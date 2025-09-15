Septiembre: El mes del testamento y su oportunidad estratégica para emprendedores





Cada septiembre, México celebra la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, una jornada institucional que busca promover la previsión legal, facilitar el trámite del testamento y generar mayor certeza patrimonial para las personas. Esta edición de 2025, coordinada por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y el Notariado Mexicano, tiene el lema: “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”.

Para muchos emprendedores, micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), este mes representa una ventana de oportunidad legal, fiscal y estratégica que a menudo se pasa por alto. En este artículo te explico cómo aprovechar esta campaña, qué beneficios concretos ofrece, cuáles son los riesgos de no planear sucesiones o testamentos, y algunas acciones prácticas que puedes hacer este mes para blindar tu negocio y patrimonio.

¿Qué beneficios ofrece el Mes del Testamento 2025?

Durante septiembre, la campaña ofrece facilidades que en otros momentos del año no aplican:

Descuentos de hasta el 50 % en los honorarios notariales para otorgar testamentos. Asesoría jurídica gratuita a cargo de notarías públicas, para orientar sobre la redacción, contenido, condiciones, beneficiarios, etc. Horarios extendidos y días hábiles ampliados, incluyendo atención en fines de semana, para facilitar el acceso a quienes trabajan o tienen horarios complicados. Condiciones especiales en estados: algunos estados ofrecen tarifas fijas reducidas si el patrimonio no supera ciertos montos, o condiciones más favorables para grupos vulnerables, adultos mayores o casos de baja capacidad económica. Registro en el RENAT (Registro Nacional de Avisos de Testamento): al hacer tu testamento, puede notificarse al RENAT para que quede constancia oficial de su existencia.

¿Por qué es especialmente relevante para emprendedores y empresas?

Como emprendedor, tus acciones no solo impactan a tu vida personal, sino también a tu equipo, clientes, inversores, socios y/o tu familia. Aquí algunos motivos clave por los cuales hacer un testamento —o al menos planear tu sucesión— debe entrar en tu radar:

Protección del patrimonio empresarial : Si posees bienes inmuebles, maquinaria, inventario, acciones o participaciones, o cuentas bancarias ligadas al negocio, la distribución de estos activos puede generar conflictos si no hay claridad legal. Un testamento bien estructurado puede determinar quién recibirá qué, en qué porcentaje, bajo qué condiciones.

: Si posees bienes inmuebles, maquinaria, inventario, acciones o participaciones, o cuentas bancarias ligadas al negocio, la distribución de estos activos puede generar conflictos si no hay claridad legal. Un testamento bien estructurado puede determinar quién recibirá qué, en qué porcentaje, bajo qué condiciones. Continuidad del negocio : En caso de que algo te suceda, es importante que haya mecanismos legales para que tu empresa no quiebre o se paralice. Puedes nombrar herederos, albaceas o tutores que tengan la facultad de administrar la empresa temporalmente, hasta que se decida su futuro.

: En caso de que algo te suceda, es importante que haya mecanismos legales para que tu empresa no quiebre o se paralice. Puedes nombrar herederos, albaceas o tutores que tengan la facultad de administrar la empresa temporalmente, hasta que se decida su futuro. Evitar sucesiones intestamentarias costosas : Cuando alguien fallece sin testamento, la ley de sucesión intestamentaria entra en vigor, lo que implica trámites judiciales largos, costos elevados y retrasos. Este escenario puede afectar operaciones empresariales, cierre de cuentas, transmisión de propiedad o permisos, entre otros.

: Cuando alguien fallece sin testamento, la ley de sucesión intestamentaria entra en vigor, lo que implica trámites judiciales largos, costos elevados y retrasos. Este escenario puede afectar operaciones empresariales, cierre de cuentas, transmisión de propiedad o permisos, entre otros. Seguridad jurídica ante terceros : Proveedores, clientes, bancos, inversionistas, arrendadores o entidades fiscales suelen requerir certeza de que la persona con la que hacen negocios tenga pleno control legal de los bienes o los derechos que se dicen poseer. Tener un testamento ayuda a dar esa certeza.

: Proveedores, clientes, bancos, inversionistas, arrendadores o entidades fiscales suelen requerir certeza de que la persona con la que hacen negocios tenga pleno control legal de los bienes o los derechos que se dicen poseer. Tener un testamento ayuda a dar esa certeza. Eficiencia fiscal y ahorro : En algunos casos, planear la sucesión y destinar ciertos legados o herederos puede facilitar deducciones, evitar impuestos sorpresa o costos legales innecesarios.

: En algunos casos, planear la sucesión y destinar ciertos legados o herederos puede facilitar deducciones, evitar impuestos sorpresa o costos legales innecesarios. Tranquilidad personal: Saber que tus decisiones sobre tu patrimonio están definidas y legalmente respaldadas trae paz mental tanto para ti como para tu familia.

Riesgos de no contar con testamento o planificación sucesoria

Para dimensionar lo que podría salir mal, considera estos escenarios:

Disputas familiares por falta de claridad legal.

Paralización de operaciones empresariales (por ejemplo, un negocio que depende de permisos o propiedades no transferibles fácilmente).

Pérdida de activos, costos legales altos, venta obligada de activos para cubrir deudas.

Riesgo para herederos menores o incapacitados que no hayan sido planificados adecuadamente.

Que terceros aprovechen vacíos legales para disputar derechos de herencia empresarial.

Cómo aprovechar este septiembre y acciones concretas para emprendedores

Aquí te dejo una guía paso a paso para sacarle el máximo provecho al Mes del Testamento desde tu rol como emprendedor:

Paso Acción Beneficio para tu empresa / patrimonio 1. Inventario patrimonial Haz un listado claro de todos tus bienes: inmuebles, cuentas bancarias, acciones, propiedad intelectual, maquinaria, vehículos, etc., así como tus deudas y obligaciones. Saber qué tienes y qué debes para distribuir de forma justa y realista. 2. Define tus beneficiarios y porcentajes Decide quién recibirá qué, tanto en lo personal como si tienes socios o herederos que formarán parte del negocio. Evitar conflictos y sorpresas. 3. Consulta asesoría legal En este mes, la asesoría es gratuita en muchas notarías. Aprovecha para revisar estatutos o contratos de sociedad, acuerdos con socios, poderes notariales, etc. Ajustar documentos para que fluyan las decisiones de continuidad si alguien falta. 4. Redacta o actualiza tu testamento No esperes: hazlo ahora para aprovechar los descuentos. Si ya tienes uno, considera modificaciones si cambió tu patrimonio o estructura societaria. Asegurar que tu testamento refleje tu realidad actual. 5. Incluye seguros, contratos y activos intangibles No olvides pólizas de seguro, derechos sobre propiedad intelectual, contratos en puertas, etc. Pueden formar parte del plan sucesorio. Protección integral, no solo de bienes físicos. 6. Deposita aviso en RENAT Asegura que exista un registro nacional de tu testamento para que terceros lo encuentren fácilmente si fuese necesario. Mayor visibilidad legal y evita extravíos de documentos. 7. Comparte tus decisiones Informa a tus socios, familia, colaboradores cercanos sobre dónde está el testamento, quiénes son las personas designadas, etc. Evita sorpresas, suspicacias, ayudan a que se respeten tus decisiones.

Ejemplos estatales: cómo varían los beneficios y qué estado conviene revisar

En Chihuahua , durante septiembre se aplica un 50 % de descuento en el pago del depósito de testamento ológrafo en el Registro Público.

, durante septiembre se aplica un 50 % de descuento en el pago del depósito de testamento ológrafo en el Registro Público. En Oaxaca , por bienes que no superan 1.5 millones de pesos, el costo del trámite es de mil pesos, incluyendo asesorías gratuitas en notarías locales. (oaxaca.gob.mx)

, por bienes que no superan 1.5 millones de pesos, el costo del trámite es de mil pesos, incluyendo asesorías gratuitas en notarías locales. (oaxaca.gob.mx) En la Ciudad de México, el costo durante la campaña para otorgar testamento ante notarios se reduce considerablemente; algunas notarías ofrecen más de 50 % de descuento, con horarios ampliados y aviso de otorgamiento incluido.

Cada entidad federativa puede tener variaciones en costos, condiciones, descuentos y fechas exactas. Es importante consultar el directorio del Notariado Mexicano o la notaría local para conocer lo aplicable en tu estado.

Una nota relacionada es “Tramitación de la sucesión legítima o intestamentaria · Septiembre mes del testamento”, donde se aborda lo que sucede si alguien no hace testamento y cómo opera la sucesión intestamentaria. Esa pieza sirve como complemento para entender por qué el testamento es la mejor alternativa preventiva.

Conclusión

Para emprendedores de México, septiembre no debe ser solo un mes de cierre del año fiscal o de estrategia comercial, sino también una oportunidad de previsión legal. Aprovechar el Mes del Testamento puede marcar la diferencia entre continuidad y caos, entre dejar un legado claro y heredar problemas. Los beneficios de costo, asesoría, disponibilidad, y la capacidad de mantener el control sobre cómo serán distribuidos tus bienes —incluyendo los vinculados al negocio— lo convierten en una inversión estratégica en tu empresa y en tu legado personal.

