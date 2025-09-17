Mastercard y su impacto en las MiPyMEs: Avances hacia una economía digital inclusiva y sostenible





En su Informe de Impacto 2024, Mastercard destaca avances significativos en tres pilares estratégicos: personas, prosperidad y planeta. Estos esfuerzos han tenido un impacto directo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), especialmente en América Latina, donde la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores clave para el crecimiento empresarial.

Empoderando a las personas: una cultura de inclusión y pertenencia

Mastercard ha invertido en crear un entorno laboral inclusivo y en programas educativos que fomentan la tecnología entre los jóvenes. Más del 90% de sus colaboradores se sienten orgullosos de trabajar en la empresa, y en 2024, dedicaron más de 135,000 horas de voluntariado en comunidades locales, un aumento del 11% respecto al año anterior. Además, 309,000 estudiantes participaron en los programas Kids4Tech™ y Girls4Tech™, alcanzando a más de 12 millones de estudiantes en 65 países desde 2014.

Impulsando la prosperidad: conectando a las MiPymes con la economía digital

Mastercard ha implementado diversas iniciativas para integrar a las MiPyMEs en la economía digital. Desde 2020, ha conectado a 65 millones de MiPyMEs con la economía digital, superando su meta establecida. Una de las principales iniciativas es Mastercard Strive, que ha beneficiado a 19 millones de MiPyMEs entre 2021 y 2024, proporcionando herramientas digitales y capacitación para fortalecer su resiliencia y crecimiento.

En México, el programa Mastercard Avance MiPyME, anteriormente conocido como Mastercard Strive, tiene como objetivo alcanzar a 400,000 pequeñas empresas y microempresarias en los próximos tres años, brindándoles acceso a herramientas digitales y recursos para mejorar su competitividad.

Protección y ciberseguridad: un compromiso con la seguridad digital

La seguridad digital es fundamental para las MiPyMEs en un entorno cada vez más digitalizado. Mastercard ha invertido significativamente en inteligencia artificial para mejorar la detección de fraudes y proteger las transacciones en línea. Su sistema Decision Intelligence analiza hasta 160,000 millones de transacciones anuales, identificando actividades potencialmente fraudulentas en tiempo real. Además, la adquisición de la empresa de ciberseguridad Recorded Future por 2,650 millones de dólares refuerza su capacidad para enfrentar amenazas digitales.

Sostenibilidad ambiental: reduciendo emisiones y promoviendo la economía circular

Mastercard ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 7% en comparación con el año anterior, mientras que sus ingresos netos crecieron un 12%, demostrando que es posible desacoplar el crecimiento económico de las emisiones contaminantes. Además, ha financiado la restauración de 26 millones de árboles a través de su iniciativa Priceless Planet Coalition, avanzando hacia su objetivo de plantar 100 millones de árboles.

Conclusión: un modelo a seguir para las MiPyMEs

El compromiso de Mastercard con las MiPyMEs, la inclusión digital, la ciberseguridad y la sostenibilidad ofrece un modelo a seguir para pequeñas empresas en América Latina. Al adoptar herramientas digitales, priorizar la seguridad y comprometerse con prácticas sostenibles, las MiPymes pueden fortalecer su resiliencia y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades.

