Tendencias de gestión de proyectos en 2025: 80% de las empresas mexicanas ya usa IA en su software de Project Management





La gestión de proyectos está viviendo una transformación acelerada. Las empresas medianas mexicanas, tradicionalmente dependientes de hojas de cálculo, reuniones presenciales y correos electrónicos infinitos, hoy están dando un paso decidido hacia la digitalización avanzada.

De acuerdo con el más reciente estudio elaborado por Capterra, plataforma líder en descubrimiento y reseñas de software, el 80% de las empresas en México que utiliza herramientas de administración de proyectos ya incorpora funciones de inteligencia artificial (IA).

El informe —realizado en julio de 2025 a más de 2,500 gestores de proyectos en 11 países, incluyendo 236 profesionales mexicanos— revela una tendencia clara: la IA se ha convertido en el nuevo motor de eficiencia, análisis y predicción dentro de los departamentos de gestión de proyectos.

La IA redefine la gestión de proyectos empresariales

El estudio de Capterra muestra que la IA se está utilizando principalmente en cuatro áreas clave:

Predicción de riesgos.

Automatización de flujos de trabajo.

Optimización de horarios.

Generación de contenidos y reportes.

A nivel global, el 68% de los gestores ya usa IA dentro de su software de Project Management, pero México sobresale con ese 80%, cifra que coloca al país por encima del promedio internacional y refleja el esfuerzo de las empresas medianas por optimizar recursos y mejorar la coordinación de equipos.

“En la gestión de proyectos complejos con varios equipos, o incluso con poco personal, las hojas de cálculo manuales y los sistemas offline resultan ineficientes. Las herramientas con IA reducen tareas administrativas y son esenciales para mantener los proyectos por el camino correcto”, explica Bruno Peláez, Senior Content Analyst de Capterra.

¿Qué impulsa la adopción de IA en México?

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la inclusión de funciones de IA se ha convertido en un factor determinante de compra.

El 62% de los gestores mexicanos que adquirieron un nuevo software de gestión de proyectos en los últimos 12 meses aseguró que la razón principal fue la incorporación de capacidades de IA. A nivel global, este porcentaje fue del 55%.

Asimismo, dos de cada tres empresas están aumentando su gasto en software de gestión de proyectos, principalmente para adoptar nuevas herramientas (30%), ampliar funciones (21%) y añadir servicios de soporte (16%).

Esto refleja un cambio estructural: las medianas empresas ya no buscan sólo administrar tareas, sino anticiparse a problemas, analizar datos en tiempo real y automatizar los procesos repetitivos.

Retos que enfrentan las empresas mexicanas

Sin embargo, la transición no está exenta de dificultades.

En México, el 43% de los gestores de proyectos señala la adopción de la IA como el principal reto, seguido por la capacitación de nuevos usuarios (39%) y los costos ocultos o inesperados de las herramientas (35%).

La incorporación de IA exige un cambio cultural dentro de las organizaciones, donde los líderes de proyecto no sólo deben entender la tecnología, sino aprender a gestionarla estratégicamente.

“Uno de los grandes desafíos es capacitar a los equipos para aprovechar al máximo estas herramientas. La IA no sustituye la experiencia del gestor, pero sí redefine su rol”, añade Peláez.

Seguridad: el nuevo criterio clave

A medida que las empresas incorporan IA en sus procesos, la seguridad de los datos se ha convertido en el factor más crítico.

El estudio de Capterra destaca que el 81% de los compradores mexicanos considera la seguridad como un criterio decisivo al investigar e implementar software de gestión de proyectos, frente al 70% global.

Este dato cobra sentido en un entorno donde las herramientas digitales almacenan información sensible de presupuestos, proveedores, clientes y colaboradores. Cualquier vulnerabilidad podría comprometer no sólo un proyecto, sino la reputación completa de una empresa.

Por ello, se espera que las medianas empresas mexicanas comiencen a invertir más en soluciones con altos estándares de ciberseguridad, auditorías internas y políticas de gobernanza de IA.

IA e inteligencia emocional: una combinación necesaria

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio de Capterra es la relación entre inteligencia artificial e inteligencia emocional (IE).

A nivel global, el 60% de los gestores que ha adoptado IA asegura que también ha incrementado su uso de inteligencia emocional para liderar equipos; en México, la cifra sube al 68%.

Esto demuestra que, aunque la automatización y la analítica avanzada se expanden, la gestión humana sigue siendo esencial.

“Algunos de los retos que la IA ha amplificado —como la colaboración entre equipos o la capacitación de nuevos usuarios— pueden resolverse a través de la inteligencia emocional. Aclarar objetivos, formular preguntas concretas o guiar con empatía son habilidades que las máquinas no pueden replicar”, comenta Peláez.

Lo que significa para las medianas empresas mexicanas

Las medianas empresas están en una posición estratégica: ni tan grandes para tener estructuras rígidas ni tan pequeñas para carecer de recursos. Esto les da la agilidad necesaria para adoptar IA con rapidez, pero también las enfrenta a ciertos riesgos si no gestionan bien el cambio.

Entre los principales beneficios observados están:

Optimización de recursos y tiempo.

Mejor análisis de desempeño y predicción de riesgos.

Mayor visibilidad de los procesos.

Reducción de errores humanos.

Decisiones más ágiles y basadas en datos.

No obstante, los riesgos incluyen costos ocultos, dependencia tecnológica, sesgos en los algoritmos y problemas de seguridad.

La clave, según expertos, está en equilibrar tecnología y estrategia humana, implementando modelos de gobernanza de IA, políticas de transparencia y planes de capacitación continua.

Comparación global: México a la cabeza de la región

El estudio coloca a México por encima del promedio mundial en adopción de IA para gestión de proyectos, superando incluso a países de Europa y Norteamérica.

En América Latina, países como Brasil y Colombia también muestran avances, pero con menor velocidad de integración. Esto posiciona a México como un mercado líder en innovación aplicada a la administración de proyectos, especialmente entre las empresas medianas del sector tecnológico, manufacturero y de servicios profesionales.

Además, la madurez digital alcanzada durante los últimos años ha facilitado que muchas organizaciones implementen herramientas de IA sin depender completamente de consultores externos, reduciendo costos y mejorando el control interno.

Consejos para aprovechar la tendencia

Para las medianas empresas que buscan implementar o mejorar su software de gestión de proyectos con IA, los especialistas recomiendan:

Definir objetivos claros antes de comprar. No todas las herramientas se adaptan a todas las necesidades. Iniciar con proyectos piloto. Evaluar resultados antes de escalar la inversión. Invertir en capacitación. La tecnología sólo rinde frutos si las personas saben usarla. Evaluar la seguridad y cumplimiento regulatorio. Evitar herramientas que no garanticen protección de datos. Combinar IA con liderazgo humano. La empatía, la comunicación y la inteligencia emocional siguen siendo insustituibles.

El futuro de la gestión de proyectos

Todo apunta a que la inteligencia artificial seguirá consolidándose como el eje de la gestión de proyectos. Las herramientas ya no sólo asignarán tareas o mostrarán cronogramas: analizarán desempeño, sugerirán estrategias y anticiparán riesgos financieros o operativos.

En este contexto, las medianas empresas mexicanas tienen una oportunidad única para convertir la tecnología en ventaja competitiva, siempre que acompañen la digitalización con capacitación, liderazgo empático y responsabilidad en el manejo de datos.

Conclusión

El 2025 marca un punto de inflexión: la gestión de proyectos ya no puede entenderse sin inteligencia artificial. México lidera la adopción regional, pero el reto está en hacerlo con estrategia, seguridad y empatía.

Las empresas medianas que logren equilibrar tecnología y factor humano no sólo administrarán mejor sus proyectos: estarán construyendo organizaciones más resilientes, eficientes y preparadas para el futuro.

