Día del Gamer: ¿Cómo el gaming y los pagos digitales están redefiniendo el panorama emprendedor en México?





Cada 29 de agosto, México —y el mundo— conmemora el Día del Gamer, una fecha que pone en primer plano no solo la pasión por los videojuegos, sino también su poder transformador en la economía digital y el emprendimiento. Hoy exploraremos cómo este sector ha evolucionado, cuántos son los gamers en México, cómo cambia su forma de consumir y por qué los pagos digitales, como los que impulsa STP a través de SPEI, representan una oportunidad estratégica para fintechs y emprendedores.

1. El gigantesco mercado gamer de México: números que lo corroboran

México se ha posicionado como líder en Latinoamérica y décimo a nivel mundial en consumo de videojuegos:

Más de 76 millones de gamers activos , el mercado más grande de América Latina.

, el mercado más grande de América Latina. Genera ingresos por más de 2 300 millones de dólares anuales .

. Su mercado está valuado en más de 53 900 millones de pesos para la actual década, según Bonafide Research.

para la actual década, según Bonafide Research. Se espera que el mercado llegue a USD 14 405,8 millones en 2030, creciendo a una tasa anual compuesta del 11.8% entre 2025 y 2030.

Estos datos reflejan un ecosistema dinámico, con oportunidades claras para emprendedores en tecnología, entretenimiento y servicios financieros.

2. Tendencias de consumo: suscripciones y microtransacciones

Los consumidores ya no compran juegos aislados como en el pasado; ahora preferidos son:

Suscripciones con acceso ilimitado: el 18.4 % de los gamers en México paga mensualmente, con un gasto promedio de $177.2 pesos al mes , especialmente vía plataformas de juegos en la nube.

con acceso ilimitado: el en México paga mensualmente, con un gasto promedio de , especialmente vía plataformas de juegos en la nube. Compras in-game o in-app : el 12.3 % de jugadores móviles y el 22.4 % de consola hacen adquisiciones dentro del juego.

: el de jugadores móviles y el de consola hacen adquisiciones dentro del juego. La digitalización de pagos , mediante billeteras como OXXO o Mercado Pago, está facilitando estas microtransacciones.

, mediante billeteras como OXXO o Mercado Pago, está facilitando estas microtransacciones. En plataformas de juegos y apuestas digitales, hasta el 55 % de los pagos se realizan con métodos digitales.

Esto confirma que la experiencia fluida y sin fricciones para el usuario es ya una exigencia, no una ventaja adicional.

3. El rol clave de STP y los pagos por SPEI

Los pagos inmediatos a través de SPEI, facilitados por la fintech Sistema de Transferencias y Pagos (STP), están transformando cómo pagan los gamers:

Permiten pagos rápidos, confiables, 24/7, sin tarjeta de crédito , similar a recargas de saldo.

, similar a recargas de saldo. Jaime Márquez, Director Ejecutivo en STP, explica que esta sinergia hace que el acceso al entretenimiento digital sea tan sencillo como pagar luz o agua , una solución alineada con las expectativas de inmediatez del usuario moderno.

, una solución alineada con las expectativas de inmediatez del usuario moderno. Este modelo representa una oportunidad estratégica para fintechs y emprendedores, ofreciendo soluciones de pago diseñadas para una economía digital inclusiva y en tiempo real.

4. ¿Por qué los empresarios deben prestar atención?

A. Un ecosistema en expansión y altamente rentable

Con una penetración masiva —más de 76 millones de usuarios y altos ingresos— el mercado gamer es terreno fértil para nuevas ideas: desde estudios de desarrollo hasta plataformas y servicios adyacentes.

B. Apuestas claras por la innovación tecnológica

La industria ya vive su transformación digital: gaming en la nube, IA, blockchain y realidad virtual/realidad aumentada ganan terreno Endeavor México. En este contexto, los pagos inmediatos impulsan modelos comerciales ágiles y permiten nuevas formas de monetización.

C. Inclusión financiera y democratización

Al integrar pagos mediante STP y SPEI, se abre la puerta de acceso a sectores no bancarizados o con acceso limitado a tarjetas, ampliando el mercado para videojuegos y servicios digitales.

D. Preparación para el futuro

Con proyecciones claras de crecimiento (hasta USD 14 406 millones en 2030), los negocios relacionados pueden anticiparse a las tendencias y construir infraestructuras escalables y disruptivas.

5. Llama a la acción para emprendedores y fintechs

Desarrolladores y plataformas : integren soluciones de pago inmediatas, como SPEI, para facilitar suscripciones y microtransacciones.

: integren soluciones de pago inmediatas, como SPEI, para facilitar suscripciones y microtransacciones. Fintechs : colaboren con plataformas de gaming; ofrezcan onboarding rápido, pagos sin fricción, y faciliten la conversión de usuarios no bancarizados.

: colaboren con plataformas de gaming; ofrezcan onboarding rápido, pagos sin fricción, y faciliten la conversión de usuarios no bancarizados. Inversionistas : apuesten por startups que combinen tecnología de juegos, soluciones financieras y modelos B2B para la industria del entretenimiento digital.

: apuesten por startups que combinen tecnología de juegos, soluciones financieras y modelos B2B para la industria del entretenimiento digital. Gobierno y sector público: impulsen capacitación, regulación y financiamiento para que la industria siga creciendo sin barreras.

Para quienes buscan profundizar en cómo el gaming abre nuevas oportunidades de negocio en México, te recomendamos leer la nota “El mundo de los gamers; una oportunidad de emprender”, donde se analizan las tendencias de consumo y el potencial emprendedor detrás de esta industria que no deja de crecer.

En este Día del Gamer, vale celebrar no solo la comunidad digital, sino el entorno transformador que los videojuegos representan para la economía mexicana. Con 76 millones de consumidores, más de 2 300 millones de dólares en ingresos, y una adopción creciente de pagos digitales inmediatos como SPEI proporcionados por STP, el país se perfila como un hub clave de innovación y emprendimiento. Para las fintechs, emprendedores y empresas: este es el momento preciso para construir el futuro del entretenimiento digital en México.

