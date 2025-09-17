El fin del soporte de Windows 10: ¿Qué deben hacer las pymes mexicanas para protegerse?





El 14 de octubre de 2025 marcará el fin del soporte oficial para Windows 10, el sistema operativo que, según estimaciones de julio, aún utilizaba cerca del 47 % de los usuarios a nivel global. Esto representa un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas que dependen de esta plataforma para sus operaciones diarias. Sin actualizaciones de seguridad ni soporte técnico, los riesgos de ciberseguridad aumentan exponencialmente.

🛑 ¿Qué implica el fin del soporte de Windows 10?

A partir del 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de proporcionar:

Actualizaciones de seguridad y correcciones de errores.

Soporte técnico para resolver problemas.

Mejoras en el rendimiento o nuevas funcionalidades.

Aunque los equipos seguirán funcionando, estarán expuestos a vulnerabilidades que los cibercriminales pueden explotar fácilmente. Además, la compatibilidad con aplicaciones y servicios modernos disminuirá, afectando la productividad y seguridad de la empresa.

🔐 Riesgos para las PyMEs mexicanas

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan varios riesgos al continuar utilizando Windows 10 después de su fin de soporte:

1. Exposición a ciberataques

Sin actualizaciones de seguridad, los sistemas se vuelven blancos fáciles para malware, ransomware y otros tipos de ciberataques. Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades conocidas para infiltrarse en las redes empresariales.

2. Incompatibilidad con aplicaciones y servicios

Aplicaciones críticas como Microsoft 365, Teams o Zoom podrían dejar de funcionar correctamente. Además, servicios en la nube como OneDrive, Google Drive y Dropbox podrían limitar sus funciones, afectando la colaboración y almacenamiento de datos.

3. Problemas con hardware y controladores

Los controladores de dispositivos y hardware podrían dejar de ser compatibles, lo que puede resultar en fallos en impresoras, escáneres y otros equipos esenciales para las operaciones diarias.

4. Riesgos legales y de cumplimiento

En sectores regulados, utilizar software sin soporte puede implicar sanciones o pérdida de certificaciones, exponiendo a la empresa a riesgos legales y reputacionales.

🛠️ Opciones para las pymes

1. Migrar a Windows 11

Si el equipo cumple con los requisitos mínimos, la migración a Windows 11 es gratuita. Este sistema operativo ofrece mejoras en seguridad, como el Control de aplicaciones inteligentes y Passkeys con Windows Hello, que protegen contra accesos no autorizados.

2. Programa de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU)

Para equipos que no pueden actualizar a Windows 11 de inmediato, el programa ESU ofrece actualizaciones de seguridad críticas hasta un año después del fin del soporte, es decir, hasta el 13 de octubre de 2026. Este programa tiene un costo de aproximadamente USD 30 por dispositivo.

3. Canal de Servicio a Largo Plazo (LTSC)

Las versiones LTSC están diseñadas para entornos empresariales y ofrecen soporte extendido sin cambios frecuentes en el sistema. Si ya cuentas con una licencia LTSC, puedes seguir recibiendo actualizaciones de seguridad hasta 2032, dependiendo de la versión instalada.

4. Migrar a Linux

Como alternativa, algunas pymes optan por migrar a sistemas operativos basados en Linux, como Ubuntu o Fedora. Estas opciones son gratuitas y ofrecen una buena seguridad, aunque requieren capacitación y adaptación del personal.

📊 Casos históricos de vulnerabilidades explotadas

La historia ha demostrado que no aplicar actualizaciones de seguridad puede tener consecuencias graves:

WannaCry (2017): Un ransomware que afectó a miles de computadoras en más de 150 países, aprovechando una vulnerabilidad ya corregida por Microsoft.

Un ransomware que afectó a miles de computadoras en más de 150 países, aprovechando una vulnerabilidad ya corregida por Microsoft. Zerologon (2020): Una falla crítica en el protocolo Netlogon que permitió a atacantes autenticarse como administradores de dominio sin credenciales, explotada incluso después de que el parche estuviera disponible.

Una falla crítica en el protocolo Netlogon que permitió a atacantes autenticarse como administradores de dominio sin credenciales, explotada incluso después de que el parche estuviera disponible. ProxyLogon (2021): Una vulnerabilidad en Microsoft Exchange que permitió a atacantes instalar web shells y robar datos de más de 60,000 organizaciones.

Estos incidentes resaltan la importancia de mantener los sistemas actualizados para proteger los activos digitales de la empresa.

✅ Recomendaciones finales

Realiza un inventario de tus equipos: Identifica cuáles están utilizando Windows 10 y evalúa si cumplen con los requisitos para actualizar a Windows 11.

Identifica cuáles están utilizando Windows 10 y evalúa si cumplen con los requisitos para actualizar a Windows 11. Capacita a tu equipo: Asegúrate de que todos comprendan la importancia de las actualizaciones y las políticas de seguridad de la empresa.

Asegúrate de que todos comprendan la importancia de las actualizaciones y las políticas de seguridad de la empresa. Consulta con profesionales: Si no cuentas con un equipo de TI interno, busca asesoría externa para planificar y ejecutar la migración de manera segura.

Si no cuentas con un equipo de TI interno, busca asesoría externa para planificar y ejecutar la migración de manera segura. Considera el costo-beneficio: Evalúa si es más rentable actualizar los equipos existentes o adquirir nuevos dispositivos con Windows 11 preinstalado.

El fin del soporte de Windows 10 es una oportunidad para fortalecer la infraestructura tecnológica de tu pyme y protegerla contra amenazas cibernéticas. Actuar con anticipación garantizará la continuidad y seguridad de tus operaciones.

