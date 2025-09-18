IA generativa en México: la innovación descontrolada puede convertirse en un riesgo empresarial





La inteligencia artificial generativa (GenAI) está transformando la forma en que trabajamos, creamos y tomamos decisiones. En México, su adopción ha sido notable con el uso de herramientas como Grammarly y ChatGPT, por ejemplo, que recientemente se han convertido en parte del día a día de miles de profesionales. Sin embargo, esta revolución tecnológica también ha abierto la puerta a nuevos riesgos que muchas organizaciones aún no están preparadas para afrontar. De acuerdo con el informe “The State of Generative AI 2025“, elaborado por Unit 42, el equipo de inteligencia de amenazas de Palo Alto Networks, el uso de GenAI en México ha crecido exponencialmente. El país se encuentra entre los más activos de América Latina, con un promedio de más de 60 aplicaciones de GenAI por organización. Lo preocupante es que al menos el 10% de estas aplicaciones se consideran de alto riesgo, ya sea porque permiten la carga de archivos sensibles, carecen de un cifrado adecuado, utilizan los datos ingresados para entrenar sus modelos o no cumplen con los estándares básicos de privacidad y autenticación. Estas características aumentan significativamente la posibilidad de fuga de información, uso indebido de datos o exposición a contenido malicioso.

Uno de los principales retos es el fenómeno de la IA en la sombra, es decir, cuando los empleados utilizan herramientas de IA sin conocimientos ni aprobación del departamento de TI. Esto puede conducir a la exposición de información confidencial, incumplimientos regulatorios y pérdida de propiedad intelectual. Y no se trata de escenarios hipotéticos, basta con que un empleado copie fragmentos de código en una plataforma pública para pedir ayuda o que un ejecutivo escriba una presentación estratégica con una IA sin saber que sus datos podrían ser almacenados o reutilizados por terceros.

Además, hemos comprobado que muchas de estas aplicaciones no cuentan con los controles de seguridad necesarios. Más del 70% de los asistentes de escritura evaluados eran vulnerables a las técnicas de jailbreak, es decir, métodos que manipulan la IA para generar respuestas que normalmente se bloquearían, incluido el contenido inapropiado o riesgoso. En un entorno en el que la IA puede redactar correos electrónicos, generar contratos o incluso responder a los clientes, este tipo de fallos representan un riesgo real para la reputación y el funcionamiento de las empresas.

Por otro lado, los incidentes de pérdida de datos relacionados con GenAI se han duplicado con creces en lo que va de 2025, y ya representan el 14% de todos los incidentes de seguridad en las plataformas SaaS. Esto incluye servicios ampliamente utilizados como el correo electrónico, el almacenamiento en la nube o las herramientas de colaboración, donde los datos empresariales circulan constantemente. La falta de visibilidad sobre qué herramientas se utilizan y cómo se comparten los datos es una de las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan las organizaciones hoy en día.

En México, el uso de la GenAI no se limita a los sectores tecnológicos. Industrias como la manufactura, los servicios financieros, la atención médica y la educación también están integrando estas herramientas en sus operaciones diarias. Desde asistentes virtuales que ayudan a programar citas médicas hasta plataformas que generan informes financieros automatizados, la IA está presente en procesos críticos. Esto hace aún más urgente contar con políticas claras de gobernanza, controles de acceso basados en el riesgo y soluciones que permitan el monitoreo de estas tecnologías en tiempo real.

La GenAI es una tecnología que seguirá expandiéndose porque su potencial es enorme, pero también lo son sus riesgos. Por eso, en economías como la mexicana, donde la transformación digital avanza a un ritmo acelerado, es fundamental que la seguridad no se quede atrás. Solo entonces podremos aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial sin comprometer nuestros activos más valiosos

En el contexto de IA generativa en México: la innovación descontrolada puede convertirse en un riesgo empresarial, resulta clave observar cómo las tendencias globales marcarán la ruta de las organizaciones locales. Según la nota GenIA Predicciones 2025: La inteligencia artificial seguirá ganando terreno con la nube, la sinergia entre la inteligencia artificial y la nube permitirá a las empresas entrenar modelos más robustos, optimizar costos y acelerar la automatización de procesos. Sin embargo, este crecimiento exponencial también plantea retos: la falta de regulación, la dependencia tecnológica y los riesgos de seguridad pueden poner en jaque a aquellas compañías que adopten la IA sin una estrategia clara ni una gestión responsable de la innovación.

Por: Daniela Menéndez, Country Manager Palo Alto Networks México

