“Soriana Emprende Contigo”: el programa que empodera a los emprendedores mexicanos





Con gran entusiasmo, la primera edición de Soriana Emprende Contigo, impulsada por Soriana Fundación y Fundación ProEmpleo, concluyó con éxito. En esta iniciativa, 200 personas emprendedoras de todo el país —68 % mujeres— recibieron capacitación especializada en gestión empresarial, marketing, finanzas, ventas, servicio al cliente y responsabilidad social.

Una cobertura geográfica estratégica

Los participantes provinieron principalmente de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, con edades entre 30 y 49 años. Un perfil heterogéneo que demuestra el alcance del programa en distintas realidades regionales y sectores sociales.

Diversidad de emprendimientos beneficiados

Los emprendimientos apoyados abarcan una gran variedad de giros, como cafeterías, pizzerías, comercializadoras de ropa, dulcerías y alimentos (chiles secos, especias, chocolatería, repostería, entre otros). Esta pluralidad evidencia que el programa no está limitado a ciertos sectores, sino que atiende necesidades reales de los emprendedores mexicanos.

Vocería con visión humana y comunitaria

Claudia Aguado, directora de Soriana Fundación, enfatizó: “‘Soriana Emprende Contigo’ es un canal para generar bienestar para muchas familias mexicanas. No sólo impulsa a las personas emprendedoras, sino que también genera un efecto multiplicador en sus comunidades, al abrir oportunidades de empleo, mover el comercio local y fortalecer uno de los motores económicos más importantes del país.”

Por su parte, Patricia Larios, directora ejecutiva de Fundación ProEmpleo, destacó: “Detrás de cada negocio que nace o se fortalece, hay una historia de esfuerzo, de sueños, de personas que creen en sí mismas y que necesitan que alguien más también crea en ellas.”

El aliado estratégico: Fundación ProEmpleo

Fundación ProEmpleo, aliada clave en esta iniciativa es una organización civil con más de 30 años de experiencia en el impulso al emprendimiento en México. Nació en 1994 tras la crisis económica con la misión de brindar capacitación empresarial y consultoría a personas en situación de vulnerabilidad. A lo largo de su historia ha formado a más de 125,000 emprendedores mediante su metodología integral, el Taller Emprende, que incluye finanzas, marketing, administración, ventas, desarrollo humano y responsabilidad social.

Gracias a alianzas estratégicas con empresas como Diageo y Visa, ha extendido su impacto a miles de emprendedores en todo el país, consolidándose como un actor clave en el ecosistema emprendedor mexicano.

El contexto macro: la importancia de las PyMEs en México

Para dimensionar el impacto de este tipo de programas, es esencial recordar que, en 2024, las PyMEs generaron el 52 % de los ingresos nacionales, según datos de la Secretaría de Economía. Estas cifras reafirman el papel crucial de los emprendimientos como pilares económicos.

Además, datos del Gobierno de México confirman que las MiPyMEs emplean a 27 millones de personas, correspondiendo a cerca del 68.4 % de la fuerza laboral del sector empresarial. El INEGI resalta que el segmento micro (95 % de las unidades) emplea 41.5 % del personal ocupado, mientras que las pequeñas empresas representan 3.7 % del total, emplean 14.8 % del personal y aportan 17.6 % de los ingresos.

Este respaldo estadístico convierte a los programas de capacitación como “Soriana Emprende Contigo” en apuestas estratégicas para fortalecer el motor productivo mexicano.

Más allá de la capacitación: apoyos tangibles para emprender

Como parte de su compromiso, Soriana Fundación ofrecerá a las personas emprendedoras facilidades para rentar locales comerciales, con periodos de gracia para que puedan acondicionarlos según sus necesidades. Esta estrategia reduce barreras de entrada al comercio formal, facilita la consolidación del negocio y aporta estabilidad en etapas críticas de crecimiento.

Impacto social, económico y local

La colaboración entre Soriana Fundación y Fundación ProEmpleo reafirma su compromiso por:

Activar economías locales

Fortalecer microemprendimientos con rostro humano e innovación

Impulsar la resiliencia empresarial a través de herramientas concretas

Asimismo, promueve una cultura emprendedora inclusiva, con enfoque en género, regiones diversas y giros económicos.

¿Por qué este modelo es relevante para emprendedores y PyMEs?

Multiplicador de valor comunitario: cada emprendimiento fortalecido representa empleos, consumo local y dinamismo económico. Formación integral y contemporánea: los temas impartidos son pilares esenciales en la gestión empresarial moderna. Acceso a infraestructura con condiciones favorables: reducir la presión de costos iniciales es clave para la supervivencia de nuevos negocios. Visión humana del emprendimiento: reconocer la dimensión personal, familiar y social detrás de cada emprendimiento.

Un ecosistema emprendedor más sólido

En un entorno donde las PyMEs enfrentan retos como burocracia, digitalización y retención de talento, este tipo de programas adquiere mayor relevancia.

Una nota real del portal que dialoga con estos temas profundiza el desafío logístico y la necesidad de profesionalización para las PyMEs: “PyMEs mexicanas ante el reto logístico: profesionalización, tecnología y visión estratégica para crecer”, que destaca que sólo el 25 % de las PyMEs monitorea su nivel de servicio y que el 78 % adquiere insumos a nivel local, marcando una oportunidad real en el contexto nearshoring y consumo nacional.

Conclusión: un modelo con potencial replicable

Soriana Emprende Contigo va más allá de la capacitación: es una apuesta por el empoderamiento económico, social y empresarial que devuelve dignidad y herramientas a quienes emprenden. Alinear este tipo de iniciativas con políticas públicas y ecosistemas de apoyo puede generar un círculo virtuoso de crecimiento sostenible.

Desde el periodismo, empresarios o aliados del sector, es fundamental visibilizar y replicar iniciativas que combinan impacto real, inclusión y sostenibilidad.

