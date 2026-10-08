Thales protege frente a ataques de modelos de IA de vanguardia

Thales presentó una respuesta global a los desafíos que plantean los modelos de IA de vanguardia. La capacidad de razonamiento, la autonomía y la escala de estos sistemas de vanguardia superan con creces a los de generaciones anteriores, y pueden acelerar el descubrimiento de vulnerabilidades, desarrollo de herramientas para aprovecharlas y la ejecución de ciberataques a velocidad de máquina. Esto marca una evolución de la IA: pasa de ser una herramienta que asiste a los humanos a actuar de forma autónoma, transformando así el panorama de amenazas para las organizaciones, especialmente para aquellas que operan sistemas críticos.

“Los modelos de IA de vanguardia representan un nuevo punto de inflexión para la ciberseguridad. El desafío no es solo tecnológico; se trata de ayudar a las organizaciones a actuar antes de que los riesgos se materialicen, comprender sus implicaciones, evaluar su exposición y, si un ataque tiene éxito, garantizar la resiliencia y una rápida recuperación. Al combinar tecnologías avanzadas con servicios estratégicos y operativos de ciberseguridad, nuestra ambición es brindar a los clientes el conocimiento, la experiencia y el apoyo continuo que necesitan para afrontar esta nueva realidad con confianza”, explicó Philippe Vallée, vicepresidente ejecutivo de Ciberseguridad e Identidad Digital de Thales.

Thales considera que la combinación de tecnología avanzada y experiencia humana es esencial para interpretar las amenazas emergentes, comprender la exposición, tomar decisiones fundamentadas y traducirlas en acciones operativas eficaces. La tecnología por sí sola no bastará para afrontar este cambio, ya que las capacidades evolucionan a velocidad de máquina.

El enfoque orientado a servicios se estructura en torno a cinco componentes interconectados: la seguridad del ecosistema de aplicaciones, la detección y respuesta potenciadas por IA, una plataforma convergente de ciberdefensa, las pruebas continuas y la evaluación de riesgos, así como la protección y resiliencia de los activos de misión crítica. Su fortaleza no reside en componentes aislados, sino en su interconexión automatizada, lo que permite que la inteligencia sobre amenazas, las vulnerabilidades, la exposición, la detección, la remediación y la verificación de la eficacia fluyan de manera continua a lo largo de toda la cadena.

Thales trabaja con proveedores de tecnología líderes para mejorar la evaluación y mitigación de amenazas cibernéticas avanzadas impulsadas por IA. A través de un único socio de confianza, los clientes obtienen acceso privilegiado a capacidades de IA de última generación diseñadas específicamente para la ciberseguridad.

Como miembro del programa Fairwind de Google, Thales permitirá que sectores críticos se beneficien de las últimas innovaciones de Google en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, incluidas Gemini 3.8 Flash Cyber ​​y el sistema de pruebas CodeMender.