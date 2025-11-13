El éxito en la Economía Naranja exige una evaluación de impacto integral





En el dinámico escenario contemporáneo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que forman parte de la economía de los contenidos, la creatividad y la cultura —es decir, la Economía Naranja— saben que los indicadores tradicionales ya no bastan. En efecto, el verdadero éxito cobra otra dimensión cuando se mide no solo por eficiencia o volumen, sino por la capacidad de generar conexión emocional, resonancia cultural y fortalecer de modo genuino la marca. Y en ese camino, el factor humano juega un papel esencial.

De los datos fríos a la chispa creativa

Vivimos en un mundo en el que los algoritmos optimizan clics, segmentan audiencias y predicen preferencias. Eso es eficiente y loable. Pero la gran pregunta para las PyMEs que se insertan en la Economía Naranja es: ¿dónde reside la chispa creativa humana que transforma esos datos fríos en conexiones emocionales para las marcas?

La respuesta se encuentra en la colaboración simbiótica entre la inteligencia artificial (IA) y la creatividad humana. No se trata de sustituir las ideas humanas, sino de potenciarlas. La IA procesa datos masivos, identifica patrones, automatiza tareas y permite planificar y ejecutar campañas de forma optimizada. Pero para que una marca realmente se diferencie —y no sea simplemente otra más en la jungla digital—, necesita algo más: narrativas resonantes, emociones auténticas, identidad de marca que conecte con audiencias reales.

¿Qué es la Economía Naranja?

El término fue popularizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para referirse a “aquellas actividades que permiten transformar ideas en bienes y servicios culturales o creativos, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”.

Y, como recuerda el investigador John Howkins —considerado uno de los pioneros en el tema—, la “economía creativa” abarca los sectores “en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual”.

En otras palabras: talento + creatividad + propiedad intelectual = valor económico.

Para una PyME en México —donde las industrias culturales y creativas están cobrando cada vez más peso— aprovechar la Economía Naranja no es solo una opción: es una oportunidad estratégica de crecimiento, diferenciación y conexión profunda con el mercado.

IA + creatividad humana: una alianza estratégica para las PyMEs

En el caso de agencias creativas y marcas que operan en este ecosistema, como lo ha señalado Gonzalo Martínez, director general de la agencia Bombay: “La IA optimiza procesos y ofrece información valiosa, pero la creatividad humana impulsa innovación y diferenciación. La vemos como un aliado estratégico que potencia nuestros equipos creativos para generar ideas con conexión emocional y cultural.”

Mediante esta visión compartida de la IA como habilitador y la creatividad humana como núcleo, el verdadero reto es para los líderes de marca: equilibrar la eficiencia del algoritmo con la originalidad del humano.

El también Mike Ruiz —director general Creativo de Bombay— propone precisamente cuatro estrategias clave que toda PyME (o marca pequeña) orientada a la Economía Naranja puede adoptar:

1. IA para la investigación e insights

La IA transforma radicalmente la fase de investigación: procesa tendencias, identifica audiencias clave, audita campañas anteriores con una eficiencia sin precedentes. Este “mapa de alta precisión” permite que la inspiración creativa se enfoque con propósito. Se alinea directamente con la definición de Howkins, pues la creatividad está ahora en una intersección entre cultura y negocio.)

2. Automatización para liberar talento creativo

Las actividades operativas, repetitivas o de optimización pueden ser delegadas a la IA — desde la segmentación de anuncios hasta los informes de rendimiento — lo que libera el activo más valioso: el tiempo de los profesionales creativos. Eso significa: más horas para idear, experimentar, narrar, emocionar.

3. Colaboración humano-IA en la generación de ideas

Imagina un estudio creativo donde fluye una sinfonía entre IA y humanos: la IA genera cientos de bocetos, variantes visuales, combinaciones de mensajes; el humano filtra, selecciona, da contexto, aporta intangibles. El ojo, la intuición y el corazón humano siguen siendo insustituibles para determinar qué idea realmente resonará con la audiencia.

4. Evaluación del Impacto Integral

Aquí radica el corazón del asunto para las PyMEs de la Economía Naranja: la era de medir únicamente clics y conversiones ha terminado. El verdadero éxito debe ir mucho más allá. Se requiere evaluar seriamente la conexión emocional generada, la resonancia cultural lograda, el fortalecimiento duradero de la marca. Es precisamente en este espectro cualitativo donde la creatividad humana se revela como el factor insustituible.

Como resume Ruiz: “En la economía naranja, la colaboración IA-creatividad es una ventaja competitiva y una necesidad para el crecimiento sostenido. Las marcas que integren ambas fuerzas captarán audiencias exigentes, construirán relaciones duraderas y prosperarán. La interacción entre algoritmos e imaginación definirá el futuro de la comunicación.”

¿Por qué una evaluación integral es vital para PyMEs?

■ Del cuantitativo al cualitativo

Las PyMEs suelen medir lo que es fácil de medir: ventas, clics, leads, tasa de conversión. Pero en la Economía Naranja, ese enfoque es limitado. Por ejemplo: lanzar un video viral puede generar millones de vistas (KPI) pero si no genera afinidad de marca, compromiso o cultura de comunidad, el valor se diluye.

La evaluación integral implica métricas como:

Sentimiento de la audiencia hacia la marca (emocional).

de la audiencia hacia la marca (emocional). Resonancia cultural , si la campaña habla de identidad, de lugar, de valores.

, si la campaña habla de identidad, de lugar, de valores. Fortalecimiento de marca , no solo hoy, sino en el largo plazo: ¿Ha cambiado la percepción de marca? ¿Ha subido el ‘share of mind’?

, no solo hoy, sino en el largo plazo: ¿Ha cambiado la percepción de marca? ¿Ha subido el ‘share of mind’? Impacto humano, la parte humana de la creatividad que genera comunidad, evangelizadores, embajadores espontáneos.

■ Rentabilidad sostenible

Para una PyME, los recursos son escasos. Si invierte en creatividad sin medir impacto más allá del tráfico, está apostando sin brújula. Medir impacto integral permite justificar inversión, optimizar presupuestos y mostrar ante stakeholders (inversionistas, bancos, instituciones culturales) el valor intangible generado.

■ Diferenciación competitiva

En sectores creativos y culturales, la competencia no es solo precio o eficiencia, es significado. Una marca que consigue generar identidad, cultura, pertenencia — y lo puede medir — se posiciona de forma distinta. En México, donde la creatividad tiene un gran potencial, esto es clave.

■ Impulso para innovación y escalabilidad

Cuando se mide impacto integral, emergen insights de alto valor: ¿qué narrativa conecta más? ¿qué elemento cultural generó mayor conversación? Estos aprendizajes permiten innovar, ampliar líneas de negocio, explorar nuevos mercados.

¿Cómo pueden hacerlo las PyMEs en la práctica?

Definir indicadores de impacto cualitativo – Por ejemplo: porcentaje de clientes que declaran sentirse “inspirados” o “parte” de la marca, índice de recomendación intangible, número de interacciones con contenido de valor. Integrar herramientas IA desde el inicio – Para la investigación de audiencias, segmentación, automatización, liberando al equipo de carga operativa. Construir narrativas auténticas – Las PyMEs deben conectar con su origen, con su identidad local, cultural o creativa; ser genuinas, no genéricas. Evaluar más allá de clics – Incluir métricas culturales, emocionales, de marca: ¿ha generado conversación real? ¿ha cambiado la percepción? ¿ha habido fidelización? Retroalimentar, iterar y escalar – Usar los datos (cualitativos y cuantitativos) para mejorar, experimentar y expandirse.

Implicaciones para los líderes de marca y emprendimiento

Liderazgo creativo : el director de marca debe entender tanto la tecnología (IA, automatización) como la sensibilidad humana (relato, emoción).

: el director de marca debe entender tanto la tecnología (IA, automatización) como la sensibilidad humana (relato, emoción). Cultura organizacional híbrida : fomentar equipos que trabajan con IA y creatividad en conjunto, no como antagonistas.

: fomentar equipos que trabajan con IA y creatividad en conjunto, no como antagonistas. Formación y mindset : invertir en desarrollo de talento creativo, pero también en alfabetización digital y lógica de datos.

: invertir en desarrollo de talento creativo, pero también en alfabetización digital y lógica de datos. Narrativa de valor : posicionar a la empresa no solo como generadora de productos/servicios, sino de experiencias, cultura, identidad.

: posicionar a la empresa no solo como generadora de productos/servicios, sino de experiencias, cultura, identidad. Medición estratégica: incorporar a la planeación presupuestal y operativa la evaluación del impacto (cultural, humano, de marca) junto con los KPIs tradicionales.

Ventajas particulares para PyMEs mexicanas

México tiene múltiples condiciones favorables para que una PyME creativa prospere dentro de la Economía Naranja. Según exploraciones recientes:

Talento creativo instalado y creciente.

Un mercado que valora la identidad cultural, la creatividad, la innovación.

Oportunidad de exportar cultura y creatividad, no sólo manufactura.

Un contexto competitivo donde la diferenciación por creatividad importa más que nunca.

Por ejemplo, en un artículo previo: «El futuro de la economía naranja: Fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe» se subrayó cómo las industrias creativas y culturales pueden transformar mercados tradicionales, impulsar innovación, y la necesidad de cuantificar el “valor intangible”. Este tipo de enfoques deben ser adoptados por las PyMEs mexicanas para no quedarse atrás.

Conclusión

Para las PyMEs que se mueven en la Economía Naranja, el reto es doble pero la recompensa es mayor:

No basta con eficiencia o volumen. Es necesario aspirar a conexión emocional, cultura, marca. La IA es aliada, no reemplazo. La creatividad humana sigue siendo el motor diferencial. La evaluación de impacto cambia el juego. Medir lo que importa realmente (emociones, cultura, marca) es parte clave del éxito. La combinación humano + máquina es la fórmula ganadora. Aquellas marcas que la adopten ya hoy podrán captar audiencias exigentes, construir relaciones duraderas y prosperar en un contexto competitivo.

En definitiva: en la Economía Naranja no se trata simplemente de tener una buena campaña, un buen producto o contenido. Se trata de crear experiencias significativas, medirlas correctamente y transformarlas en valor real para la marca, el cliente y la comunidad. Las PyMEs que adopten esta visión integral estarán construyendo mucho más que negocios: estarán generando identidades, cultura y relevancia para el futuro.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



