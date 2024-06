Cómo creamos futuro a través de la ingeniería

Desde pequeña, siempre me maravillaron las matemáticas: su elegancia, cómo con sus patrones se puede describir la naturaleza y predecir fenómenos. Con el tiempo, descubrí que la ingeniería matemática era la herramienta perfecta para transformar esa curiosidad en soluciones tangibles en un mundo que necesita cada vez más mentes creativas y analíticas.

La idea de poder moldear un futuro a través de modelos, algoritmos y análisis rigurosos, me atrajo, así como el desafío intelectual y la satisfacción de ver mis ideas convertidas en realidad.

Como ingeniera matemática, lo que más disfruto es aplicar la lógica al fascinante mundo de los datos, extraer conocimiento valioso de grandes volúmenes de información.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres en la Ingeniería que se celebras el 23 de junio, mealegra compartir que fui una de las primeras mujeres Data Scientist en el equipo de dLocal. Ver cómo nuestro equipo se ha diversificado y fortalecido con un equipo diverso me llena de esperanza y me motiva a seguir trabajando para crear un entorno más inclusivo y equitativo en el campo de la tecnología.

La clave para aumentar la representación y el apoyo a las mujeres en ingeniería radica en varios frentes:

Visibilidad: Necesitamos más modelos femeninos a seguir específicamente en ingeniería, mujeres exitosas y apasionadas que compartan sus historias y experiencias para inspirar a las nuevas generaciones.

Educación: Es fundamental fomentar el interés por las ciencias y la tecnología desde temprana edad, a través de programas educativos y actividades que despierten su curiosidad y confianza en sus habilidades.

Mentoría: Establecer programas donde ingenieras experimentadas puedan guiar y apoyar a las jóvenes que recién comienzan sus carreras, a través de consejos, recursos y oportunidades de desarrollo.

Cultura inclusiva: Crear entornos de trabajo donde las mujeres se sientan valoradas, respetadas y apoyadas, libres de estereotipos y discriminación, es esencial para atraer y retener talento femenino.

En dLocal, he tenido la oportunidad de enfrentar desafíos profesionales muy estimulantes, aplicando mi experiencia y conocimientos para contribuir al éxito de la empresa. Cada nuevo proyecto me brinda la oportunidad de aprender, crecer y seguir superando mis propios límites. Me entusiasma formar parte de un equipo que no solo lidera la innovación en tecnología financiera, sino que también valora el talento y ofrece oportunidades únicas para seguir creciendo.

Tanto dLocal como yo estamos convencidos que la innovación es a un valor fundamental, que espero nos conecte con cientos de chicas que se están iniciando en ingeniería: soñar en grande. ¡La ingeniería nos da el poder de crear el futuro!

Renata Ramírez, Data Scientist en dLocal

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Exigen buen arbitraje para negocios en el Mundial 2026