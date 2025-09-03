Scotiabank México lanza la séptima edición de PyME & Premium TALKS: innovación, liderazgo y futuro para las pequeñas empresas





En un entorno donde las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son el motor de la economía mexicana, Scotiabank México consolida su rol como aliado estratégico con la séptima edición de PyME and Premium TALKS. En colaboración con VISA, GNP Seguros e izzi, este foro reunirá a más de mil empresarios de sectores clave del país para compartir herramientas estratégicas y conocimiento especializado.

Un evento nacional con propósito y alcance

Desde su inauguración en 2019, este ciclo de conferencias ha sido una plataforma de alto impacto. En 2025, tocará cinco ciudades estratégicas:

Guadalajara – 2 de septiembre

– 2 de septiembre Monterrey – 11 de septiembre

– 11 de septiembre Ciudad de México – 18 de septiembre

– 18 de septiembre Puebla – 23 de septiembre

– 23 de septiembre León – 7 de octubre

Este enfoque itinerante permite que las PyMEs de diversas regiones puedan acceder a contenidos valiosos sin traslado excesivo, favoreciendo una cobertura más inclusiva y efectiva.

Conferencias magistrales: IA empresarial y liderazgo femenino

El programa de este año se articula en torno a dos ejes principales:

“IA Hoy: Impulsando la evolución de los negocios”, a cargo de Dante Téllez, experto en Inteligencia Artificial Generativa de Google Cloud. Téllez abordará cómo la IA está transformando modelos de negocio, automatizando procesos y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento scalable y personalizado. A través de la iniciativa Iniciativa Mujeres Scotiabank, más de 400 empresarias participarán en la conferencia “Las voces que me hablan”, una experiencia de liderazgo impartida por Ana de Saracho, experta en Diversidad, Equidad e Inclusión. Esta sesión busca fortalecer la voz y el posicionamiento de las mujeres en el ámbito empresarial, promoviendo entornos más diversos e igualitarios.

Scotiabank reafirma su compromiso con la PyME mexicana

Lucía Mier, Directora del Segmento PyME de Scotiabank México, resalta que desde 2019 el objetivo ha sido “generar valor a nuestros clientes y consolidarnos como su socio financiero más confiable”. En esta edición, además, resaltó el papel del liderazgo femenino como motor clave para el futuro empresarial en el país.

La filosofía del banco está claramente expresada en su reporte de sostenibilidad: su visión es ser el “socio financiero más confiable” con un enfoque en crecimiento sostenible y rentable.

Las PyMEs: columna vertebral de la economía nacional

México cuenta con más de 5.4 millones de pequeñas y medianas empresas (PyMEs y MiPymes), de las cuales alrededor del 37 % son lideradas por mujeres. Estas cifras reflejan su impacto social: no solo en la generación de empleo y la contribución al PIB, sino también en su capacidad de transformación en sus comunidades.

Contexto actual: innovación financiera y transformación digital

El ecosistema fintech mexicano está en auge. Un ejemplo prominente es Kapital, fintech enfocada en PyMEs, que recientemente alcanzó estatus de unicornio con una valuación de 1,300 millones de dólares. Su fórmula incluye:

Combinación de licencia bancaria , tecnología propia e inteligencia artificial.

, tecnología propia e inteligencia artificial. Adquisición de Banco Autofin (2023) y de activos de Intercam (agosto de 2025).

(2023) y de activos de (agosto de 2025). Más de 300,000 usuarios en México, EE.UU. y Colombia.

en México, EE.UU. y Colombia. Un enfoque disruptivo que también le permitió reportar un balance general de miles de millones de USD.

Avance regional: más unicornios fintech presentes en México

El ecosistema mexicano incluye aliados fintech ya consolidados como Kavak, Bitso, Clip, Konfío, Clara, Merama, Nowports, Stori, Incode, GBM y la más reciente: Plata, que obtuvo el estatus de unicornio en 2025. Muchas de estas startups tienen entre sus accionistas a SoftBank, lo que refleja atractivo y respaldo financiero para el sector.

La tendencia es clara: surgieron más emprendimientos financieros que operan como bancos, y bancos que reinventan su modelo como startups.

¿Qué deben llevarse los empresarios PyME?

La tecnología ya no es opcional: eventos como PyME & Premium TALKS muestran que digitalización y adopción de IA son la puerta de entrada a mejoras en eficiencia, rentabilidad y competitividad. El capital fintech está enfocado en las PyMEs: casos como el de Kapital demuestran que hay fondos e interés real por digitalizar y bancarizar este segmento. La inclusión es un valor que se paga: el énfasis en liderazgo femenino, diversidad y equidad empresarial no es solo ético, es estratégico, ya que fortalece redes, innovación y resiliencia.

Conclusión

La séptima edición de PyME & Premium TALKS representa un punto clave de convergencia entre banca tradicional, tecnología, y liderazgo inclusivo. Scotiabank México pone en el centro a las PyMEs —especialmente las lideradas por mujeres—, fortaleciendo el ecosistema empresarial. En paralelo, la aparición de fintechs que combinan IA, licencias bancarias y visión disruptiva muestran hacia dónde fluye el capital y el futuro del sector.

Para las PyMEs mexicanas, esto no solo es una oportunidad de actualización: es una invitación a transformar su modelo, consolidarse y crecer con la ayuda de aliados tecnológicos, financieros y humanos.

