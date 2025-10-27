¿Por qué sumarse a la nueva ola de emprendedores digitales?





TikTok Shop y el streaming de audio, las plataformas que están transformando el mercado mexicano

El ecosistema digital mexicano vive una expansión sin precedentes, y los emprendedores son protagonistas de esta transformación. En un entorno donde la atención del consumidor se reparte entre videos cortos, transmisiones en vivo, podcasts y playlists, los negocios que logren integrarse a estos nuevos canales no solo crecerán, sino que se posicionarán como marcas relevantes para las nuevas generaciones.

Dos tendencias encabezan esta revolución: el comercio en vivo a través de TikTok Shop y el consumo masivo de streaming de audio. Ambas están redefiniendo la manera de vender, conectar y construir comunidad. Si estás buscando una visión que sume a tu emprendimiento o negocio, este es el momento ideal para aprovecharlas.

TikTok Shop: el e-commerce que se volvió entretenimiento

TikTok Shop llegó oficialmente a México a inicios de 2025 y rápidamente cambió las reglas del juego del comercio electrónico. Su propuesta es simple pero poderosa: permitir que usuarios y marcas vendan productos directamente dentro de la aplicación, integrando el entretenimiento, el contenido y la compra en un mismo espacio.

En tan solo ocho meses, la plataforma logró resultados que parecen sacados de una historia de éxito viral. Según datos del sector, empresas como Wilson registraron un crecimiento mensual de 4,000% en su valor bruto de ventas tras implementar transmisiones en vivo, mientras que Waldo’s incrementó sus ventas 149% mes a mes. De febrero a septiembre, TikTok Shop creció 23 veces en vendedores activos, 15 veces en productos disponibles y 34 veces en valor bruto de ventas.

Esto confirma que, para quienes tienen una marca o desean iniciar un negocio digital, TikTok Shop ya no es opcional: es una necesidad. Su poder radica en combinar tres elementos esenciales del nuevo consumo digital:

Video corto (atención inmediata)

(atención inmediata) Contenido auténtico y emocional (conexión real con el consumidor)

(conexión real con el consumidor) Compra integrada (reducción de fricción y cierre instantáneo)

Y lo más interesante es que cualquier emprendedor puede participar. Desde vender camisetas personalizadas hasta cosméticos o productos artesanales, la plataforma democratiza el acceso a millones de consumidores jóvenes, con bajo costo de entrada y alto potencial de viralidad.

México, un terreno fértil para el comercio digital

El mercado mexicano es hoy uno de los más prometedores para el comercio electrónico en América Latina. México se encuentra entre los países con mayor crecimiento proyectado en e-commerce, con un alza estimada del 15.7% anual.

Además, el público mexicano se ha adaptado rápidamente a nuevas formas de consumo digital. TikTok supera los 85 millones de usuarios activos en el país, y su popularidad crece especialmente entre jóvenes adultos, que combinan entretenimiento, descubrimiento de productos y decisiones de compra en una misma experiencia.

Empresas globales como Shein, Mercado Libre y Amazon ya observan con atención el auge de TikTok Shop en México, pero lo más interesante es que las PyMEs y emprendedores locales también están capitalizando esta ola.

Un ejemplo es la forma en que negocios pequeños de moda o belleza utilizan transmisiones en vivo para mostrar sus productos, responder preguntas en tiempo real y concretar ventas sin intermediarios. El live commerce se convierte así en un escaparate abierto 24/7, donde la autenticidad vale más que la publicidad.

Streaming de audio: el otro gran escenario para los emprendedores

Paralelamente, el streaming de audio vive su propio auge. Según The CIU, al cierre de 2025 el 80% de los internautas mexicanos habrá escuchado música, podcasts o audiolibros en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Esto equivale a 77.4 millones de usuarios que consumen contenido auditivo de forma regular. Spotify mantiene el liderazgo con 65% del mercado, seguido de Apple Music (14%), Amazon Music (11%) y YouTube Music (7.1%). Además, las suscripciones de paga crecen 2.9% anual, lo que muestra un mercado en consolidación, aunque con amplias oportunidades para nuevas propuestas.

El crecimiento del audio digital ofrece un entorno fértil para emprendedores que buscan conectar con audiencias a través del contenido. Ya sea mediante podcasts de marca, menciones patrocinadas o programas educativos, el streaming permite construir comunidad, fortalecer reputación y generar confianza a largo plazo.

Por ejemplo, un emprendimiento de bienestar puede lanzar un podcast semanal sobre hábitos saludables, patrocinado por su propia marca. O una pyme de marketing puede crear cápsulas con consejos para otros emprendedores, fortaleciendo su liderazgo en el sector.

¿Por qué sí es buena idea sumarse a estas tendencias?

Sumarse a las plataformas de shop streaming y streaming de audio es una decisión estratégica porque permite a los emprendedores:

Acceder a audiencias jóvenes y digitales.

Estas generaciones ya no ven anuncios tradicionales; prefieren descubrir productos a través de creadores, música o historias que los inspiren. Convertir contenido en ventas.

En TikTok Shop, el contenido vende. Los consumidores pueden ver un producto en acción, interactuar con el vendedor y comprarlo al instante. Diferenciarse de la competencia tradicional.

Muchos negocios siguen sin adoptar estos formatos. Estar entre los primeros ofrece visibilidad orgánica y posicionamiento. Escalar con inversión flexible.

No necesitas un gran presupuesto inicial. Puedes comenzar con transmisiones en vivo simples o contenido de audio grabado desde tu celular. Integrar una estrategia omnicanal.

El futuro del marketing digital no está en elegir un solo canal, sino en combinar video, audio y redes sociales para amplificar resultados.

¿Cómo empezar como emprendedor digital?

1. Define tu visión y objetivos

¿Buscas aumentar ventas, posicionar tu marca o crear comunidad? Definir tu propósito te ayudará a elegir los canales y contenidos adecuados.

2. Conoce a tu audiencia

Analiza su edad, intereses, hábitos digitales y plataformas favoritas. TikTok Shop funciona mejor con públicos de 18 a 34 años; los podcasts y audiolibros atraen a profesionistas y estudiantes.

3. Diseña contenido con propósito

El contenido debe entretener, educar o inspirar. En TikTok, el storytelling auténtico gana; en audio, la voz y la narrativa crean conexión emocional.

4. Usa métricas y optimiza

Analiza la tasa de conversión, el tiempo de visualización o la duración de escucha. Ajusta tus estrategias según lo que realmente funcione.

5. Asegura la logística y la atención al cliente

Si tus ventas crecen rápido —como suele ocurrir en TikTok Shop—, necesitarás un sistema de inventario y entregas ágil para no dañar tu reputación.

Riesgos que debes prever

Alta competencia: conforme más marcas se suman, el reto será diferenciarte.

conforme más marcas se suman, el reto será diferenciarte. Dependencia de plataforma: los algoritmos cambian; no pongas todos tus huevos en la misma canasta.

los algoritmos cambian; no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Demanda de contenido constante: el público espera publicaciones frecuentes y genuinas.

el público espera publicaciones frecuentes y genuinas. Aspectos regulatorios: revisa las comisiones, impuestos y términos de cada plataforma.

Aun así, el potencial supera los riesgos. Los emprendedores que entiendan cómo contar historias y conectar genuinamente con sus audiencias serán quienes lideren el futuro del comercio digital mexicano.

Capacitación: clave para aprovechar la era del streaming

El éxito en estas plataformas no solo depende de tener productos atractivos o buena cámara, sino también de desarrollar habilidades digitales. Por eso, resulta fundamental que los emprendedores se capaciten continuamente.

Te reocmendamos leer 👉 “La academia en streaming impulsará las habilidades digitales”.

En ella se explica cómo Konfío lanzó la Academia Konfío, una plataforma con más de 2,000 cursos en línea enfocados en potenciar competencias humanas, creativas y digitales para emprendedores y pymes. Este tipo de iniciativas demuestra que la formación continua es tan importante como la innovación tecnológica, y que el aprendizaje en streaming será clave para mantener la competitividad.

Conclusión: emprender con visión digital

Sumarse al comercio en vivo y al streaming de audio no es una moda: es un cambio estructural en cómo los consumidores descubren, interactúan y compran productos. En un país como México, donde la población joven, el acceso a internet y el gusto por el contenido digital van en aumento, no aprovechar estas oportunidades sería dejar pasar la ola del futuro.

El emprendedor que combine creatividad, autenticidad y estrategia digital podrá convertir estas plataformas en motores de crecimiento y reputación.

Porque en el nuevo ecosistema de negocios, quien logra conectar, gana.

Para complementar esta lectura, te recomendamos revisar también:

👉 “Las redes sociales, una valiosa herramienta para empoderar emprendedores”.

Ambas notas ofrecen una visión integral de cómo la tecnología y las plataformas digitales están redefiniendo las oportunidades para los negocios en México.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.