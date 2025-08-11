De las taquerías en Madrid a la logística global: 5 lecciones para emprender con propósito y crecer sin miedo





En un mundo saturado de tecnología y competencia, ¿qué necesita hoy un emprendedor para destacar? La respuesta, según Carla Huerta (nueva tiburona de Shark Tank México), Ari Borovoy (cantante, empresario y productor) y Simón Cohen (líder de una de las empresas logísticas más eficientes del mundo), es una combinación poderosa: humanidad, diferenciación, estrategia y valentía para creérsela.

En una charla franca, compartieron experiencias que parten desde giras internacionales, llegan hasta operaciones logísticas globales, pasan por crisis públicas y estrategias de marketing no convencionales. Y de ese intercambio emergen cinco lecciones que cualquier emprendedor debería tener presentes.

1. Invierte en tu marca personal

En un mercado saturado, la verdadera ventaja no está en el producto, sino en tu identidad. Para Ari Borovoy, da igual si vendes perfumes, música o tecnología: tu sello personal es lo que hará que te reconozcan y prefieran.

2. Pon el corazón… pero con firmeza

Ser una empresa humana no implica perder la exigencia. Simón Cohen lo resume así: “Una cosa es estar feliz y otra cosa es ser bien güey”. Reconoce que tu equipo es humano, con días buenos y malos, cuídalos —con descanso, salud y herramientas— pero también espera resultados y mantén un nivel alto de eficiencia.

3. Piensa fuera de la caja para abrir mercados

Cuando Borovoy llevó a Matute a Europa, no lanzó una costosa campaña: fue más creativo. Contactó a la Embajada de México en Madrid, consiguió la lista de 132 taquerías mexicanas y construyó promociones en esos espacios. El resultado: conciertos exitosos en Madrid, Barcelona, París y Londres. Los recursos para crecer muchas veces están más cerca de lo que piensas, solo hay que mirarlos desde otra perspectiva.

4. Convierte las crisis en oportunidades

En el espectáculo, un rumor o anuncio mal entendido puede volverse viral. Borovoy lo vivió cuando una artista anunció una cancelación de concierto: hubo devoluciones de boletos, prensa especuladora y presión de promotores. Él advierte: gestiona las emociones, comunica con transparencia y transforma el ruido en impulso.

5. Créetela: el talento mexicano compite globalmente

Simón Cohen lo dice sin rodeos: “Los mexicanos somos chingones, pero no nos la creemos”. La autoconfianza no es arrogancia: es reconocer que tenemos capacidad para competir con cualquiera. El primer paso para conquistar mercados no es encontrar un socio extranjero, sino creer que ya somos tan válidos como ellos.

En esta nota “Invertir en tiempos de recesión: oportunidades para emprendedores audaces” destaca que las recesiones pueden ser períodos fértiles para quienes tienen visión y resiliencia. Mientras muchos se retraen, otros encuentran nichos como e-commerce especializado, bienestar digital y educación tecnológica, sectores que prosperan durante la incertidumbre económica. La clave está en identificar necesidades urgentes y actuar con creatividad, algo muy alineado con los casos de enfoque humano y estratégico que mencionan Borovoy, Huerta y Cohen.

En resumen: diferenciarte, cuidar y exigir humanamente, innovar desde lo accesible, manejar crisis con inteligencia y creer en tu potencial son los pilares del emprendimiento que trasciende. Porque como ellos demuestran, el éxito no es suerte, sino estrategia, resiliencia… y atreverse a creer en uno mismo.

