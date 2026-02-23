Valorismo 360°: la plataforma que busca reducir el fracaso de las PYMEs en México con comunidad, educación y acompañamiento estratégico





En México, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no solo son el corazón del ecosistema productivo: son su motor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las MiPyMEs representan más del 99% de las unidades económicas del país y generan alrededor del 70% del empleo formal. Sin embargo, el entusiasmo emprendedor convive con una realidad desafiante: una alta tasa de mortalidad empresarial en los primeros años de operación.

Diversos estudios del propio INEGI y de la Secretaría de Economía han documentado que una proporción significativa de los nuevos negocios no supera los primeros cinco años, debido a factores como falta de planeación financiera, debilidades en la gestión directiva, carencia de estrategias de mercado y ausencia de redes de apoyo sólidas.

En este contexto surge Valorismo 360°, una plataforma y comunidad empresarial que busca cambiar las reglas del juego para emprendedores y empresarios mexicanos, articulando tres grandes claves del éxito: comunidad, educación empresarial y acompañamiento estratégico.

Emprender en México: oportunidad y riesgo

México se ha consolidado como uno de los países más dinámicos en emprendimiento en América Latina. El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización acelerada tras la pandemia y el auge de modelos de negocio flexibles han abierto nuevas oportunidades para miles de emprendedores.

Sin embargo, el entorno competitivo, la informalidad, la presión fiscal y la volatilidad económica hacen que emprender siga siendo uno de los mayores desafíos. La brecha entre “querer emprender” y “saber dirigir estratégicamente” una empresa sigue siendo amplia.

Valorismo 360° parte de una premisa clara: el fracaso empresarial no es únicamente consecuencia del mercado. En muchos casos, responde a la falta de formación directiva, redes de apoyo y acompañamiento estratégico para tomar decisiones complejas en momentos críticos.

Democratizar el conocimiento de alta dirección

“Tradicionalmente, el conocimiento de alta dirección necesario para la construcción de una empresa sana y exitosa ha estado concentrado en grandes corporaciones”, señaló Angela Herreño, CEO de Valorismo 360°. “Nuestra intención es democratizar ese conocimiento, traducirlo en herramientas prácticas y accionables, y así facilitar la creación de una red de contactos que compartan mejores prácticas y experiencias. Esto permitirá una mejor toma de decisiones y minimizará el fracaso empresarial”.

La propuesta de Valorismo 360° busca cerrar la brecha entre la intención de emprender y la capacidad real de escalar y consolidar un negocio, especialmente en un país donde millones de personas inician proyectos por necesidad o vocación, pero sin acceso a estructuras formativas de alto nivel.

Educación empresarial con enfoque práctico

Uno de los pilares centrales de la plataforma es la educación empresarial estructurada y aplicable.

El eje formativo está basado en “El camino del empresario”, un modelo compuesto por 12 libros que recorren el trayecto completo del liderazgo empresarial: desde la definición del propósito del emprendedor hasta áreas críticas como finanzas, dirección estratégica, gobierno corporativo y gestión organizacional.

A diferencia de muchos cursos teóricos, este modelo apuesta por la aplicación inmediata en la empresa. El enfoque no es académico en el sentido tradicional, sino práctico y basado en experiencia real.

Como complemento, Valorismo 360° ofrece la Maestría del Empresario Valorista, un programa en formato streaming que puede cursarse a ritmo propio. Integra contenidos diseñados para que el empresario implemente cambios concretos dentro de su organización desde el primer módulo.

“Los programas están basados en décadas de experiencia empresarial real, lo que permite una implementación más rápida y efectiva dentro de las organizaciones”, agregó Herreño.

En un entorno donde la capacitación suele verse como un gasto y no como una inversión estratégica, este enfoque busca reconfigurar la mentalidad del empresario mexicano, colocándolo en el centro del proceso de transformación organizacional.

Comunidad empresarial como activo estratégico

Más allá de la formación técnica, Valorismo 360° reconoce un fenómeno poco discutido: la soledad del emprendedor.

Dirigir una empresa implica tomar decisiones bajo presión, enfrentar incertidumbre constante y asumir riesgos que impactan no solo en lo financiero, sino también en lo emocional y familiar. Muchos empresarios atraviesan estos procesos de forma aislada.

La plataforma apuesta por la comunidad como activo estratégico. A través de su app y entorno digital, conecta a empresarios y emprendedores que enfrentan desafíos similares, fomentando el intercambio de mejores prácticas, la generación de alianzas y la colaboración entre pares.

“El emprendimiento suele vivirse de manera aislada. Nuestra comunidad busca reducir esa soledad y convertir la experiencia colectiva en una fuente de aprendizaje y crecimiento”, explicó la CEO.

En mercados desarrollados, las redes empresariales y los consejos consultivos son parte habitual del ecosistema. En México, estas dinámicas aún están concentradas en grandes empresas. Valorismo 360° busca llevar ese modelo a las PyMEs.

Acompañamiento estratégico: el consejo consultivo a escala PyME

Uno de los diferenciadores más relevantes de la plataforma es su modelo de consejo de administración consultivo.

En este esquema, un líder consejero y mentor funge como presidente del consejo, apoyando al empresario en la toma de decisiones estratégicas, análisis de riesgos y construcción de modelos de negocio más sólidos y sostenibles.

Se trata de replicar, a escala PYME, prácticas de gobernanza corporativa que tradicionalmente han estado reservadas para empresas consolidadas o grandes corporaciones.

El acompañamiento estratégico permite:

Evaluar planes de expansión con mayor objetividad.

Identificar riesgos financieros antes de que se conviertan en crisis.

Profesionalizar procesos internos.

Fortalecer la cultura organizacional.

Construir una visión de largo plazo.

“El contar con un punto de vista estratégico y objetivo que ayude a guiar y consolidar el crecimiento de una empresa marcará un antes y un después en la operación de los miembros de nuestra comunidad”, complementó Herreño.

En un país donde muchas empresas operan sin órganos de gobierno formales, este modelo puede convertirse en un catalizador de profesionalización y sostenibilidad.

Sostenibilidad y propósito: una nueva narrativa empresarial

Más allá del crecimiento económico, Valorismo 360° incorpora una visión de liderazgo consciente y sostenible. La plataforma está dirigida a empresarios que buscan evolucionar su forma de dirigir, apostar por la cultura organizacional y construir empresas con impacto positivo a largo plazo.

En un entorno donde los consumidores valoran cada vez más la responsabilidad social, la ética corporativa y la transparencia, fortalecer la gobernanza y el propósito empresarial no es solo una postura moral: es una ventaja competitiva.

La invitación es clara: liderar desde la conciencia, emprender con propósito y entender que el éxito no es únicamente financiero, sino también cultural, social y humano.

Reducir el fracaso empresarial en México

El desafío es mayúsculo. Si las PyMEs representan el 99% de las unidades económicas del país y generan la mayoría del empleo, cualquier mejora en su tasa de supervivencia tiene un impacto directo en el desarrollo nacional.

Capacitar mejor a los empresarios, generar redes sólidas y ofrecer acompañamiento estratégico puede traducirse en:

Empresas más rentables.

Mayor estabilidad laboral.

Incremento en productividad.

Crecimiento regional sostenido.

Valorismo 360° se posiciona, así como una plataforma orientada a minimizar el fracaso empresarial, democratizar el conocimiento de alta dirección y fortalecer el ecosistema emprendedor mexicano.

Una invitación a transformar la forma de dirigir

En palabras de Angela Herreño: “Valorismo 360° es una invitación a liderar la vida y las empresas desde la conciencia, a emprender y a vivir con propósito. Porque cuando la esencia gobierna, el éxito deja de ser una meta y se convierte en una forma de vivir”.

En un país donde millones de emprendedores buscan no solo sobrevivir, sino escalar y consolidar sus negocios, iniciativas como esta abren una conversación urgente: el talento y la pasión no siempre son suficientes; la dirección estratégica, la comunidad y el acompañamiento pueden marcar la diferencia entre cerrar en tres años o construir una empresa que trascienda generaciones.

Para las PyMEs mexicanas que desean evolucionar su liderazgo, profesionalizar su gestión y fortalecer su sostenibilidad, el mensaje es claro: el conocimiento de alta dirección ya no tiene por qué ser exclusivo de las grandes corporaciones. Hoy puede estar al alcance de cualquier empresario dispuesto a aprender, compartir y crecer.



