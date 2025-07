Ciberseguridad familiar: una prioridad empresarial que comienza en casa

Cada día, miles de empresas mexicanas trabajan por mantener sus sistemas informáticos seguros frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Invierten en firewalls, antivirus, soluciones en la nube y políticas de seguridad. Pero hay un flanco débil que muchos empresarios olvidan: sus propios hogares y familias.

En México, según el Informe Avast Safe Tech 2025, el 58% de los adultos afirma que sus seres queridos mayores han sido víctimas de ciberdelincuentes. Y no es un dato menor: esas víctimas son padres, abuelos o tíos que, con un clic en un enlace malicioso o una llamada fraudulenta, pueden poner en riesgo no solo su patrimonio… también el de la empresa que su hijo o hija dirige.

Ciberseguridad y cultura digital: una deuda intergeneracional

En un mundo donde los ataques informáticos evolucionan cada segundo, la mayoría de los empresarios se han actualizado. Sin embargo, sus padres o abuelos siguen creyendo que el “phishing” ocurre en un lago, o que “yo puedo con esto” es suficiente frente a una estafa de ingeniería social.

Y no es falta de interés. De hecho, el 96% de los adultos en México ha intentado advertir a sus mayores sobre riesgos digitales. Pero solo el 53% de ellos cambia su comportamiento. Otros lo ignoran, se confunden o insisten en su autosuficiencia.

En este contexto, Avast, la reconocida firma de ciberseguridad de consumo de Gen™ (NASDAQ: GEN), ha desarrollado una estrategia educativa para cerrar esta brecha de seguridad digital familiar. Sus investigaciones revelan que más del 80% de los cibercrímenes en el mundo se originan en estafas o ingeniería social, no en malware avanzado. Y eso cambia todo: el eslabón más débil no es la tecnología, sino el factor humano.

Un llamado a los empresarios: empieza la ciberseguridad desde casa

La lógica es sencilla: así como en un avión te indican ponerte primero la mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros, en ciberseguridad debes protegerte tú y luego ayudar a los tuyos. Y si tú eres empresario o líder, esa responsabilidad se amplifica.

Como explicó Leyla Bilge, directora global de Investigación de Estafas en Avast:

“La tecnología se mueve rápido y a menudo nos centramos en su impacto en las generaciones más jóvenes, pero no podemos ignorar cómo afecta también a nuestros padres y abuelos”.

Hoy, cuidar a tus padres también es cuidar tu empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces los dispositivos personales están conectados con los del negocio, ya sea a través de correos, redes sociales, contactos, claves compartidas o archivos sincronizados.

Si tu padre cae en una estafa que involucra su correo electrónico o sus redes, ¿estás seguro de que su cuenta no tiene acceso también a algo de tu empresa? La interconexión entre vida personal y profesional es más alta que nunca, sobre todo en el contexto del trabajo híbrido y los dispositivos BYOD (bring your own device).

Las cinco prácticas clave para evitar que la ciberdelincuencia llegue a tu familia (y a tu negocio)

Avast propone mantener una “Charla de Tecnología Segura” con nuestros seres queridos. No se trata de regañarlos ni asustarlos, sino de crear una rutina de prevención compartida. Aquí sus cinco recomendaciones esenciales:

1. Ten la charla

Comparte los riesgos de forma comprensible.

Advierte sobre mensajes o llamadas sospechosas.

Ayúdales a instalar software de seguridad.

Imprime y coloca recordatorios visuales con consejos. Puedes usar este folleto de seguridad de Avast.

2. Refuerza las contraseñas

Promueve el uso de contraseñas largas, únicas y seguras (mínimo 15 caracteres con letras, números y símbolos).

Evita el uso de información personal.

Considera instalar gestores de contraseñas confiables como Norton Password Manager.

3. Reconoce las banderas rojas

Evita abrir correos sospechosos de bancos, servicios técnicos o instituciones médicas.

Desconfía de los mensajes urgentes o con faltas de ortografía.

Recuerda que los verdaderos bancos nunca piden datos personales por correo electrónico o SMS.

4. Instala herramientas de seguridad inteligentes

Utiliza antivirus y navegadores seguros como Avast Secure Browser.

Configura alertas de actividad sospechosa.

Mantén el software actualizado.

5. Haz de la seguridad un esfuerzo de equipo

Crea un plan familiar: si hay dudas, “llama a un amigo”.

Comparte casos reales de estafas con tu familia para aprender juntos.

Recuerda: no hay preguntas tontas en seguridad digital.

¿Qué riesgos enfrentan los adultos mayores?

Las principales amenazas detectadas por Avast en adultos mayores en México incluyen:

Filtración de datos personales (21%)

Fraude financiero (18%)

Infección por malware (14%)

Robo de identidad (12%)

Estas cifras no son solo estadísticas: representan a familias que enfrentan pérdidas emocionales, económicas y legales.

¿Cómo se relaciona esto con tu empresa?

La conciencia digital familiar también es una estrategia de resiliencia empresarial. Un colaborador que cae en una estafa podría comprometer el sistema interno. Un familiar que reenvía un archivo con malware puede desatar un desastre. Incluso un simple mensaje fraudulento reenviado desde un número de confianza podría dañar tu reputación digital.

Por eso, te invitamos a ver la ciberseguridad como un valor que empieza en casa. Así como enseñamos a nuestras hijas a no hablar con extraños, debemos enseñar a nuestros padres a no abrir enlaces sospechosos.

La ciberseguridad es un hábito generacional

Tal como cerrar las puertas con llave o revisar los detectores de humo, la ciberseguridad puede ser una rutina familiar. Hacerlo parte del día a día no solo protege la información, sino que crea un entorno digital más sano para todos.

No dejes que el siguiente caso de estafa en línea involucre a alguien de tu familia ni a tu empresa. Habla hoy. Enséñales hoy. Protéjanse juntos.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Inteligencia Financiera: El futuro digital del sector bancario