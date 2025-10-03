México lidera el mercado latinoamericano de marcas propias en supermercados con un crecimiento sostenido





En los últimos cinco años, México ha consolidado su posición como líder en el mercado latinoamericano de marcas propias en supermercados, con un crecimiento acumulado del 12%, según datos de Innova Market Insights. Este desempeño coloca al país a la vanguardia de la región, superando a Brasil, Colombia, Perú y Argentina en términos de lanzamientos de productos de marca propia. Entre 2020 y 2024, México concentró el 18.24% de los lanzamientos, seguido por Brasil con el 17.71%, Colombia con el 16.12%, Perú con el 9.67% y Argentina con el 9.15%.

El crecimiento de las marcas propias en México

Mientras que las marcas tradicionales aún representan el 80% de los lanzamientos de productos en alimentos y bebidas, su tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) en México es apenas del 1%. En contraste, las marcas propias, que constituyen el 20% del mercado, han experimentado un crecimiento del 12% en CAGR. Este fenómeno refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos de marca propia, que ofrecen calidad y valor a precios competitivos.

Chedraui: un caso de éxito en el crecimiento de marcas propias

Dentro de las cadenas de supermercados que han impulsado este crecimiento, Chedraui destaca por su impresionante desempeño. La empresa ha logrado un crecimiento del 329% en su línea de marcas propias, superando ampliamente a otros competidores como Walmart, que registró un aumento del 84%, y Miniso, con un 81%.

Parte de este éxito se atribuye al programa de fidelización “Mi Chedraui“, que ha permitido a la empresa conocer mejor a sus clientes y adaptar su oferta a sus necesidades. Este programa ofrece beneficios exclusivos, promociones y recompensas a los usuarios registrados, lo que ha fortalecido la lealtad del cliente y ha impulsado las ventas.

El impacto en la industria de alimentos y bebidas

El crecimiento de las marcas propias no solo está transformando el comportamiento del consumidor, sino que también está generando un impacto significativo en la industria de alimentos y bebidas en México. Este sector es responsable de aproximadamente el 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y emplea a alrededor de 6 millones de personas. El dinamismo de las marcas propias ha impulsado la innovación, la eficiencia en costos y la diferenciación, aspectos clave para mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO 2025: un espacio para la innovación

En este contexto, el evento THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO 2025, programado para el 8 y 9 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, se presenta como una plataforma clave para la industria. Con más de 55 conferencias gratuitas y capacitaciones impartidas por líderes del sector, el evento reunirá a profesionales y empresas para analizar las tendencias, retos y oportunidades en la industria de alimentos y bebidas. La creciente importancia de las marcas propias será uno de los temas centrales de discusión, destacando su papel en la transformación del mercado y su impacto en la cadena de valor.

Para profundizar más sobre las tendencias del mercado y estrategias para impulsar la competitividad de las PyMEs, te recomendamos leer la nota “Pymes mexicanas ante el reto logístico: profesionalización, tecnología y visión estratégica para crecer”, donde se analiza cómo la logística, la innovación tecnológica y una visión estratégica clara pueden transformar el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en el actual entorno económico.

Conclusión

El liderazgo de México en el mercado de marcas propias en supermercados refleja una tendencia regional hacia la preferencia por productos de marca propia que ofrecen calidad, valor y adaptabilidad a las necesidades del consumidor. Empresas como Chedraui han demostrado que la innovación, el conocimiento del cliente y la implementación de programas de fidelización son factores clave para el éxito en este segmento. La industria de alimentos y bebidas en México se encuentra en un momento de transformación, y eventos como THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO 2025 serán fundamentales para impulsar la innovación y fortalecer la competitividad del sector.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.