La nueva etapa empresarial: vitalidad, consumo y propósito después de los 60





Al llegar a los 60 años, no se trata de cerrar un capítulo, sino de abrir otro lleno de oportunidad, experiencia y energía. El fenómeno social del tardeo —una forma de ocio moderno que rompe con estereotipos sobre la edad— es la prueba de que esa generación sigue activa, disfruta y consume, y no está dispuesta a ceder protagonismo. Para los empresarios mayores de 60, esto representa tanto inspiración como una ventana estratégica hacia la economía plateada.

¿Qué es el “tardeo” y por qué importa para empresarios senior?

El tardeo, como recuerda El País, surgió en Albacete en los años 90: combinar la salida social con tapas y música desde la tarde, extendiendo el ocio sin dejar la comodidad de forma abrupta. Hoy se ha consolidado en gran parte de España: se estima que un millón de personas lo practican cada fin de semana, y alrededor del 20 % de los locales abren específicamente para este segmento.

Lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno revela tres verdades para el empresario senior:

Rechazo a los límites de edad: Muchos siguen activos, buscan socializar y consumir en espacios accesibles y refinados. Consumo con poder adquisitivo: Esta generación tiene estabilidad económica y aprecia experiencias con calidad y comodidad. Adaptación generacional del consumo: El ocio cambia, se ajusta, y la generación de más de 60 (incluyendo boomers y generación X avanzada) lo demuestra con hechos.

Para el empresario senior, esto no es un llamado a emprender con tardeo, sino a entender que su generación sigue siendo mercado relevante, con movilidad, deseo de experiencias y capacidad de compra bien informada.

La economía plateada: un mercado ineludible para empresarios de más de 60

Crecimiento demográfico y peso económico

En México, los mayores de 60 representan ya entre el 12 % y 16 % de la población —entre 15 y 20 millones de personas—, y se proyecta que para 2050 alcancen más del 25 %. Este cambio demográfico implica que cada vez más consumidores activos y con poder adquisitivo dejan de ser nichos marginales y se consolidan como público central.

Comportamiento de compra: calidad, conveniencia y fidelidad

Estudios de YouGov en México revelan que quienes superan los 55 años tienen mayor estabilidad financiera (58.9 % vs 50.4 % en promedio) y están dispuestos a pagar más por calidad (60 % considera razonable pagar más). Además, prefieren comprar más seguido y menos en cantidad, visitan puntos de venta locales y valoran apps intuitivas.

Esto convierte al mercado senior en un público fiel y rentable, pero con expectativas específicas: calidad, atención personalizada, tecnología accesible y propuestas cercanas.

Empleo, liderazgo y economía activa

Lejos de ser pasivos, más del 33 % de los mayores de 60 años aún participa del mundo laboral; sin embargo, muchos lo hacen en condiciones precarias (sin seguridad social o beneficios). Al mismo tiempo, enfrentan mayor exclusión en contratación y liderazgo, mientras que su presencia como consumidores es poca veces reconocida.

Claves para el empresario senior: aprovechar la economía plateada desde dentro

1. Reconocer el mercado: generar productos y servicios con sensibilidad generacional

Segmenta tu público por edad y estilo de vida : mayores de 60 pueden ser distintos entre quienes buscan salud, quienes quieren ocio cultural o necesidades de vivienda adaptada.

: mayores de 60 pueden ser distintos entre quienes buscan salud, quienes quieren ocio cultural o necesidades de vivienda adaptada. Propón productos claros, fáciles, bien explicados : evitan el diseño complejo, aprecian interfaces sencillas y atención flexible.

: evitan el diseño complejo, aprecian interfaces sencillas y atención flexible. Resalta calidad, conveniencia y cercanía: valoran eso más que grandes marcas o lujo innecesario.

2. Incorporarse o reinventarse como empresario senior

Si ya eres un empresario con experiencia, considera cómo adaptar tus productos o servicios hacia este segmento: por ejemplo, agencias de viajes con enfoque en comodidad y tiempo libre, programas de bienestar y comunidad, educación continua o tecnología amigable.

Si estás pensando en comenzar ahora, tu conocimiento, reputación y red son tus principales activos. Iniciativas como Entrecanos, fundada por Luis Garza Hoth, muestran cómo una comunidad de silverpreneurs supera los 42 000 miembros en México y más países, con redes de apoyo y premios para emprendedores mayores de 60.

3. Incidir desde la empresa en inclusión y envejecimiento activo

Adoptar una cultura empresarial que valore la diversidad generacional es esencial:

Implementa mentorías senior–jóven, donde la experiencia encuentre innovación digital.

Rediseña políticas de contratación y capacitación para mayores de 60.

Si eres líder, aprovecha la sensibilidad, inteligencia emocional y resiliencia adquiridas tras años de trayectoria.

4. Aprovechar programas e iniciativas a tu favor

Diversas convocatorias apoyan proyectos ligados al cuidado, servicios y economía plateada. Por ejemplo, el fondo “Región Plateada” del BID Lab otorgó hasta 100 000 USD a proyectos destinados al cuidado y bienestar de mayores de 60 años. Participar en estas convocatorias no solo aporta recursos, sino visibilidad y redes de colaboración.

El lente sociológico del tardeo: una metáfora del renacimiento vital

Que el tardeo emerja como tendencia demuestra que la sociedad madura sigue activa, conectada y en movimiento. Como empresario senior, esa es tu realidad: sigues siendo dinámico, relevante, en sintonía con lo actual.

Mientras el tardeo visibiliza que salir de ocio es posible y deseado después de los 50 o 60, tú ya sabes que liderar, innovar y ofrecer valor también lo es. Este es el momento de consolidar ese dinamismo a través de productos, liderazgo, colaboración y redes que respondan al nuevo perfil de consumidor y empresario maduro.

Este enfoque celebra tu etapa madura como una era de liderazgo, consumo consciente y oportunidad real —no en donde el ocio inspira negocio, sino donde el contexto sociológico reafirma tu potencial como empresario moderno, experimentado y activo.

