El gran desafío invisible para las PyMEs mexicanas: la infraestructura financiera que frena su expansión internacional





Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México son el motor silencioso de la economía nacional: generan más del 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 70 % del empleo formal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. A pesar de su peso, apenas el 16 % de ellas participa en el comercio exterior —una cifra baja si se considera su relevancia económica— según cifras oficiales.

El verdadero obstáculo no reside en la calidad de sus productos ni en la demanda global, sino en una infraestructura financiera obsoleta, costosa y opaca.

La barrera invisible: altos costos, demoras y carencia de digitalización

Muchas PyMEs mexicanas enfrentan comisiones por transferencia, recepción y conversión de divisas de entre el 3 % y el 7 %, lo cual erosiona sus márgenes de ganancia. Además, las transacciones internacionales pueden demorar entre 3 y 7 días hábiles, afectando directamente el flujo de caja y la competitividad.

Otro problema crítico es la falta de acceso a cuentas multidivisa —como dólares, euros o libras—, lo que obliga a conversiones intermedias costosas o emplear intermediarios con tarifas elevadas. Además, los procesos manuales para validar pagos —como correos electrónicos o llamadas— incrementan el riesgo de errores, fraudes y atrasos en la cadena de suministro.

“Estas empresas tienen el potencial de competir globalmente, pero están atadas a un sistema que no ha evolucionado al ritmo del comercio digital”, apunta Dimitri Zaninovich, CEO de EFEX, plataforma tecnológica especializada en pagos transfronterizos.

¿Por qué solo una de cada seis Pymes participa en comercio exterior?

La Secretaría de Economía estima que apenas el 16 % de las PyMEs mexicanas participa en comercio internacional .

estima que apenas el . Según EFEX, las principales barreras son las comisiones elevadas , los tiempos prolongados y la falta de infraestructura digital preparada para operaciones en múltiples monedas.

, los tiempos prolongados y la falta de infraestructura digital preparada para operaciones en múltiples monedas. La ausencia de herramientas como cuentas multidivisa limita la capacidad de negociar con proveedores internacionales que sí operan con plataformas digitales eficientes.

La carga de la lentitud: márgenes reducidos y oportunidades bloqueadas

Para una PyME que exporta o importa, cada punto porcentual de comisión representa menos margen para reinvertir. El retraso en liquidación de pagos puede ser la diferencia entre cerrar una venta o perder al cliente.

Sumado a ello, la falta de automatización, visibilidad en tiempo real y cumplimiento normativo (por ejemplo, prevención de lavado de dinero – PLD y KYC) las deja en desventaja ante empresas que ya cuentan con soluciones financieras modernas y seguras.

EFEX: digitalización financiera como solución estratégica

De acuerdo con EFEX, la clave está en adoptar plataformas financieras ágiles, transparentes y digitales, que reduzcan costos y automaticen procesos. Entre los beneficios destacan:

Pagos internacionales y operaciones multidivisa automatizados.

automatizados. Liquidación en menos de 24 horas , versus los días actuales.

, versus los días actuales. Transparencia total en costos y comisiones .

. Herramientas de cumplimiento normativo, como PLD, KYC y mecanismos antifraude integrados.

México en posición estratégica… pero frenado por su infraestructura financiera

México cuenta con una red extensa de acuerdos comerciales —T-MEC, con la Unión Europea y diversos convenios en Asia— que lo posicionan favorablemente como hub exportador. Sin embargo, sin una infraestructura financiera moderna, muchas Pymes seguirán marginadas del comercio global.

“La oportunidad está sobre la mesa. Si las PyMEs acceden a soluciones tecnológicas que eliminen las barreras en los pagos internacionales, no solo se volverán más eficientes, también serán verdaderamente globales”, concluye Zaninovich.

Avances digitales en trámites: VUCEM y SNICE

El gobierno ha impulsado avances para facilitar el comercio exterior:

No obstante, estos avances se concentran en lo regulatorio o aduanero. La infraestructura financiera operativa, especialmente en pagos internacionales, sigue rezagada y requiere una modernización urgente.

Complemento ideal: Bancomext y soluciones fintech

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ofrece financiamiento, consultoría y mecanismos de respaldo para producción y exportación. Aunque su rol es fundamental, su alcance no cubre la operativa diaria de pagos internacionales. Aquí es donde las fintech, como EFEX, aportan valor agregado al modernizar la forma de operar de las PyMEs.

Para profundizar más en la problemática del comercio exterior para PyMEs, te recomendamos este artículo: “Transacciones internacionales: el verdadero desafío para las Pymes mexicanas en mercados globales”, donde se explora la problemática estructural y estrategias emergentes.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



