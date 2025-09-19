Natura vende Avon Internacional: lecciones estratégicas para las pymes en tiempos de reestructuración corporativa





Natura &Co anunció un acuerdo vinculante para vender las operaciones de Avon Internacional en Europa, África y Asia a la firma estadounidense Regent. La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, excluye los negocios en Rusia y las operaciones en Latinoamérica, las cuales permanecerán bajo el control de Natura.

Este movimiento forma parte del plan de simplificación corporativa que Natura inició en 2022, con el objetivo de enfocar sus esfuerzos en América Latina, mejorar eficiencia, reducir costos y reestructurar su portafolio de marcas.

A continuación, se presenta un análisis profundo de esta noticia, qué significa para Natura y, lo más importante, qué pueden aprender las pymes de este tipo de decisiones estratégicas.

¿Qué implica la operación para Natura?

Venta de Avon Internacional fuera de Latinoamérica: Las operaciones de Avon en Europa, África y Asia pasarán a Regent; la marca Avon en Latinoamérica sigue siendo estratégica para Natura. Exclusiones importantes: No se incluye Rusia; Latinoamérica permanece bajo control directo. Además, la operación se acompaña de condiciones como una contraprestación simbólica (₤1 libra), posibles pagos contingentes hasta ₤60 millones, crédito y capitalización de deudas preexistentes. Proceso de simplificación corporativa: Esta venta es uno de los últimos pasos de una estrategia de reestructuración más amplia, diseñada para “limpiar” los negocios menos estratégicos, concentrarse en mercados con mayor retorno y fortalecer la operatividad y rentabilidad en América Latina. Impacto financiero ya visible: Natura ha empezado a mostrar mejoras en resultados en regiones clave, con generación de flujo de caja positivo en América Latina, gracias a la integración entre Avon y Natura, así como ganancias en eficiencia operativa.

¿Por qué Natura toma estas decisiones?

Varias razones estratégicas subyacen a estas ventas:

Priorizar los mercados rentables : Latinoamérica representa para Natura la región con mayor enfoque estratégico y mejores condiciones de crecimiento.

: Latinoamérica representa para Natura la región con mayor enfoque estratégico y mejores condiciones de crecimiento. Reducir costos y complejidad : Operar en múltiples continentes implica variaciones regulatorias, logísticas, culturales y de costos.

: Operar en múltiples continentes implica variaciones regulatorias, logísticas, culturales y de costos. Reestructuración financiera y contable : Aprovechar mecanismos de capitalización de deudas y pagos contingentes para reducir riesgos.

: Aprovechar mecanismos de capitalización de deudas y pagos contingentes para reducir riesgos. Claridad para inversionistas: Permite mostrar con nitidez cuáles negocios son parte del core futuro.

Qué pueden aprender las PyMEs de este movimiento

Si bien muchas pymes no operan con la escala de Natura, hay importantes lecciones estratégicas que emprendedores y empresarios pueden aplicar en sus negocios para fortalecer su viabilidad, adaptabilidad y crecimiento sustentable.

Lección estratégica Aplicación para pymes Beneficio potencial Enfoque en lo esencial (core business) Identificar cuál(es) de tus productos, servicios o mercados son los más rentables, o estratégicamente vitales. Menor dispersión operativa, más concentración de recursos. Reestructura para eficiencia Revisar procesos, estructura de costos, duplicidad de roles o funciones innecesarias. Ahorro, mejora operativa, agilidad. Uso de activos no estratégicos Revisar si se pueden monetizar, vender o transformar. Obtener liquidez, reducir carga financiera. Estrategias de contingencia Incorporar pagos ligados al desempeño en contratos o alianzas. Disminuir riesgo financiero. Comunicación clara y gradualidad Comunicar los cambios a clientes, colaboradores y proveedores. Menos resistencia al cambio.

Consecuencias que una pyme debe prever al reestructurar

Impacto en flujos de caja .

. Cambio cultural interno .

. Adaptación al cliente .

. Regulación y aspectos fiscales.

Claves prácticas que las pymes pueden implementar hoy

Mapear el portafolio de productos/servicios. Identificar activos no estratégicos. Explorar licenciamiento o alianzas. Implementar mejoras de eficiencia internas. Diseñar un plan de transición claro.

Riesgos y cómo mitigarlos

Valor de marca y reputación : cuidar que socios o compradores no deterioren tu nombre.

: cuidar que socios o compradores no deterioren tu nombre. Dependencia de terceros : verificar cumplimiento de socios.

: verificar cumplimiento de socios. Rigidez financiera : establecer cláusulas claras en acuerdos.

: establecer cláusulas claras en acuerdos. Problemas fiscales/regulatorios: asesoría especializada.

Además de su estrategia de simplificación corporativa, Natura se ha consolidado como pionera en sostenibilidad dentro de las economías emergentes, al convertirse en la primera empresa de la región en obtener la certificación de integridad del carbono en nivel platino. Este reconocimiento avala sus prácticas de compensación y reducción de emisiones bajo estándares internacionales, y refuerza su compromiso con un modelo de negocio que combina rentabilidad con responsabilidad ambiental. Para las pymes, este hito es una muestra clara de que la sostenibilidad no es sólo una tendencia reputacional, sino un factor estratégico que abre puertas a nuevos mercados, financiamiento verde y fidelidad de clientes cada vez más conscientes.

Conclusión

La decisión de Natura de vender Avon Internacional revela que incluso las grandes empresas atraviesan momentos en que es necesario revisar qué negocios son parte del futuro estratégico, cuáles no, y cómo reasignar recursos de forma inteligente. Para las pymes, esto significa que nunca es tarde para hacer un diagnóstico profundo, evaluar qué operaciones o productos ya no dan el retorno esperado, y reestructurar de modo estratégico para fortalecer el núcleo del negocio.

Reestructurar no es sinónimo de crisis; puede ser una estrategia de crecimiento más inteligente. Las pymes que aprendan a hacerlo bien —con planificación, claridad, enfoque y disciplina financiera— estarán mejor posicionadas para sobrevivir y prosperar, aun en tiempos de incertidumbre.

