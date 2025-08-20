Las PyMEs replantean la expansión global desde la inteligencia y la sostenibilidad





En plena transición hacia un entorno empresarial más conectado y tecnológico, un reciente estudio global de ASUS, titulado “El futuro de las PyMEs en 2025”, analiza cómo las pequeñas y medianas empresas están redibujando su estrategia internacional. Este informe, que abarca 32 mercados, revela que más de dos de cada tres PyMEs consideran fundamental “conectarse con el mundo” para ampliar su alcance de clientes, lo que subraya que la visibilidad es ya la piedra angular del crecimiento empresarial.

A continuación, te presentamos un análisis detallado del informe, contextualizado para el entorno mexicano, con foco en tres ejes: expansión global inteligente, IA como impulsor estratégico y estructuración de alianzas de largo plazo, todo ello soportado por la oferta tecnológica de ASUS, en particular la gama Expert P.

1. Expansión global: más allá de la velocidad, hacia la sostenibilidad

El informe revela que solo una de cada cinco PyMEs está dispuesta a asumir mayores riesgos para internacionalizarse. Esto refleja una clara preferencia por crecer con cautela, procurando estabilidad y control en lugar de rápidas incursiones globales. Esta postura prudente puede interpretarse como una respuesta estratégica a factores como la incertidumbre geopolítica, problemas en la cadena de suministro e inflación.

Para las PyMEs mexicanas, este enfoque es particularmente relevante. Según datos del INEGI, las MiPyMEs representan más del 99 % del empleo formal y generan alrededor del 53 % del PIB nacional. No obstante, solo el 9 % de ellas exporta, aunque muchas aspiran a trascender fronteras mediante programas gubernamentales como SpyMe o Oferta Exportable Pyme

Así pues, la expansión global ya no es solo cuestión de velocidad ni de volumen, sino de operar con inteligencia, utilizando herramientas tecnológicas y estratégicas que permitan escalar de forma estable y resiliente.

2. La inteligencia artificial como habilitador global silencioso

Casi el 60 % de las PyMEs en el estudio considera que la adopción de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), es clave para superar barreras geográficas, lingüísticas y de escala.

Automatización y colaboración inteligente

Las soluciones de IA facilitan desde flujos de trabajo automatizados hasta herramientas de traducción inteligente. Por ejemplo, la suite ASUS AI ExpertMeet, integrada en la serie Expert P, permite transcripción y resumen de reuniones, subtítulos traducidos en tiempo real y cancelación de ruido, todo procesado localmente en el dispositivo y sin comprometer la privacidad.

Esto transforma por completo la interacción global: las PyMEs pueden comunicarse como si estuvieran cara a cara, eliminando las fricciones ocasionadas por zonas horarias, diferencias de idioma o contextos culturales disímiles.

Decisiones más inteligentes y operaciones optimizadas

La IA también apoya en la toma de decisiones estratégicas mediante analítica avanzada y automatización. Por ejemplo, el ASUS ExpertBook P3, equipado con procesadores AMD Ryzen™ AI PRO, combinación de seguridad (TPM 2.0, lector de huellas) y conectividad móvil, está diseñada para líderes remotos que requieren movilidad, rendimiento y herramientas impulsadas por IA. Por otro lado, el ExpertBook P5 está pensado para gestionar cadenas de suministro internacionales, ejecutando software de IA para supervisar proveedores, modelar escenarios logísticos y analizar datos en tiempo real.

3. Relaciones de largo plazo: resiliencia sobre conveniencia

El estudio apunta que más del 54,6 % de las PyMEs prioriza ahora asociaciones estratégicas duraderas frente a una simple multiplicación de proveedores. Este cambio cultural refuerza la percepción de la expansión como una construcción de confianza y valor compartido, en lugar de una mera operación transaccional.

La IA juega un rol clave aquí: al facilitar una comunicación fluida y efectiva, permite establecer relaciones más profundas y sostenibles, incluso entre actores ubicados en diferentes hemisferios.

Este enfoque es crucial para el entorno mexicano, donde, según datos del sector, las MiPyMEs se enfrentan a limitaciones de acceso a mercados exteriores. Asociarse con contrapartes estratégicas y tecnológicamente alineadas representa una vía viable para superar ese obstáculo.

4. ASUS como socio tecnológico en la era de la expansión inteligente

Para respaldar esta evolución en las PyMEs, ASUS ofrece la serie Expert P, que incluye laptops, PCs de escritorio y soluciones all-in-one diseñadas específicamente para el entorno PyME, integrando funcionalidades de IA, seguridad empresarial y diseño robusto.

Lo más destacado de la serie Expert P

ExpertBook P1, P3, P5 (laptops): desde opciones económicas con rendimiento básico hasta dispositivos robustos con capacidades AI-PRO, chasis metálicos ligeros y conectividad avanzada.

(laptops): desde opciones económicas con rendimiento básico hasta dispositivos robustos con capacidades AI-PRO, chasis metálicos ligeros y conectividad avanzada. ExpertCenter P400 AiO : todo-en-uno con capacidades de traducción en tiempo real, detección de matices culturales y colaboración integrada.

: todo-en-uno con capacidades de traducción en tiempo real, detección de matices culturales y colaboración integrada. ExpertCenter P700 (torre) y P600 (all-in-one Copilot+) : potentes equipos de sobremesa con NPUs dedicadas (hasta 50 TOPS), diseño resistente (MIL-STD-810H) y soporte completo para IA y Copilot+.

: potentes equipos de sobremesa con NPUs dedicadas (hasta 50 TOPS), diseño resistente (MIL-STD-810H) y soporte completo para IA y Copilot+. Mini PC PN54: compacto pero potente con soporte para multitarea inteligente y entornos flexibles como retail o kioscos.

Funciones destacadas:

ASUS AI ExpertMeet : transcripción, resúmenes, subtítulos traducidos, todo manejado de forma local, mejorando privacidad y velocidad de respuesta.

: transcripción, resúmenes, subtítulos traducidos, todo manejado de forma local, mejorando privacidad y velocidad de respuesta. ExpertGuardian : suite de seguridad empresarial que integra BIOS autorreparable, TPM 2.0, protección del firmware, cumplimiento con estándares como NIST SP 800-155 y hasta cinco años de actualizaciones de BIOS/drivers.

: suite de seguridad empresarial que integra BIOS autorreparable, TPM 2.0, protección del firmware, cumplimiento con estándares como NIST SP 800-155 y hasta cinco años de actualizaciones de BIOS/drivers. Diseño robusto: chasis duraderos, bisagras resistentes (hasta 50 000 ciclos), teclados resistentes al derrame y certificaciones militares, todo pensando en entornos laborales exigentes.

5. Conclusión y llamado a la acción para las PyMEs mexicanas

La globalización de las PyMEs ya no es una carrera de velocidad, sino una expansión estratégica basada en inteligencia, resiliencia y sostenibilidad. ASUS, a través de su estudio “El futuro de las PyMEs en 2025”, muestra cómo la IA está transformando esta realidad: desde facilitar la comunicación global y automatizar decisiones, hasta estructurar alianzas de largo plazo con seguridad y rendimiento.

Para las PyMEs en México, apoyarse en programas gubernamentales y adoptar tales tecnologías puede abrir una ventana real hacia mercados internacionales. Las soluciones de la serie Expert P incorporan todo lo necesario para dar ese salto con confianza: colaboración fluida, seguridad de nivel corporativo y capacidad de crecer sin sacrificar control ni estabilidad.

Para profundizar en cómo en México las PyMEs se preparan para la exportación y la transformación digital, puedes consultar “El gran desafío invisible para las PyMEs mexicanas: la infraestructura financiera que frena su expansión internacional” Esta nota profundiza en cómo las barreras financieras, como comisiones elevadas, tiempos de espera prolongados y la falta de cuentas multidivisa, limitan la capacidad de muchas PyMEs mexicanas para competir en el comercio exterior.

