Create Your World de Epson: Una puerta de expansión para las PyMEs gráficas en Latinoamérica





Epson, firma globalmente reconocida por su innovación en impresión digital, ha lanzado en América Latina y el Caribe la iniciativa Create Your World, dirigida a emprendedores, talleres gráficos y pequeñas empresas que buscan diversificar su oferta e incrementar rentabilidad desde el primer día. Esta propuesta conecta tecnología, bajos costos iniciales y nuevas aplicaciones de impresión, al tiempo que cierra brechas existentes en el uso productivo del potencial de equipos actuales.

¿Por qué “Create Your World” representa una oportunidad real?

En la región, muchas pymes ya cuentan con equipos de impresión digital, pero no siempre aprovechan todas las aplicaciones posibles: personalización, objetos rígidos, señalética, fotografía, etc. Epson detectó una necesidad creciente: mientras algunas empresas están estancadas en la impresión tradicional, otras no saben cómo escalar o innovar. Con Create Your World, Epson busca cerrar esa brecha, proveyendo no solo tecnología, sino también guía y herramientas para que estos negocios aprovechen su inversión al máximo.

Algunos factores de contexto que fortalecen la iniciativa:

Crecimiento del marketing digital : El 67 % de las empresas en Latam está aumentando inversión en marketing digital, lo que incluye productos promocionales y personalizados.

: El 67 % de las empresas en Latam está aumentando inversión en marketing digital, lo que incluye productos promocionales y personalizados. Transición hacia la impresión a demanda y flexibilidad : Hay una demanda creciente por productos personalizados, edición corta, rápida entrega, etc. Las empresas que puedan responder a esto tienen ventaja competitiva.

: Hay una demanda creciente por productos personalizados, edición corta, rápida entrega, etc. Las empresas que puedan responder a esto tienen ventaja competitiva. Ferias especializadas y visibilidad sectorial: Epson ha aprovechado plataformas como FESPA México 2025 y Expográfica 2024 para visibilizar su concepto Create Your World, demostrando aplicaciones reales de cada equipo.

Las soluciones Epson: variedad para distintos tamaños y presupuestos

Epson pone sobre la mesa una gama de impresoras diseñadas para diferentes niveles de inversión y tipos de productos. Aquí un resumen de los equipos principales que integran la iniciativa, y cómo pueden ayudar a PyMEs gráficas y emprendimientos:

Equipo Aplicaciones sugeridas Ventaja para PyMEs SureColor F170 (Sublimación A4) Tazas, mouse pads, gorras, artículos pequeños personalizados Bajísima inversión inicial, poco espacio requerido. Ideal para comenzar. SureColor F570 (Sublimación 24”) Textiles, artículos rígidos, decoraciones Mayor escala, permite producción en volumen moderado. SureColor F6470 / F6470H (44”) Producción textil profesional, uniformes, moda deportiva; fluorescentes con modelo H Para negocios que quieren dar salto de calidad y volumen. SureColor F1070 (DTG/DTFilm) Camisetas claras y oscuras, híbrido, sin cantidades mínimas Versatilidad, posibilidad de ofrecer servicios diferenciados (DTG / transferencia). SureColor V1070 (UV compacta) Objetos rígidos: acrílico, madera, botellas, agendas, etc. Alta gama para productos premium o nichos con mayor margen. SureLab D570 / D1070DE (Fotográficas) Fotografía de eventos, cabinas, álbumes, impresión doble cara (modelo D1070DE) Permite servicio personalizado para bodas, eventos, productos de memoria fotográfica. SureColor T3770 (Cartelería/Posters) Posters, menús, señalética, carteles para punto de venta Alta velocidad, permite competir en impresión de gran formato.

Además, Epson ofrece soporte adicional, como herramientas de gestión de color, software intuitivo, servicios extendidos, garantía; todos elementos que reducen riesgos para quienes entran en estos mercados.

Ventaja competitiva y retorno de inversión

Para las PyMEs que adoptan la iniciativa, las ventajas no son solo técnicas sino económicas:

Márgenes mejorados: Al añadir aplicaciones de impresión ya sea en productos personalizados o promocionales, se incrementan los márgenes al poder cobrar valor agregado. Reducción de costos operativos: Equipos compactos, facilidad de uso y respaldo técnico minimizan el desperdicio y los tiempos muertos. Diversificación de ingresos: No depender de un solo tipo de cliente o producto —por ejemplo, sólo ropa o sólo fotografía— permite estabilizar ingresos. Minimizar barreras de entrada: Baja inversión inicial, espacio pequeño requerido, capacitación mínima se traducen en mayor rapidez para comenzar a generar ingresos. Epson destaca que con equipos como la F170 o la V1070, desde el primer día es posible producir y vender.

Retos que las PyMEs deben considerar

Aunque la propuesta de Epson es poderosa, hay factores que los empresarios deben tener presentes:

Conocimiento técnico y diseño : Tener una impresora no basta; es necesario dominar color, diseño gráfico, selección de materiales, acabados, etc.

: Tener una impresora no basta; es necesario dominar color, diseño gráfico, selección de materiales, acabados, etc. Mercado y canales de venta : Hacer productos tiene sentido si se logra colocarlos en el mercado —ya sea local, online o mediante alianzas/ferias.

: Hacer productos tiene sentido si se logra colocarlos en el mercado —ya sea local, online o mediante alianzas/ferias. Costos de insumos y mantenimiento : Tintas especiales, materiales rígidos, mantenimiento pueden elevar los costos si no se administra bien.

: Tintas especiales, materiales rígidos, mantenimiento pueden elevar los costos si no se administra bien. Competencia: El mercado de personalización y productos promocionales está creciendo, lo que reduce los márgenes si no se diferencia (calidad, servicio, nicho).

Cómo sacar el máximo partido a “Create Your World”

Para las PyMEs que estén analizando adoptar esta iniciativa o ya la están considerando, aquí algunos pasos prácticos:

Evaluar qué productos tienen mayor demanda local: Por ejemplo, camisetas personalizadas, tazas, señalética para negocios locales, etc. Hacer pruebas de ventas con tirajes pequeños. Empezar con un equipo base y escalar: Un equipo de sublimación pequeño + uno híbrido o UV si la demanda lo permite, para cubrir variedad. Formación y calidad: Capacitarse en diseño, manejo de colores, control de calidad, materiales, acabados es clave para destacar. Marketing digital: Promocionar los productos personalizados y mostrar ejemplos concretos para atraer clientes. Aquí, estrategias digitales como redes sociales, marketplaces, comercio electrónico hacen la diferencia —y como vimos, muchas empresas en Latam están incrementando su inversión en ese campo. Alianzas y ferias: Participar en eventos como FESPA, Expográfica, formar redes con otros talleres, proveedores o distribuidores permite visibilidad y generación de leads. Epson mismo utiliza estas ferias para posicionar su propuesta.

¿Dónde encontrar más información?

Para quienes deseen explorar con más detalle, Epson tiene recursos oficiales sobre Create Your World en su sitio regional latinoamericano: puedes visitar latin.epson.com/create-your-world para ver catálogos, demostraciones y requerimientos técnicos.

Además, para contextos relacionados con impresión de etiquetas, una nota relevante es el lanzamiento de la impresora ColorWorks CW-C8000, que aborda cómo muchas empresas están incorporando etiquetas digitales bajo demanda como parte de su diversificación de productos. Esa nota puede servir de complemento interesante.

Relación con otras iniciativas de crecimiento para PyMEs

En Pymempresario se ha hablado de cómo la transformación digital y la incorporación de herramientas tecnológicas están resultando claves para las pequeñas empresas. Por ejemplo, la nota “La Inteligencia Artificial deja de ser tendencia para convertirse en la palanca de crecimiento de las PyMEs”, la cual analiza cómo las pymes están adoptando IA para optimizar procesos, reducir costos y tomar mejores decisiones. Este tipo de movimientos se alinean con lo que Epson propone con “Create Your World”: no solo adoptar un nuevo hardware, sino reorganizar y potenciar el modelo de negocio. Puedes leer más aquí: La Inteligencia Artificial deja de ser tendencia para convertirse en la palanca de crecimiento de las PyMEs

Conclusión

“Create Your World” de Epson no es simplemente otro programa de ventas. Es una estrategia diseñada para cambiar cómo operan las PyMEs gráficas en Latinoamérica, ampliando lo que pueden ofrecer, reduciendo barreras de entrada, y mostrándoles cómo extraer valor real de tecnologías que tal vez ya poseen. Para emprendedores con visión y disposición para aprender, este tipo de iniciativas puede ser el punto de inflexión que convierta un taller pequeño en un negocio diversificado, rentable y sostenible.

Para los que estén indecisos: lo más recomendable es analizar tu capacidad actual (espacio, demanda, clientes potenciales), comenzar con lo más sencillo y rentable (productos personalizados pequeños), luego agregar capacidades (objetos rígidos, formatos grandes, etc.) conforme crece la demanda. Epson ya ofrece las máquinas, el respaldo y los ejemplos; el éxito dependerá de la ejecución por parte de la PyME.

