Oportunidades para PyMEs mexicanas: el impacto del lugar 17 en el Índice de Complejidad Económica





México ha llegado al lugar 17 del Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard, su mejor resultado histórico, superando su récord anterior en el puesto 18. Ahora se encuentra muy cerca de Estados Unidos, que ocupa el lugar 15.

Este indicador, basado en exportaciones del año 2023, evalúa la sofisticación de una economía a partir de la variedad y complejidad de los productos que exporta. Un salto que coloca al país frente a competidores globales y abre oportunidades palpables para las PyMEs nacionales.

1. Qué significa estar en el Top 20 del ICE

Diversificación y valor agregado : El ICE mide cuán diversos y complejos son los productos que exporta un país. Esto implica que la economía posee capacidades productivas avanzadas.

: El ICE mide cuán diversos y complejos son los productos que exporta un país. Esto implica que la economía posee capacidades productivas avanzadas. Salto en la competitividad global : México escaló cinco lugares en un solo año, de 22 en 2022 al 17 en 2023.

: México escaló cinco lugares en un solo año, de 22 en 2022 al 17 en 2023. Cercanía con potencias : Ahora México está apenas dos lugares por debajo de EE. UU. (puesto 15), y supera a China (puesto 16).

: Ahora México está apenas dos lugares por debajo de EE. UU. (puesto 15), y supera a China (puesto 16). Gigantes en la mira: El top 5 de la lista sigue ocupado por Singapur, Suiza, Japón, Taiwán y Corea del Sur.

2. ¿Por qué importa para las PyMEs mexicanas?

2.1. Mejora de la narrativa de marca

El nuevo puesto en el ICE da a las PyMEs un argumento poderoso para posicionarse como parte de una economía avanzada. Pueden comunicar que “México ya no solo maquila: ahora exportamos tecnología y manufactura avanzada”.

2.2. Acceso a nuevos mercados e inversionistas

Ser parte de un país con alta complejidad económica infunde confianza en mercados y capitales extranjeros, lo que favorece la expansión de exportaciones y la atracción de inversión.

2.3. Mayor cercanía al nearshoring y cadenas globales

Con México cada vez más sofisticado, las PyMEs tienen más posibilidades de integrarse en cadenas de suministro de alto valor, especialmente en sectores como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y tecnología avanzada.

2.4. Potencial para innovar y diversificarse

El ICE refleja la capacidad para producir bienes complejos. Las PyMEs pueden aprovechar para diversificar su oferta, subir en la cadena de valor y promover productos con mayor margen y diferenciación.

3. Estrategias concretas que las PyMEs pueden adoptar

Estrategia Acción clave Beneficio directo Especialización avanzada Invertir en manufactura avanzada o tecnología (p. ej., electrónica, electromedicina) Acceso a mercados premium y contratos internacionales Alianzas con clusters Vincularse con centros industriales sofisticados (Baja California, Querétaro, Nuevo León) Aprovechar infraestructura, conocimientos compartidos, acceso a proveedores especializados Capacitación tecnológica Capacitarse en exportación de productos complejos, estándares internacionales Mejora en calidad, certificaciones, competitividad exportadora Comunicación estratégica Usar el ranking del ICE en marketing y propuesta de valor Refuerza credibilidad frente a clientes, socios e inversionistas Apoyo institucional Participar en programas de exportación, financiamiento e innovación (por ejemplo, del gobierno federal o estatal) Financiamiento y asistencia técnica para escalar exportaciones

4. Contexto adicional para entender el alcance del ICE

El ICE se calcula con meses o incluso años de retraso debido a la compleja validación de datos comerciales globales.

El indicador fue creado por César Hidalgo y Ricardo Hausmann como parte de investigaciones sobre desarrollo económico, y ha demostrado ser un predictor sólido del crecimiento económico futuro y de la reducción de la desigualdad.

Organismos nacionales, como el Observatorio de Complejidad Económica (DataMéxico), han documentado la evolución regional del índice y muestran cómo estados como Nuevo León, Querétaro y Baja California destacan por su complejidad productiva.

5. Descarga el checklist para tu PyME

Para ayudarte a dar los primeros pasos, preparamos un recurso exclusivo:

📥 Descarga aquí el checklist práctico para PyMEs mexicanas

Con él podrás evaluar tu oferta de productos, identificar oportunidades en el nearshoring, reforzar tu narrativa comercial y prepararte para exportar.

Como exploramos en la nota “Impulsando tu negocio en línea en 2024: la importancia del nearshoring”, el nearshoring ha demostrado ser una estrategia clave para reducir costos logísticos, mejorar la eficiencia operativa y adaptarse con agilidad a las nuevas demandas del mercado. Este contexto cobra aún más relevancia ahora que México ha escalado al puesto 17 en el Índice de Complejidad Económica (ICE): las PyMEs ya no solo compiten en precio, sino en sofisticación y valor agregado, lo que las posiciona de manera más atractiva frente a clientes e inversionistas internacionales.

¿Qué significa este hito?

La posición 17 del ICE es mucho más que un número: es una validación internacional de que México ha evolucionado hacia una economía más sofisticada. Para las PyMEs, significa mayor apertura de puertas, confianza de socios, acceso a mercados exigentes y la posibilidad real de escalar y diversificarse.

Este contexto brinda una palanca para que cada micro, pequeña o mediana empresa pueda capitalizar la narrativa de competitividad, ser parte de una transformación nacional y, con ello, construir un camino más rentable y sostenible.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.