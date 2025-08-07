Mundial 2026: el balón está en la cancha de las MiPyMEs





El Mundial de fútbol 2026 no es solo una competencia deportiva, sino una enorme vitrina geoeconómica, una operación logística a escala continental y una prueba de madurez para las economías locales. Pero también —y esto hay que subrayarlo con fuerza— es una oportunidad sin precedente para las MiPyMEs mexicanas.

Durante las últimas semanas, desde esta columna analizamos el evento desde distintos ángulos: su dimensión política, su impacto financiero, su potencial cultural, los retos tecnológicos y logísticos, y finalmente, el dilema del legado que dejará en nuestras comunidades emprendedoras. Y el resultado es claro: la Copa puede ser el mayor catalizador de desarrollo para los pequeños negocios… o puede convertirse en un lujo que miren desde la banqueta.

Todo depende de las decisiones que se tomen desde ahora. Y de quién las tome.

Y esto es un llamado urgente a los actores clave, es decir, a los gobiernos federal, estatales y municipales: el discurso de apoyo a las MiPyMEs debe traducirse en acciones específicas, medibles y con presupuesto. Si no se les integra en los comités organizadores, en las contrataciones, en las campañas y en los planes de legado, el discurso quedará vacío y, con él, la oportunidad para este sector clave en la economía mexicana.

A las cámaras empresariales y asociaciones civiles: el rol de acompañamiento debe actualizarse. No basta con cursos genéricos porque, lo que se necesita es acompañamiento estratégico, financiamiento específico, vinculación internacional y defensa activa del interés de las pequeñas empresas ante autoridades y consorcios privados.

Y a las propias MiPyMEs, que día a día sostienen la economía real del país les decimos: este es el momento para profesionalizarse, digitalizarse, elevar estándares, aprender a vender en nuevos mercados, y, sobre todo, para levantar la voz y reclamar un lugar en la narrativa de este evento. Nadie vendrá a invitarlas: hay que presentarse con fuerza, con estrategia y con identidad.

Áreas donde las MiPyMEs mexicanas pueden fortalecerse de inmediato

Para aprovechar el Mundial —y lo que venga después—, estas son cinco áreas estratégicas donde el esfuerzo conjunto puede generar resultados transformadores:

1. Digitalización con propósito.

No se trata solo de “estar en internet”, por el contrario, se trata de tener una presencia efectiva, con plataformas de venta funcionales, pasarelas de pago eficientes, posicionamiento SEO local y estrategia de marca clara. La digitalización no es moda: es supervivencia.

2. Identidad cultural como modelo de negocio.

México tiene historia, sabor y rostro, y todo eso vende. El diseño, la gastronomía, la música, las tradiciones, los textiles, los recorridos locales… la cultura bien empaquetada es rentable, pero solo falta estrategia, alianzas, apoyo técnico y confianza en el propio valor.

3. Capacidad operativa y logística

El cliente mundialista exige calidad, puntualidad y cumplimiento. Para lograrlo, se necesitan redes de colaboración, capacitación en logística ligera, y alianzas con plataformas de entrega, pago y atención al cliente. Si no puedes entregar, no existes.

4. Financiamiento flexible y oportuno

Los bancos tradicionales no entienden la lógica de un evento extraordinario y de corto plazo. Se necesitan esquemas de crédito rápido, inversión compartida, fondeo colectivo o capital semilla para impulsar a quienes están listos, pero sin liquidez. El dinero debe llegar a tiempo, o no sirve.

5. Formalización inteligente y rentable

La formalidad debe dejar de verse como castigo. Con apoyo fiscal inteligente, incentivos reales y trámites simplificados, formalizarse puede ser la llave de entrada al Mundial y a la economía global.

Lo que quede después será tan importante como lo que suceda durante el Mundial. El evento debe ser punto de partida para una nueva forma de entender a las MiPyMEs: no como invitadas de ocasión, sino como actores permanentes del desarrollo económico, cultural y social del país.

Si se hace bien, el Mundial puede dejar un legado de redes productivas, profesionalización empresarial, apertura internacional y orgullo local. Si se hace mal, será otra promesa fallida.

Queda menos de un año y, aunque el balón aún no rueda, el verdadero partido ya comenzó. Está en la cancha de la estrategia pública, en la cancha de las cámaras, y sobre todo, en la cancha de cada emprendedora y emprendedor que sabe que su talento vale, que su historia merece contarse, y que su negocio puede crecer si le dan las condiciones para hacerlo.

Es fundamental para el país que este Mundial no nos deje solo recuerdos, sino que nos deje herramientas, contactos, experiencia, infraestructura, identidad… y futuro. Porque en esta copa, ganar no es levantar un trofeo. Ganar es construir país desde abajo.

De emprendimientos y más…

Por Renato Consuegra

