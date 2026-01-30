Dónde está fluyendo el dinero (y qué pueden aprender las PyMEs mexicanas)





Las lecciones que dejan LinkedIn y SanDisk sobre atención, tecnología y crecimiento empresarial.

Mientras muchos empresarios en México siguen preguntándose si es momento de invertir, contratar o simplemente resistir, dos historias recientes del mercado global envían una señal contundente: el dinero no desapareció, solo cambió de lugar.

LinkedIn rompió su propio récord al superar los 5,000 millones de dólares en ingresos trimestrales, su mejor marca histórica. Lo relevante no es solo la cifra, sino el origen: la publicidad en video corto, no el dinamismo del mercado laboral. En paralelo, SanDisk se convirtió en la empresa de mayor crecimiento del S&P 500 en 2025, al pasar de 104 a 803 millones de dólares en ganancias, impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA).

Aunque estas cifras parecen lejanas para una PyME mexicana, en realidad ofrecen lecciones estratégicas muy concretas para empresarios que buscan crecer en un entorno de cautela, presión financiera y alta competencia.

El contexto mexicano: PyMEs clave para la economía, pero con brechas

En México, las PyMEs representan casi el 99 % de las unidades económicas, generan más del 70 % del empleo formal y aportan alrededor del 52 % del PIB nacional. Sin embargo, esta relevancia no siempre se traduce en competitividad sostenida.

Datos recientes muestran que:

Una de cada cuatro PyMEs aún no cuenta con herramientas digitales completas .

. Aunque la inversión en publicidad digital crece, muchas empresas lo hacen sin estrategia ni medición clara .

. La adopción tecnológica avanza, pero no al ritmo que exige el mercado.

Al mismo tiempo, 69 % de las PyMEs en México ya invierte en publicidad digital, y más del 90 % de quienes lo hacen afirman haber conseguido nuevos clientes gracias a ella. El problema no es invertir, sino dónde y cómo.

Aquí es donde las historias de LinkedIn y SanDisk se vuelven especialmente relevantes para el empresario PyME.

Lección 1: La atención es hoy el activo más valioso

LinkedIn no está ganando más dinero porque más personas consigan empleo, sino porque las marcas están invirtiendo donde la gente toma decisiones importantes.

Hoy, los presupuestos publicitarios se dirigen a plataformas donde los usuarios:

Evalúan opciones

Comparan proveedores

Buscan crecer profesionalmente

Consideran cambios estratégicos en su vida y su trabajo

Para las PyMEs, la lección es clara: no basta con tener un buen producto o servicio, es indispensable estar presente en el momento mental correcto del cliente.

El empresario que entiende esto deja de competir solo por precio y comienza a competir por relevancia.

Lección 2: El formato ya no es un detalle, es parte del negocio

El crecimiento de LinkedIn está directamente ligado al video corto, un formato que domina hoy el consumo digital también en México. Reels, Shorts y videos verticales dejaron de ser entretenimiento para convertirse en canales de decisión.

En el mercado mexicano:

El video digital es el segmento con mayor crecimiento dentro de la publicidad online.

El comercio electrónico superó los 790 mil millones de pesos en ventas anuales , impulsado por contenidos visuales y móviles.

, impulsado por contenidos visuales y móviles. Más de la mitad de la inversión publicitaria digital se concentra ya en formatos dinámicos.

Para una PyME, esto no implica producir campañas costosas, sino comunicar con claridad, enfoque y rapidez:

Qué problema resuelve

Por qué es relevante

Cómo ayuda al cliente a tomar una mejor decisión

Hoy, el empresario que no adapta su mensaje al formato que consume su cliente pierde visibilidad, aunque su oferta sea competitiva.

Lección 3: No competir en producto, sino en ecosistema

SanDisk no creció por vender “mejores memorias”, sino por convertirse en pieza clave de la infraestructura que sostiene el crecimiento de la inteligencia artificial. Esta es una lección crítica: el valor está en formar parte de una tendencia mayor.

Para las PyMEs mexicanas, esto implica replantear su posición en el mercado:

No vender solo un producto, sino ser complemento de una cadena de valor

No competir frontalmente, sino integrarse estratégicamente

Ejemplos claros:

No desarrollas tecnología → ayudas a implementarla, mantenerla o adaptarla

No vendes IA → optimizas procesos que la hacen útil

No produces hardware → participas en logística, datos o soporte

Las PyMEs que entienden su rol dentro de un ecosistema tienen mayor estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento.

Lección 4: La inteligencia artificial ya es una herramienta PyME

Aunque persiste la idea de que la IA es exclusiva de grandes corporativos, la realidad es distinta. En México, más del 60 % de las PyMEs ya utiliza alguna herramienta basada en inteligencia artificial, principalmente para:

Automatización de marketing

Atención al cliente

Análisis de datos

Generación de contenidos

Los beneficios son claros: mayor productividad, reducción de costos operativos y mejor uso del tiempo del equipo directivo. Para el empresario PyME, la IA no es una moda, es una palanca para hacer más con menos.

Lección 5: SEM y SEO funcionan cuando hay estrategia

Uno de los errores más comunes en las PyMEs es invertir en publicidad sin una base sólida. Las empresas que obtienen mejores resultados combinan:

SEO para aparecer en búsquedas relevantes

para aparecer en búsquedas relevantes SEM con segmentación precisa

con segmentación precisa Contenido útil que genera confianza y credibilidad

En un entorno donde cada peso cuenta, la visibilidad no puede improvisarse. Debe medirse, ajustarse y alinearse a los objetivos del negocio, tal como cualquier otra inversión estratégica.

Conclusión: El nuevo oro está en entender el momento

Las historias de LinkedIn y SanDisk no son solo titulares financieros; son mapas de lectura del mercado. El dinero fluye hacia quienes entienden antes que otros:

dónde está la atención,

qué formatos funcionan,

qué tecnología impulsa eficiencia,

y cómo integrarse a tendencias reales.

Para las PyMEs en México, el reto no es competir con gigantes, sino pensar como empresa grande y ejecutar como PyME. Ahí es donde hoy están las verdaderas oportunidades de crecimiento.

