimiento del Consumo Local

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, destacó que esta colaboración surge en un momento crítico para la economía mexicana, donde es esencial fortalecer el consumo local que genera miles de empleos y provoca derrama económica en las comunidades. La sinergia entre BBVA México y ANPEC busca reagrupar y unir fuerzas para defender la economía nacional, promoviendo el apoyo al pequeño comercio y contribuyendo al desarrollo económico del país.

Inclusión Financiera y Digitalización: Claves para el Desarrollo de las PyMEs

La inclusión financiera es fundamental para el desarrollo de las PyMEs, ya que les permite acceder a servicios financieros formales que facilitan su operación y crecimiento. Según BBVA Research, las MiPyMEs mexicanas han mejorado su inclusión financiera, pero persisten grandes brechas en acceso a crédito y digitalización. Las microempresas y las lideradas por mujeres enfrentan mayores desafíos, por lo que se requiere apoyo estratégico para integrarlas plenamente al desarrollo económico.

En este sentido, la adopción de pagos digitales por parte de las PyMEs puede fungir como una estrategia esencial para lograr una mayor inclusión financiera de la población. La implementación de soluciones tecnológicas facilita la gestión financiera, mejora la eficiencia operativa y amplía las oportunidades de negocio, contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de las empresas.

BBVA México: Compromiso con las PyMEs

BBVA México ha demostrado un compromiso continuo con las PyMEs, ofreciendo productos y servicios diseñados para fortalecer su operación. Recientemente, el banco lanzó su Cuenta Digital PyMe, una cuenta digital para personas físicas con actividad empresarial que se puede abrir en menos de 20 minutos desde la app de BBVA Empresas . Además, ha habilitado el teléfono móvil como terminal de cobro, permitiendo a los comercios aceptar pagos con tarjeta de manera sencilla y accesible.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de BBVA México para digitalizar más de 100 mil nuevas PyMEs durante 2025, consolidándose como el banco de las PyMEs al superar los 117 mil millones de pesos en financiamiento a este segmento.

Cómo Acceder a los Beneficios

Para hacerte acreedor a estos beneficios, puedes registrarte 👉 aquí.

Conclusión

La alianza entre BBVA México y ANPEC representa un paso significativo hacia la inclusión financiera y la digitalización del pequeño comercio mexicano. Al reducir las comisiones por pagos con tarjeta y ofrecer capacitación digital, se brinda a los comerciantes las herramientas necesarias para mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo económico del país. Es esencial que más instituciones financieras y actores del ecosistema colaboren para fortalecer el sector PyME, impulsando el consumo local y promoviendo un crecimiento económico sostenible.

Para profundizar en cómo las PyMEs con pagos digitales pueden impulsar la inclusión financiera, te invitamos a leer la siguiente nota: 👉 Microempresas al frente: ExpoTrastienda 2025 celebra a las tienditas, el alma del comercio en México

En esta nota, se destaca la alianza entre ANPEC y BBVA México, que ha impulsado una comisión reducida del 0.89% en pagos con tarjeta, además de brindar capacitación y certificación laboral para tenderos. Esta colaboración contribuye a cerrar la brecha digital y a posicionar a las microempresas como actores vigentes en un mercado cada vez más exigente y tecnológico.

