Liderazgo resiliente: el factor humano detrás de las grandes transformaciones empresariales

En tiempos de incertidumbre económica, disrupciones tecnológicas y transformaciones sociales aceleradas, el verdadero diferenciador para las empresas no solo es la innovación, sino el liderazgo resiliente. Así lo demuestran dos movimientos estratégicos recientes en compañías clave para América Latina: Mercado Libre y CHEP.

Ambos casos reflejan no solo cambios en las cúpulas directivas, sino ejemplos contundentes de cómo los líderes empresariales enfrentan desafíos complejos, guiando a sus organizaciones con visión de largo plazo, compromiso con el cambio y una profunda conexión con la misión de sus compañías.

Marcos Galperin y la evolución del fundador resiliente

El anuncio de la transición de liderazgo en Mercado Libre marca un hito no solo para la empresa, sino también para el ecosistema emprendedor de la región. A partir de enero de 2026, Marcos Galperin, fundador y actual CEO, pasará a ser Executive Chairman, cediendo el liderazgo ejecutivo a Ariel Szarfsztejn, quien ha escalado dentro de la compañía desde 2017.

Este movimiento no es fruto del azar, sino el resultado de una visión resiliente cultivada por Galperin desde la fundación de Mercado Libre en 1999. A lo largo de su trayectoria, el empresario argentino ha enfrentado varias crisis: desde el colapso de las punto.com, las inestabilidades macroeconómicas regionales, hasta la pandemia de COVID-19, cuando la empresa se convirtió en un salvavidas digital para millones de consumidores y pymes.

Lejos de atrincherarse en la estructura tradicional del poder, Galperin representa el arquetipo de líder que sabe soltar para permitir que su organización siga creciendo. Su nuevo rol le permitirá enfocarse en la estrategia, la cultura empresarial y el desarrollo de la inteligencia artificial, sin desligarse del día a día de la compañía que ayudó a posicionar como una de las más valiosas del continente.

Por su parte, Ariel Szarfsztejn, quien ha liderado áreas críticas como logística y comercio, asume el desafío con humildad y claridad: “Es un honor y un enorme desafío suceder a Marcos… Estoy comprometido con llevar adelante nuestra visión”. Con 43 años y una sólida formación en Stanford, representa la nueva generación de liderazgo regional, formada tanto en el terreno como en los centros de pensamiento global.

Giovanni Mirabent: resiliencia multicultural al servicio de la sostenibilidad

Otro ejemplo notable es el de Giovanni Mirabent, recientemente nombrado Country General Manager de CHEP México y Key Accounts de América Latina. CHEP, reconocida por su modelo de economía circular, apuesta por Mirabent como un líder con visión global y capacidad de adaptación.

Su experiencia en empresas como Mondelez, Danone y Dalton Automotive ha estado marcada por entornos altamente competitivos y volátiles. No obstante, Mirabent ha sabido reinventarse en cada rol, consolidando su reputación como un ejecutivo orientado a resultados con un enfoque humano.

Durante la pandemia, como líder en el sector de consumo masivo, tuvo que enfrentar el desabasto, cambios en la cadena de suministro y un mercado paralizado. En ese contexto, apostó por modelos de colaboración y eficiencia operativa, con decisiones centradas en la sostenibilidad y la resiliencia.

Su liderazgo multicultural —tras vivir y liderar equipos en Inglaterra, Estados Unidos y España— le brinda una ventaja estratégica: entiende los desafíos desde una óptica global pero actúa con enfoque local. “Este nuevo desafío lo tomo con compromiso, convicción y certeza”, afirmó, demostrando que la resiliencia también es emocional y nace de una convicción profunda por hacer las cosas bien, incluso en entornos adversos.

Lecciones para los empresarios mexicanos

Los casos de Galperin y Mirabent revelan una constante: el liderazgo resiliente no se improvisa, se construye con visión, adaptabilidad y propósito. Algunos aprendizajes clave para los empresarios de pequeñas y medianas empresas en México son:

Planificar la sucesión es un acto de responsabilidad, no de retiro. Preparar nuevos liderazgos como lo hace Mercado Libre fortalece la continuidad del negocio. La resiliencia se demuestra en las decisiones difíciles. Durante la pandemia, líderes como Galperin y Mirabent optaron por acelerar la digitalización y fortalecer cadenas de valor, en lugar de retroceder. La sostenibilidad y la innovación no son exclusivas de las grandes empresas. Son principios que pueden y deben incorporarse en negocios de cualquier tamaño, especialmente en contextos de crisis.

Conclusión

La resiliencia en el liderazgo no solo se mide en momentos de bonanza, sino en cómo se navegan las tormentas. Tanto Galperin como Mirabent nos recuerdan que, frente al cambio, los líderes no solo deben ser estrategas, sino también guías que inspiran forman y ceden espacio a nuevas generaciones. Su ejemplo es una invitación a repensar el liderazgo en nuestras empresas, no como un cargo, sino como una responsabilidad que trasciende los títulos y transforma realidades.

¿Tu empresa está lista para liderar en tiempos de cambio?

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Seguridad alimentaria en México: retos, oportunidades y el papel del T-MEC en la industria de alimentos balanceados