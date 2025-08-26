Ventas Online +20%: Estrategias de Email marketing para PyMEs





En el competitivo mundo del comercio electrónico, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan desafíos constantes para destacarse y aumentar sus ventas. Una de las herramientas más efectivas para lograrlo es el email marketing, y Tiendanube ha dado un paso significativo al incorporar potentes funciones de automatización en su plataforma. Tras más de 12 meses de análisis, la empresa concluyó que los comercios que implementan estas herramientas pueden incrementar sus ventas en línea hasta en un 20%.

¿Qué es Marketing Nube y cómo ayuda a las PyMEs?

Marketing Nube, anteriormente conocido como Perfit, es la solución de email marketing y automatización de Tiendanube. Esta herramienta permite a los emprendedores crear campañas personalizadas, segmentar audiencias y automatizar procesos, todo desde una única plataforma. Con funciones como el Brand Editor, los usuarios pueden importar fácilmente los elementos de su marca, como logotipos, colores y redes sociales, para mantener una imagen coherente en todas sus comunicaciones.

Tipos de acciones en email marketing

Acciones proactivas

Las acciones proactivas son aquellas que el administrador de la tienda inicia manualmente, entre ellas:

Boletines informativos (newsletters): actualizaciones periódicas sobre novedades, consejos o contenido relevante para los clientes.

actualizaciones periódicas sobre novedades, consejos o contenido relevante para los clientes. Lanzamientos de productos: anuncios sobre nuevos productos o servicios disponibles en la tienda.

anuncios sobre nuevos productos o servicios disponibles en la tienda. Promociones y ofertas especiales: correos electrónicos que informan a los clientes sobre descuentos o promociones limitadas.

Estas acciones ayudan a mantener a los clientes informados y comprometidos con la marca.

Acciones reactivas (automatizaciones)

Las acciones reactivas, o automatizaciones, se activan en función del comportamiento del usuario. Por ejemplo:

Recuperación de carritos abandonados: si un cliente agrega productos al carrito pero no finaliza la compra, se le envía un recordatorio para incentivar la conversión.

si un cliente agrega productos al carrito pero no finaliza la compra, se le envía un recordatorio para incentivar la conversión. Reactivación de clientes inactivos: si un cliente no ha interactuado con la tienda en un tiempo, se le envía un correo para motivarlo a regresar.

si un cliente no ha interactuado con la tienda en un tiempo, se le envía un correo para motivarlo a regresar. Cumpleaños del cliente: envío de descuentos o felicitaciones en el cumpleaños del cliente para fomentar la lealtad.

Estas automatizaciones no solo ahorran tiempo, sino que también aumentan la eficiencia y efectividad de las campañas de marketing.

Impacto en las ventas

Los datos recopilados por Tiendanube muestran que, en promedio, el 35% de las ventas de un comercio son asistidas por herramientas de email marketing. De este porcentaje, aproximadamente el 25% se concretan gracias a las funciones reactivas, como los recordatorios de carritos abandonados. En sectores como cosméticos, moda y calzado, algunas tiendas han logrado que hasta el 80% de sus ventas provengan de automatizaciones bien implementadas.

¿Por qué es esencial para las PyMEs?

Según Luis Gómez, director de Pequeñas y Medianas Empresas en Tiendanube México, el 12% de los emprendedores reportaron dificultades para cerrar ventas de carritos abandonados. Esto destaca la importancia de contar con herramientas tecnológicas que optimicen el proceso de ventas y ayuden a las PyMEs a mantenerse competitivas en el mercado digital.

Casos de éxito

Diversas PyMEs han experimentado un crecimiento significativo gracias a la implementación de estrategias de email marketing con Tiendanube. Por ejemplo, durante el Hot Sale 2025, Tiendanube anticipó un aumento del 50% en las ventas de las pequeñas y medianas empresas integradas a su plataforma, en comparación con un mes sin campañas especiales.

Herramientas adicionales para potenciar tu tienda

Además de Marketing Nube, Tiendanube ofrece una variedad de herramientas gratuitas para facilitar la gestión y promoción de tu tienda:

Generador de logo : crea un logotipo profesional para tu marca.

: crea un logotipo profesional para tu marca. Generador de slogans : desarrolla frases atractivas que representen tu negocio.

: desarrolla frases atractivas que representen tu negocio. Paleta de colores : encuentra combinaciones de colores ideales para tu marca.

: encuentra combinaciones de colores ideales para tu marca. Generador de códigos QR : facilita el acceso a tu tienda mediante códigos QR.

: facilita el acceso a tu tienda mediante códigos QR. Calculadora de precios de venta: determina los precios adecuados para tus productos.

Conclusión

El email marketing es una herramienta poderosa para las PyMEs que buscan aumentar sus ventas y fortalecer su relación con los clientes. Con la integración de funciones de automatización en Tiendanube, los emprendedores pueden optimizar sus procesos de marketing, ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de sus campañas. Implementar estas estrategias no solo es una forma de mantenerse competitivo, sino también de aprovechar el crecimiento del comercio digital en América Latina.

