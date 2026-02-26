Pacing estratégico y optimización de campañas: anticipando el triunfo





En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2022, celebrada en Catar, Crypto.com se erigió como un ejemplo de cómo el pacing puede transformar una campaña publicitaria en una experiencia inmersiva y sostenida. Como patrocinador oficial del torneo, la empresa no se limitó a invertir presupuesto en anuncios aislados, sino que adoptó un enfoque de ritmo multifásico para crear una narrativa continua que captara la atención de los aficionados de forma progresiva y estratégica. Lo que hizo única a esta estrategia fue la integración de ajustes en tiempo real a través de microtendencias, como picos de interacción en las redes sociales, por ejemplo, al producirse goles o una jugada controvertida. Estos indicadores permitieron a Crypto.com evitar el over-pacing, redistribuyendo los recursos para intensificar el contenido en momentos de gran interés sin saturar a la audiencia en períodos de calma.

Todos los especialistas en marketing reconocen que hay algo que caracteriza a nuestra industria: los cambios impredecibles que afectan a la distribución y la velocidad con la que se gasta el presupuesto. Según las previsiones de inversión publicitaria de Dentsu Global, se espera que el presupuesto publicitario mundial crezca 5.1% en 2026, superando por primera vez el billón de dólares, con el sector digital acaparando más de 68% del total.

Para un evento como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que durará 39 días, atraerá a miles de millones de espectadores y generará picos de engagement de hasta el 621% en las redes sociales en comparación con ediciones anteriores, según el “Global Engagement & Audience Report” de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el pacing debe ser estratégico y multifásico: incluso para la preparación previa al torneo, concentrada en los partidos clave y pospuesta para después del evento, centrándose en anticipar los picos, integrar los datos históricos y responder en tiempo real para maximizar el retorno de la inversión.

La esencia del pacing inteligente

El pacing inteligente va más allá de la asignación de dinero, se trata de sincronizar el uso del recurso con los hábitos de los aficionados, desde las interacciones casuales hasta las compras impulsivas. Para la FIFA 2026, con audiencias globales, un error puede inflar los costos debido a las ofertas competitivas o diluir el impacto de los esfuerzos. Febrero es ideal para utilizar datos históricos —como las tasas de respuesta en campañas pasadas o las reacciones a pequeñas tendencias— para modelar escenarios: imaginemos que al revisar los datos históricos se observa un aumento del 21% en la participación de los aficionados justo antes de los partidos, tal y como se refleja en el “2025 Global Sports Report” de Nielsen; en ese caso, las herramientas avanzadas pueden activar automáticamente un aumento de la inversión publicitaria en esos picos de interés, logrando una optimización perfecta de los rendimientos sin que sea necesario supervisar cada ajuste manualmente.

Optimización basada en datos para obtener el máximo rendimiento

El pacing inteligente se complementa perfectamente con la optimización, que se encarga de pulir cada detalle del anuncio a partir de información real y procesable. Justo en febrero, las marcas tienen la oportunidad de simular esos picos de audiencia —o aumentos repentinos— utilizando datos de eventos deportivos anteriores, para así ajustar las creatividades y la segmentación y ganar en eficiencia. Aplicado a la FIFA 2026, esto implica fusionar los datos propios con proyecciones inteligentes para adaptar el gasto en cada fase: un nivel moderado al principio para crear conciencia y expectativa, para luego dar paso a una mayor intensidad en las rondas decisivas, donde se capturan las oportunidades de mayor valor y rendimiento.

Hacia una FIFA 2026 controlada

Las plataformas avanzadas facilitan el pacing y la optimización con paneles que monitorean las métricas en vivo, reasignando los presupuestos automáticamente. Si una tendencia indica desgaste, redirige los fondos a nuevas audiencias, lo que genera beneficios clave:

Previsión de crecimientos: modelos que escalan el gasto antes de los picos, potenciando la interacción sin extras.

Contrarrestar el desgaste: la rotación inteligente que actualiza las creatividades puede generar aumentos de dos dígitos en los clics en muchas cuentas; referencias como el informe de WordStream sobre Google Ads para 2025 destacan la importancia de la calidad creativa para el CTR.

Respuesta a pequeñas tendencias: alertas que convierten los conocimientos en acciones.

Zoomd hace realidad este enfoque combinando un equipo orientado al rendimiento con una avanzada tecnología de adquisición de usuarios: modelos que reasignan el gasto en tiempo real, paneles de control que muestran los KPI importantes y alertas inteligentes que detectan los picos impulsados por los fans en todos los canales. Esta configuración reduce la volatilidad y permite un ritmo verdaderamente predictivo durante todo el torneo y en la fase posterior al evento.

Con esto las marcas pueden cambiar el juego a su favor convirtiendo la planificación en una ventaja predictiva. Febrero se convierte en el mes para diseñar tácticas que anticipen, en lugar de reaccionar.

Por Flavio Pallotti, General Manager de Zoomd en México