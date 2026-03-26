La mala gestión de la nube trae consecuencias en las operaciones

La mayoría de las organizaciones creen tener un problema con la nube, pero el verdadero reto reside en su gestión. La infraestructura no se volvió repentinamente más compleja porque las empresas adoptaran estrategias híbridas o multinube. La complejidad surgió porque los entornos cambiaron más rápido que las herramientas utilizadas para gestionarlos. Con el tiempo, se añadieron plataformas, se dispersaron las cargas de trabajo y se fragmentaron las responsabilidades, mientras que la promesa de una única plataforma para gestionarlo todo dio paso discretamente a un conjunto de vistas desconectadas.

Lo sorprendente es que la mayoría de las organizaciones no perdieron el control de su infraestructura tras adoptar un enfoque híbrido o multinube. Lo perdieron porque sus estrategias de gestión de la nube nunca fueron más allá de ofrecer paneles parciales y específicos de la plataforma en una realidad cada vez más interconectada.

Cuando la visibilidad no se traduce en control

La mayoría de las plataformas de gestión en la nube ofrecen visibilidad a través de paneles, métricas, alertas y gráficos coloridos que muestran lo que sucede en los distintos entornos. Esta información es útil, pero sólo hasta cierto punto.

Los equipos de operaciones descubren rápidamente que la visibilidad sin contexto genera ruido. Las alertas llegan de múltiples sistemas, cada uno contando solo una parte de la historia, mientras que la pregunta más difícil no es “¿qué está pasando?”, sino “¿qué hago al respecto y con qué rapidez?”.

Aquí es donde la idea de la “visión unificada” empieza a desmoronarse. En muchos casos, simplemente significa una vista unificada del entorno de un solo proveedor. En el momento en que las cargas de trabajo se ejecutan en otros entornos o abarcan varios, la visión unificada se resquebraja y los equipos vuelven a tener que acceder a diferentes herramientas para comprender lo que realmente está sucediendo.

Una plataforma de gestión en la nube no solo debe mostrar su infraestructura. Debe actuar cuando aumenta la presión, tomar decisiones cuando se alcanzan ciertos umbrales y brindar a los equipos de operaciones el tiempo que necesitan para solucionar los problemas correctamente.

La realidad operativa que la mayoría de las plataformas ignoran

Los equipos de infraestructura rara vez tienen problemas con el diseño de la infraestructura; en cambio, suelen tener problemas con el tiempo. Se espera que mantengan la estabilidad de los servicios, gestionen el crecimiento, controlen los costos, den soporte a nuevas iniciativas y respondan a incidentes, a menudo simultáneamente. Esta presión no hace más que aumentar a medida que se incorporan cargas de trabajo con mayor consumo de datos, incluidos los primeros casos de uso de IA, en entornos que ya estaban sobrecargados.

Cuando algo sale mal, suele ocurrir en el peor momento posible, durante un trabajo o proceso empresarial crítico que no se puede simplemente pausar.

La nómina es un ejemplo sencillo. Se ejecuta una vez al mes, consume recursos significativos durante un corto período y debe completarse porque, si falla, las consecuencias son inmediatas y visibles (y toda la empresa se enterará). En esos momentos, nadie está interesado en diagramas arquitectónicos o métricas de capacidad. Quieren que la plataforma pueda hacer frente a la situación, adaptarse y darles margen de maniobra para solucionar el problema subyacente correctamente.

Cuando una plataforma de gestión en la nube puede responder automáticamente ante la presión sobre los recursos, todo cambia. El problema sigue necesitando solución, pero desaparece el pánico, y eso por sí solo marca una diferencia sustancial.

Gobernanza como coherencia, no como restricción.

Además de los desafíos operativos, la gobernanza también suele malinterpretarse. Todavía se la concibe como una cuestión de restricción o aprobación, cuando en la práctica una buena gobernanza se basa en la coherencia. A medida que los entornos en la nube se vuelven más distribuidos, depender de personas para hacer cumplir las normas se vuelve insostenible. Las políticas se desvían, surgen excepciones y las decisiones varían según a quién se le pregunte y su disponibilidad en ese momento.

La integración de la gobernanza en la capa de gestión elimina esa inconsistencia. Garantiza que las cargas de trabajo se implementen, escalen y gestionen de acuerdo con los estándares acordados, independientemente de dónde se ejecuten, al tiempo que permite a las organizaciones introducir el autoservicio de forma segura sin sacrificar el control.

Esto cobra importancia al introducir la automatización. La automatización rara vez es algo que se implementa de forma inmediata. Requiere programación, diseño y un esfuerzo inicial, lo que puede resultar abrumador para equipos ya sobrecargados de trabajo. A menudo se pasa por alto que la automatización no es un esfuerzo recurrente. Una vez realizado el trabajo, no es necesario repetirlo, y la inversión inicial se recupera gradualmente a lo largo de meses y años. La mayoría de las organizaciones ya automatizan de forma informal mediante scripts y tareas programadas. Formalizar este esfuerzo no se trata tanto de ambición, sino de garantizar que estas acciones sean consistentes, auditables y seguras.

Conciencia de los costos sin pánico por los costos.

Luego está la necesidad de que la empresa conozca el costo de las cargas de trabajo. Sabemos que la gestión de costos ha madurado rápidamente, aunque no siempre sin dificultades. A medida que FinOps ha ganado terreno, las organizaciones se han vuelto mucho más conscientes de sus consumos, pero esta conciencia suele confundirse con la moderación. En realidad, comprender los costos no se trata tanto de limitar el gasto, sino de tomar decisiones informadas.

La mayoría de la gente lo reconoce instintivamente en su vida personal. No abres tu extracto bancario para dejar de gastar por completo, sino para entender en qué se fue el dinero. Suelo bromear diciendo que no me impide comprar cartas de Pokémon para mis hijos, pero sí me ayuda a ser consciente de cuánto gasté en ellos en comparación con la comida, la gasolina y todo lo demás ese mes.

El mismo principio se aplica a la infraestructura. Cuando los equipos pueden ver qué consumen las cargas de trabajo y qué coste tiene ese consumo para la empresa, las conversaciones se vuelven más constructivas, es más fácil cuestionar el sobredimensionamiento, los recursos se pueden dimensionar correctamente con seguridad y el crecimiento se puede planificar de forma deliberada en lugar de basarse en conjeturas.

Lecciones aprendidas al vivir con una realidad híbrida

Todo esto es complejo, y una de las lecciones más claras que han aprendido las organizaciones que gestionan eficazmente entornos complejos es que la arquitectura híbrida ya no es una fase transitoria, sino el modelo operativo en sí. El entusiasmo inicial por la nube pública dio paso a cuestiones más pragmáticas sobre la previsibilidad de los costes, el control de los datos y la resiliencia, mientras que los entornos locales evolucionaron en lugar de desaparecer. El resultado no es la indecisión, sino el equilibrio.

En este modelo, lo que funciona no es centralizar todo en un único entorno, sino gestionar diferentes entornos de forma coherente. Las plataformas que tratan cada ubicación como un problema independiente tienden a generar fricción, mientras que aquellas que las reconocen como variaciones del mismo desafío operativo la reducen. Es aquí donde la gestión de la nube debe reorientarse: dejar de lado las etiquetas y los debates arquitectónicos para centrarse en resultados como la estabilidad, la previsibilidad y la capacidad de responder con serenidad cuando las cosas no salen según lo previsto.

Volver a centrarse en lo que importa

La gestión de la nube se desvió de su rumbo cuando se centró más en describir entornos que en gestionarlos, y las organizaciones que lo hacen bien utilizan plataformas que pasan desapercibidas, aplicando discretamente la gobernanza, apoyando la automatización y ayudando a los equipos a tomar mejores decisiones bajo presión.

Lo que he aprendido de los clientes con los que hablo es que existen plataformas diseñadas pensando en la coherencia, pero lo que importa mucho más que el nombre del producto es que, al centrarse en los beneficios que ofrecen sus funcionalidades y dedicar tiempo a implementarlas, obtienen ventajas reales de una plataforma de gestión en la nube. Para mí, una plataforma de gestión eficaz ayuda a los equipos a recuperar el control sin ralentizar el negocio, sobre todo a medida que la infraestructura se vuelve cada vez más distribuida. En resumen, se trata de encontrar el equilibrio.

Por Julio César Castrejón, Country Manager de Nutanix México



