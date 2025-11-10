Impulsando el empoderamiento femenino: cómo el programa “Emprende Pro Mujer 2025” conecta la inclusión financiera y digital para emprendedoras





En un entorno donde las mujeres emprendedoras juegan un papel cada vez más decisivo en la economía mexicana, se vuelve fundamental que cuenten con herramientas, redes y capital para impulsar sus negocios. En este marco, las alianzas público-privadas y los programas de capacitación adquieren un rol estratégico.

Hoy nos detenemos en la reciente edición del programa Emprende Pro Mujer 2025, lanzada por Mercado Pago y Pro Mujer, diseñada para fortalecer la inclusión financiera y digital de mujeres emprendedoras en México.

Este artículo, orientado a lectoras y lectores de la sección Emprendedores de Pymempresario, aborda cómo este programa cataliza crecimiento, brinda contexto sobre la situación del emprendimiento femenino en México, y ofrece claves para aprovechar oportunidades similares.

Contexto: el auge del emprendimiento femenino en México

Para comprender la relevancia del programa, conviene repasar algunas cifras que muestran por qué emprender siendo mujer en México es un reto, pero también una oportunidad.

Según la nota “Todo sobre el emprendimiento femenino en México” publicada en 2022 más del 45 % de los emprendimientos en el país estaban liderados por mujeres, lo que marca un progreso significativo respecto al año prepandemia.

Por su parte, un análisis de Fortrade indica que más de 2.7 millones de MiPymes en México son propiedad de mujeres, lo cual representa aproximadamente el 37 % del total.

Sin embargo, pese al crecimiento, persisten barreras como el acceso al financiamiento, la digitalización, la red de contactos y la formación en gestión empresarial. Los datos muestran que el sector femenino aún debe sortear obstáculos estructurales para consolidar sus negocios. En este sentido, programas diseñados especialmente para ellas resultan piezas clave.

Presentación del programa “Emprende Pro Mujer 2025”

Con este panorama, la iniciativa de Mercado Pago y Pro Mujer adquiere gran relevancia. A continuación, se detallan sus aspectos clave:

El programa está dirigido a mujeres que ya tienen un negocio en marcha o están en proceso de consolidarlo, lo que permite enfocarse tanto en etapas de arranque como de crecimiento.

Las entidades harán este despliegue en tres estados clave: Estado de México, Jalisco y Nuevo León .

. Durante seis semanas, en cada uno de esos estados, más de 400 participantes recibirán: Capacitación en gestión de negocios. Mentorías personalizadas. Acompañamiento especializado. Posibilidad de acceder a un capital semilla de $10 000 pesos . Entrega de terminales de cobro de Mercado Pago, para incorporar pagos digitales y mejorar la administración de ventas.



La modalidad es híbrida (parte presencial, parte digital) e incluye la creación de una comunidad digital de emprendedoras, con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes de apoyo.

“En Mercado Pago creemos que el acceso a herramientas digitales y financieras es clave para impulsar el desarrollo económico de las mujeres y sus comunidades. Este programa nos permite acompañarlas en su camino emprendedor, brindándoles las habilidades y la confianza necesarias para hacer crecer sus negocios”, afirmó Adriana Prieto, líder de Sustentabilidad de Mercado Pago México.

Por su parte, Vania Noguera, gestora de proyectos de Emprende Pro Mujer, destacó: “El acceso a conocimiento, redes de apoyo y capital puede transformar la trayectoria de una mujer. Gracias a la alianza con Mercado Pago, seguimos expandiendo este impacto y acercando herramientas concretas a más emprendedoras en distintas regiones del país.”

Estos mensajes reflejan el doble enfoque del programa: el tecnológico-financiero (digitalización + terminales de cobro) y el formativo (mentoría, comunidad, capital semilla).

Por qué es importante la digitalización y la inclusión financiera

En el mundo de hoy, contar con una presencia digital y herramientas financieras adaptadas no es opcional, sino fundamental para la competitividad. Para las mujeres emprendedoras, esto se vuelve aún más crítico por varias razones:

Acceso al mercado: Las ventas digitales permiten ampliar el alcance geográfico y diversificar canales de ingreso, lo cual es crucial en un entorno donde la presencialidad a veces se ve limitada. Eficiencia operativa: Sistemas de pago digitales y plataformas de gestión reducen fricciones, minimizan errores y liberan tiempo para concentrarse en el crecimiento. Inclusión financiera: Muchas mujeres tienen menos acceso a servicios bancarios tradicionales; las herramientas financieras digitales abren puertas antes cerradas. Redes y mentorías: La formación y el acompañamiento fortalecen la mentalidad emprendedora y el liderazgo.

Los resultados reportados por el programa son contundentes:

65 % de las emprendedoras incrementó sus ventas.

53 % mejoró el manejo de sus gastos.

96 % adoptó hábitos de ahorro.

93 % desarrolló nuevas habilidades blandas que fortalecieron su liderazgo.

Estos porcentajes muestran que la conjunción de formación + tecnología + financiamiento puede traducirse en mejoras medibles de negocio.

Cómo aprovechar el programa si eres mujer emprendedora

Si este artículo es de interés para ti o para alguien que asesora a mujeres en negocios, aquí van algunas recomendaciones para sacarle el máximo provecho a iniciativas como esta:

Verifica los requisitos de convocatoria. Asegúrate de cumplir con los criterios y prepara la documentación necesaria.

Asegúrate de cumplir con los criterios y prepara la documentación necesaria. Prepara tu negocio para la digitalización. Antes de recibir la terminal o la capacitación, revisa inventario, precios, márgenes y presencia online.

Antes de recibir la terminal o la capacitación, revisa inventario, precios, márgenes y presencia online. Aprovecha la mentoría. No se trata sólo de asistir; plantea dudas concretas y fija metas medibles.

No se trata sólo de asistir; plantea dudas concretas y fija metas medibles. Construye comunidad. Compartir experiencias y aprendizajes con otras emprendedoras puede abrir oportunidades de colaboración y alianzas.

Compartir experiencias y aprendizajes con otras emprendedoras puede abrir oportunidades de colaboración y alianzas. Planea el uso del capital semilla. Invierte los $10 000 pesos en lo que genere valor: herramientas digitales, marketing o mejora de producto.

Invierte los $10 000 pesos en lo que genere valor: herramientas digitales, marketing o mejora de producto. Define indicadores de éxito. Usa los datos de referencia del programa para medir tu progreso y mantenerte motivada.

Un impacto que trasciende el negocio individual

Programas como Emprende Pro Mujer 2025 no sólo benefician a las participantes, sino que generan un efecto multiplicador en toda la comunidad.

Cuando una emprendedora accede a tecnología y financiamiento, mejora su negocio, genera empleo, activa proveedores locales y se convierte en ejemplo para otras mujeres.

Además, este tipo de iniciativas ayudan a reducir la brecha de género en el acceso a servicios financieros y digitales, diversifican el tejido empresarial e impulsan la competitividad nacional.

Fortalecer la autonomía económica de las mujeres también se traduce en mayor estabilidad social y económica para sus comunidades, al fomentar la creación de negocios sostenibles, innovadores y resilientes.

Reflexión final

El programa Emprende Pro Mujer 2025 representa un paso significativo hacia la autonomía económica de las mujeres emprendedoras en México. Al combinar tecnología, formación, financiamiento y comunidad, ofrece un modelo integral con alto potencial de impacto.

Para quienes ya emprendieron o están en proceso de consolidar su negocio, iniciativas como esta pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y el crecimiento sostenible.

Los resultados hablan por sí solos: 65 % aumentó ventas, 96 % adoptó hábitos de ahorro y 93 % mejoró habilidades de liderazgo. En un país donde las mujeres son cada vez más protagonistas del desarrollo económico, apoyar su inclusión digital y financiera no es sólo una estrategia, es una inversión en el futuro.

Si deseas conocer más sobre cómo las mujeres están transformando el emprendimiento en México, revisa la nota “Todo sobre el emprendimiento femenino en México”.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



