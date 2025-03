El precio del aguacate se dispara: ¿cómo afecta la crisis arancelaria a México?

El precio del aguacate ha subido un 7.53% en el último mes. Podría parecer una noticia menor, pero es un síntoma de una crisis más grande que amenaza con sacudir los cimientos de la economía mexicana. En el epicentro de este terremoto financiero se encuentran la sequía, la inseguridad y, sobre todo, la inminente guerra arancelaria que Estados Unidos planea desatar.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha documentado el alza en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual ha incrementado su precio en promedio un 0.40%. Pero no es solo un problema de inflación; es un reflejo de una crisis multifactorial que está afectando a toda la cadena productiva. Estados como Colima, Querétaro y Durango han sido los más golpeados, con aumentos superiores al 5% en los productos básicos.

Mientras tanto, el crimen organizado sigue metiendo las manos en la economía. La inseguridad en Michoacán, Guerrero y Sinaloa ha provocado un encarecimiento brutal de productos esenciales. Extorsiones, secuestros y el control del comercio por parte de cárteles han hecho que muchos productores abandonen sus tierras. Esto, a su vez, provoca escasez y, por ende, alza en precios.

Pero si la inseguridad y la sequía ya eran problemas suficientes, ahora nos enfrentamos a un nuevo golpe: el proteccionismo de Estados Unidos. Con la amenaza de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, la incertidumbre se ha convertido en la norma. Empresas como NISSAN y HONDA han detenido inversiones, lo que podría frenar la industria automotriz y llevarnos a una recesión profunda.

El efecto dominó de esta crisis podría ser devastador. El sector del aguacate ya está paralizado. El 80% de los empacadores de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) han detenido sus cortes y exportaciones debido a la incertidumbre. ¿Qué hará Estados Unidos para satisfacer su demanda? El 88% de su consumo de aguacate proviene de México, lo que representa entre 20 y 25 mil toneladas exportadas semanalmente. California simplemente no tiene la capacidad de producir lo suficiente.

Y el aguacate es solo un ejemplo. Productos como el chocolate, el café y el tomate también están viendo incrementos alarmantes debido a la inseguridad y los problemas arancelarios. La incertidumbre en el T-MEC podría desencadenar un efecto mariposa que afectaría a toda la economía mexicana.

¿Cuál es la salida? ANPEC ha hecho un llamado urgente para detener esta espiral descendente. No podemos seguir dependiendo de decisiones arbitrarias que afectan a millones de personas. La globalización económica no puede retroceder cuarenta años por un capricho político. Si los aranceles entran en vigor, cuatro millones de empleos estarán en riesgo. El gobierno mexicano debe tomar medidas firmes y no solo esperar a ver qué sucede el 2 de abril.

No se trata solo de un aumento en el precio del aguacate. Se trata de una crisis estructural que podría definir el futuro económico del país. La economía mexicana está jugando a la ruleta rusa, y el tiempo para reaccionar se está agotando.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Inversión extranjera en América latina: El Potencial Oculto para el Crecimiento Sostenible